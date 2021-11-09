Картина дня: доклад о работе "Белнефтехима", приход холодов и о чем говорят беженцы на границе

ВЧЕРА

Картина дня. 8 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом о работе нефтехимического комплекса председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова и вице-премьера Юрия Назарова. Александр Лукашенко в том числе поинтересовался реализацией планов по наполнению бюджета, вопросами поставок сырья, ситуацией на фоне вводимых Западом санкционных мер. Обсуждались также условия функционирования отечественных предприятий в Союзном государстве с учетом ряда договоренностей с Россией. Еще одна тема - реализация инвестиционных проектов.

Предприятия концерна "Белнефтехим" работают стабильно, уже занимаются бизнес-планированием на следующий год и рассчитывают наращивать темпы по всем позициям. Об этом заявил журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков после доклада Президенту о работе нефтехимического комплекса. Новую установку на "Нафтане" планируют запустить на полную мощность в I квартале 2022 года. Беларусь сохраняет объемы поставок нефтепродуктов на украинский рынок, а возможно, даже наращивает их. Беларусь по итогам года через российские порты поставит нефтепродуктов на 35% сверх плана.

Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Главы государств подтвердили стратегический характер двустороннего сотрудничества; рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров двух президентов в апреле в Баку; обсудили перспективы участия белорусских компаний в реализации масштабных взаимовыгодных проектов на территории Азербайджана.

Декретом Президента уточнено, кому и какую безвозмездную иностранную помощь можно получать и направлять.

Беларусь и Кувейт провели первые в истории отношений политические консультации.

Компании Беларуси и стран Ближнего Востока и Африки подписали документы о сотрудничестве на выставках в Дубае.

Беларусь и Россия подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов.

В Казани состоялась торжественная церемония открытия совместного учения с Коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2021".

Генеральный прокурор Андрей Швед принял присягу у молодых прокурорских работников.

Генеральный прокурор Андрей Швед рассказал подробности расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

МВД признало экстремистским формированием еще одно объединение граждан.

ИНТЕРВЬЮ: Эпидемиолог рассказала, чем опасна выжидательная позиция в отношении вакцин против COVID-19

Очередная партия вакцины из Китая против COVID-19 готова к отправке в Беларусь.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1887 пациентов с COVID-19, выписаны 1534.

Польский пункт пропуска "Кузница Белостокская" 9 ноября прекращает работу.

"С нами беременные и дети, а воды и еды нет": о чем говорят беженцы на границе.

КОММЕНТАРИЙ: О планируемых законодательных новациях в сфере культуры

Активисты БРСМ и Национальной школы красоты высадили сад единства в Минске.

ГАИ рекомендует водителям "переобуть" свои автомобили.

В Беларуси на этой неделе существенно похолодает, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 ноября

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Пресс-конференция на тему "Создание доступной среды для людей с инвалидностью по зрению" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30-303.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню энергосбережения (11 ноября), на тему "Энергосбережение как один из основных инструментов повышения эффективности экономики, достигнутые результаты и цели на перспективу". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 ноября

Всемирный день науки за мир и развитие.

Всемирный день молодежи.

100 лет назад родился Ровдо Виктор Владимирович (г.Сморгонь Гродненской обл.), белорусский хоровой дирижер, педагог, профессор (1975), народный артист Беларуси (1978), народный артист СССР (1990). В 1939 году окончил Виленскую духовную семинарию, в 1951 году Литовскую консерваторию. С 1951 года преподавал в Московской консерватории, хормейстер Государственного академического русского народного хора им.Свешникова. С 1956 года хормейстер и дирижер Государственной академической хоровой капеллы Беларуси, одновременно преподавал в Белорусской академии музыки, с 1965 года художественный руководитель и главный дирижер Академического хора Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. Составил "Хрестоматию по чтению хоровых партитур", "Хрестоматию по белорусской хоровой оперной литературе", сборники "Хоровые концерты", "Хоровой венок" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1990). Умер в 2007 году.

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