Картина дня: доклад о работе экономики, перенос вступительной кампании и как пройдут выпускные

ВЧЕРА

Картина дня. 14 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Сергея Румаса. Глава государства в первую очередь поинтересовался итогами работы экономики за четыре месяца текущего года. Александр Лукашенко также акцентировал внимание на еще одном важном практическом вопросе - цене поставляемого в Беларусь российского природного газа.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассчитывает на постепенное восстановление пострадавших секторов экономики летом 2020 года. Второй пакет мер поддержки, который дорабатывается в правительстве, будет ориентирован конкретно на помощь гражданам. Сергей Румас считает, что Беларусь имеет большие шансы договориться с Россией о справедливой цене на газ. Все обязательства страны, которые приходятся к погашению в 2020 году, будут выполнены безусловно и в срок. Беларусь заинтересована в сплочении усилий с ЕБРР по борьбе с негативными последствиями пандемии.

Сергей Румас

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Игоря Петришенко и министра образования Игоря Карпенко. Глава государства подчеркнул, что никакие проблемы в экономике и, тем более, никакие вирусы не отменяют актуальной темы, которая лежит в сфере образования детей и решений в этом плане.

В Беларуси сместят сроки вступительной кампании. Об этом заявил журналистам министр образования Игорь Карпенко. С 25 июня начнется централизованное тестирование. Игорь Карпенко не видит проблем в том, чтобы аттестовать всех школьников по итогу учебного года. График выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классах школ может быть скорректирован. Министерство образования предлагает решать вопрос о проведении выпускных вечеров индивидуально в каждом учебном заведении. Летние лагеря с круглосуточным пребыванием детей начнут работать с 15 июня, а школьные - с 1 июня. Министерство образования рассчитывает до конца года создать единую онлайн-платформу для обучения в школах. Абитуриентам не придется менять пропуска на ЦТ из-за переноса сроков его проведения.

Игорь Карпенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Верховного суда.

Имена кандидатов в Президенты Беларуси станут известны в июле, заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с руководителями и работниками медицинских учреждений Брестской области.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава МИД России Сергей Лавров обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений и интеграционного взаимодействия.

МИД Беларуси сохраняет оптимизм в отношении выполнения экспортных показателей в 2020 году, хотя сложившаяся из-за пандемии ситуация вносит коррективы во внешнюю торговлю. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

"Гомсельмаш" в январе-апреле этого года увеличил экспорт на 59% по сравнению с четырьмя месяцами 2019-го, сообщили на предприятии.

Фронтальные погрузчики БЕЛАЗ-78221 отправлены на Филиппины, сообщили в пресс-службе предприятия.

Беларусь и Узбекистан развивают взаимодействие в области электронных закупок, сообщил пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.

ИНФОГРАФИКА: Упрощение визового режима с ЕС

Министры обороны Беларуси и Китая обсудили состояние дел в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией в мире, поговорили о совместной боевой подготовке и образовании.

Виктор Хренин и Вэй Фэнхэ. Фото Министерства обороны Беларуси

Правительство КНР во второй раз направит в Беларусь для борьбы с COVID-19 крупный гуманитарный груз. Он прибудет тремя партиями - 15 мая, 20 мая и в июне.

В Беларуси на 14 мая выздоровели и выписаны 8168 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

В Миноблисполкоме презентовали автоматическую систему анализа звуков легких Lung Pass - портативное устройство, позволяющее удаленно контролировать состояние пациентов с легким течением COVID-19 и контактных лиц.

Для студентов-волонтеров запустили онлайн-проект #AntiCOVID-19.

КОММЕНТАРИЙ: "Впервые увидели малышей по фото и видео": истории беременных с COVID-19

В Минприроды напомнили, какие растения нельзя высаживать в парках, вдоль дорог и возле домов.

ФОТОФАКТ: В Гродненской области заканчивают укос озимой сурепицы и озимой ржи

ФОТОФАКТ: Весна в Лошицком парке

В Могилевской области дан старт уникальному туристическому проекту.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 мая

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В Пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Строим по-новому. Тенденции развития рынка недвижимости города Минска и столичного региона". Начало в 11.00.

Круглый стол "Архивы и архивные документы в работе учреждений среднего образования" пройдет в БГУ. Мероприятие организуется онлайн на платформе Zoom.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 мая

В Республике Беларусь День работников физической культуры и спорта.

Международный день света.

Международный день мирного сосуществования.

90 лет назад родился Чернобаев Виктор Максимович, певец, народный артист Беларуси (1964). С 1950 года в Ансамбле песни и танца Московского военного округа, в 1958-2011 годах солист Национального академического Большого театра оперы Республики Беларусь. Создал разноплановые характерные образы. Среди партий: Тарас ("Колючая роза" Ю.Семеняко), Мефистофель ("Фауст" Ш.Гуно), Галицкий ("Князь Игорь" А.Бородина) и др. Снялся в телеопере "Утро" Г.Вагнера, телеварианте оперы "В пущах Полесья" А.Богатырева.

65 лет назад родилась Корбут Ольга Валентиновна, белорусская спортсменка (спортивная гимнастика), заслуженный мастер спорта СССР (1972). Чемпионка XX и XXI Олимпийских игр (1972, 1976). Серебряный призер Олимпийских игр в упражнениях на брусьях (1972), серебряный призер чемпионата Европы в личном первенстве (1973). Чемпионка мира, серебряный призер (1974). Серебряный призер чемпионата Европы (1973). В 1972 году признана лучшей спортсменкой мира. Живет за рубежом.

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