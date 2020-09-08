Картина дня: доклад о работе СК, сроки безвизового въезда на ЧМ-2021 и когда придет настоящая осень

ВЧЕРА

Картина дня. 7 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича. Глава государства в первую очередь попросил доложить, как складывается ситуация в стране с точки зрения раскрытия преступлений, особое внимание он обратил на расследование уголовных дел, которые имели общественный резонанс и сейчас находятся на контроле у Президента.

Александр Лукашенко и Иван Носкевич

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №336 "О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2021 году". Документом утверждены также процент возмещения ущерба и затрат на пересев при гибели сельскохозяйственных культур и процент возмещения ущерба при гибели (падеже), вынужденном убое (уничтожении) скота и птицы.

В связи с переносом в 2021 году сроков проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой урегулированы отдельные вопросы подготовки и проведения состязаний. Соответствующий указ №337 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Бразилии Жаира Болсонару с национальным праздником - Днем Независимости.

В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для подготовки предложений по расширению полномочий правительства и местных органов власти. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 4 сентября 2020 года №176р.

Фото из архива

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко привился от COVID-19, его самочувствие отличное.

Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября, по предварительным данным, составили $7 457,8 млн. (в эквиваленте).

В Беларуси осталось убрать 3,5% площадей зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы).

На первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции приступили к гидравлическим испытаниям реакторной установки.

Фото из архива

"Амкодор" включен в Евразийский реестр производителей промышленной продукции.

"Белнефтехим" подтвердил подготовку переброски нефтепотоков из Литвы в порты РФ

Фото из архива

С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения, сообщили в Министерстве обороны.

МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 6 сентября задержаны

В Беларуси на 7 сентября выздоровели и выписаны 71 883 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Фото из архива

Синоптики рассказали, когда в Беларусь придет настоящая осень.

Государственное предприятие "Минсктранс" возобновляет ежедневные автобусные рейсы до Вильнюса.

Оплатить проезд смартфоном теперь можно во всех автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях белорусской столицы.

Фото из архива

В БГУ разработали компьютерную программу по перепрофилированию известных лекарств.

Школы юных при БГУ открывают новый сезон. Они нацелены на углубленное изучение школьных предметов, знакомство с образовательной и научной базой факультетов БГУ, профориентацию абитуриентов и их подготовку к поступлению в вузы.

В Республиканском центре олимпийской подготовки "Стайки" начал работу интерактивный стенд в честь белорусских олимпийских чемпионов.

Фото Министерства спорта и туризма

Белорусы Иван Брынза и Егор Шлюпский завоевали серебряную медаль на молодежном ЧЕ по академической гребле в Дуйсбурге (Германия).

Белорус Егор Герасимов вышел в 2-й круг квалификации турнира в Кицбюэле.

Ольга Федорович и Захар Шибаков выиграли чемпионат Беларуси по шашкам.

Глава ВОЗ: мир должен быть готов к новой пандемии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 сентября

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Премьера балета "Пер Гюнт" на музыку Эдварда Грига и по мотивам драмы Генрика Ибсена состоится на сцене Большого театра Беларуси.

II Республиканский форум лидеров БРПО "Пионерские инновации 3.0", посвященный 30-летию Белорусской республиканской пионерской организации, пройдет по 10 сентября в НДЦ "Зубренок".

Областная неделя учреждений дополнительного образования детей и молодежи пройдет в Минской области по 12 сентября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 сентября

435 лет назад родился Ришелье (Арман Жан дю Плесси) (1585), французский политический деятель, кардинал. С 1624 года глава королевского совета, фактический правитель Франции. Осуществил реконструкцию Парижа, которую начал с перестройки университета - Сорбонны; завещал ему свою богатейшую библиотеку. Основатель Французской академии. Хорошо известен по роману Александра Дюма "Три мушкетера". Умер в 1642 году.

90 лет назад родилась Румянцева Надежда Васильевна (1930), российская артистка кино, народная артистка РСФСР. Работала в Театре-студии киноактера. Снималась в кино. Яркое комедийное дарование актрисы проявилось в фильмах "Неподдающиеся", "Девчата", "Женитьба Бальзаминова" и др. Умерла в 2008 году.

75 лет назад родился Володин Виктор Иванович (1945), белорусский ученый в области теплотехники, доктор технических наук (1999). В 1971 году окончил БГУ. Автор научных работ по исследованию тепловых и гидравлических процессов в теплообменных аппаратах методами математического моделирования и вычислительного эксперимента, повышению энергоэффективности теплопотребляющих систем, информационном обеспечении энергосбережения.

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