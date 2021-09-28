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Общество
28 сентября 2021, 07:00

Картина дня: доклад о ситуации на границе, выступление главы МИД в ООН и итоги летнего оздоровления

ВЧЕРА

Картина дня. 27 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с руководством силового блока ситуацию на Государственной границе Беларуси. Ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Евросоюзом глава государства назвал гуманитарной катастрофой. Александр Лукашенко отвергает обвинения в адрес Беларуси в организации потоков нелегальной миграции, заявляя о действиях в этом плане международной преступной группы. Президент поручил уделять особое внимание участку границы с Украиной. Глава государства назвал неблагоприятной для Беларуси ситуацию в ряде сопредельных стран.

Только за неделю зафиксированы попытки выдавить в Беларусь из ЕС более 150 групп мигрантов. Об этом рассказал председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

БСЖ принял обращение в связи с эскалацией конфликта с беженцами на границе.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает: многие европейские коллеги абсолютно не понимают, что происходит внутри и вокруг Беларуси, а некоторые и не стремятся понять. Об этом он заявил во время онлайн-подхода к прессе на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Владимир Макей на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел более двух десятков встреч с представителями различных государств, в том числе с представителями европейских стран. Назрела необходимость внимательно посмотреть на роль ООН в современном мире, отметил министр.

В мировом рейтинге продовольственной безопасности 2020 года Беларусь находится на 23-м месте среди 113 государств, сообщает официальный Telegram-канал Минсельхозпрода.

Более 345 тыс. детей оздоровились в лагерях и санаториях Беларуси этим летом. Об этом журналистам рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский во время пресс-конференции "Итоги летнего оздоровления и санаторно-курортного лечения населения" в БЕЛТА. В белорусских санаториях особое внимание уделяется профилактике коронавирусной инфекции. Путевки в белорусские здравницы подешевеют с октября.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1946 пациентов с COVID-19, выписаны 1266.

Минздрав утвердил порядок вакцинации против COVID-19 беременных женщин.

Минздрав обновил информацию о пунктах вакцинации против COVID-19.

Озимые зерновые в Беларуси посеяли на половине запланированных площадей.

Правоохранители призывают сообщать им о незаконном хранении оружия.

Преимущественно без осадков будет на этой неделе в Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

ФОТОФАКТ: Серые журавли готовятся к отлету на юг

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Анонсы на 28 сентября

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Международная научно-практическая конференция "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы" пройдет по 29 сентября в Минске.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню пожилых людей. Начало в 11.00.

Состоится открытие и пленарное заседание международной научно-практической конференции "Перспективы развития туризма в современных условиях: мировые тенденции и региональные контексты". Место проведения: "Президент Отель", г. Минск, ул.Кирова, 18, зал "Олимп". Начало в 11.00.

Белорусский промышленно-инновационный форум пройдет по 30 сентября в Минске. Форум - сочетание международных специализированных выставок "ТехИнноПром", "Профсварка", "Химия. Нефть и газ".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 сентября

Всемирный день сердца.

130 лет назад родился Смолич Аркадий Антонович (д.Бацевичи Кличевского р-на Могилевской обл.), белорусский географ, картограф, первый профессор географии в Беларуси (1927). Один из создателей Белорусской академии наук, соавтор ее первого устава (1928). В 1909 году окончил общеобразовательный курс Минской духовной семинарии, в 1916 году Новоалександрийский институт сельского хозяйства и лесоводства в Польше. Автор первого учебного пособия "География Беларуси". Организовал Центральное бюро краеведения и журнал "Плуг". Обосновал научные задачи географии по изучению ландшафтов с учетом их генезиса, эволюции, состава и пространственного размещения. Разработал программу экономико-географического изучения районов БССР (1930), создал карту размещения населения Беларуси (1929) и др. В 1931 году репрессирован. В 1938 году приговорен к высшей мере наказания. Реабилитирован в 1957 году.

120 лет назад родился Ферми Энрико, итальянский физик, один из создателей ядерной и нейтронной физики, лауреат Нобелевской премии по физике (1938). Умер в 1954 году.

85 лет назад родилась Демидова Алла Сергеевна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1984). Работала в Московском театре драмы и комедии на Таганке (до 1991). Среди ролей: Гертруда ("Гамлет" У.Шекспира), Раневская ("Вишневый сад" А.Чехова), Федра ("Федра" М.Цветаевой) и др. Снималась в фильмах "Зеркало", "Щит и меч", "Стакан воды". Лауреат Государственной премии СССР (1977).

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