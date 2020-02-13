Картина дня: доклад о ситуации с коронавирусом, этические правила для педагогов и первая в 2020 году тройня

ВЧЕРА
Картина дня. 12 февраля
Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал по телефону доклад министра здравоохранения Владимира Караника о взаимодействии с Китаем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и мерах, принимаемых в республике по минимизации угрозы ее завоза и распространения. Обсуждены результаты оказания гуманитарной помощи Китаю. Министерством здравоохранения обеспечен отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи, которая была доставлена двумя авиарейсами.
Администрация Президента держит на контроле вопрос с зарплатами бюджетников и готова разбираться с каждой ситуацией. Об этом глава Администрации Игорь Сергеенко заявил во время посещения завода "БЕЛДЖИ". Он также отметил, что некоторые вопросы, связанные с обращениями граждан, на местном уровне решаются недостаточно профессионально и качественно. Работа над новой редакцией Конституции Беларуси не регламентирована по времени и требует серьезного и внимательного подхода.
Многодетные семьи предлагают предусмотреть использование семейного капитала для покупки автомобилей Geely. Этот вопрос был поднят во время встречи главы Администрации Президента Игоря Сергеенко с коллективом завода "БЕЛДЖИ".
Завод "БЕЛДЖИ" выпустил новый кроссовер - Geely Coolray (SX-11). Автомобиль показали главе Администрации Президента Игорю Сергеенко перед его встречей с коллективом предприятия.
Поддержание ценовой стабильности и защита внутреннего рынка - МАРТ об основных задачах на 2020 год.
Правила конкуренции в торговле должны быть понятны всем участникам рынка и выполняться ими. На это обратил внимание первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой на итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Решение о необходимости продления или отмены ценового регулирования в отношении сахара должно приниматься комплексно, отметил Дмитрий Крутой. Он также заявил, что считает необходимым распространить механизм планово-расчетных цен, который применяется в системе ЖКХ, и на другие отрасли.
Беларусь не заключала контрактов на поставки нефти из Соединенных Штатов Америки. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.
США рассчитывают поставлять газ в Беларусь через Клайпедский терминал сжиженного природного газа, заявил посол США в Литве Роберт Гилкрист.
Диверсификация поставок нефти и обеспечение внутреннего рынка - "Белнефтехим" определил задачи на 2020 год.
Золотовалютные резервы в Беларуси в 2020 году могут снизиться, но останутся выше прогноза в $7,3 млрд, сообщил председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур. Цель по инфляции в среднесрочном периоде может быть в диапазоне от 4% до 5%. Нацбанк не ожидает проинфляционного давления со стороны внешних факторов.
Ставка рефинансирования с 19 февраля снижается с 9% до 8,75% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 10% до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 8% до 7,75% годовых.
Иностранные инвесторы за 2019 год вложили $10 млрд инвестиций в реальный сектор экономики (кроме банков), сообщили в Национальном статистическом комитете.
Организации Минлесхоза в 2019 году экспортировали товаров и услуг на $154 млн, что составило 110% к уровню 2018-го, сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. В Беларуси подготовлен проект указа о преобразовании государственных лесохозяйственных учреждений в государственные казенные предприятия. Более 52 тыс. га новых лесов создали лесхозы в 2019 году.
Предприятия "Беллесбумпрома" в 2020 году планируют увеличить экспорт на 5%, сообщили в пресс-службе концерна. В 2019 году предприятия "Беллесбумпрома" увеличили объемы производства продукции на 14,9%.
Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович рассказал на пресс-конференции о предлагаемых мерах по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Оснащение всех судов областного звена системами аудио- и видеофиксации завершат к осени, сообщил Валерий Калинкович. Разработку единого Гражданского процессуального кодекса планируется завершить к концу 2021 года. Общедоступный электронный банк судебных решений планируется запустить с 2021 года. Систему критериев подбора кандидатов на должность судьи обновили в Беларуси. Также Валерий Калинкович сообщил, что число осужденных несовершеннолетних в 2019 году снизилось почти на 27%.
Министерство внутренних дел утвердило регламент функционирования республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
Время ожидания бригады скорой помощи (с момента регистрации вызова до прибытия) по экстренным вызовам в городе не должно превышать 20 минут, в иных населенных пунктах - 35 минут. Это предусмотрено инструкцией о порядке организации деятельности службы скорой медицинской помощи, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения.
Примерные этические правила педагогических работников опубликованы на сайте Министерства образования.
В Минской области можно было бы сформировать базу данных школьников 7-8 классов с указанием их талантов и сильных сторон, чтобы в будущем помочь им определиться с профильными предметами. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин на встрече с педагогами столичного региона.
К Олимпиаде в Токио готовятся 263 белорусских спортсмена в 27 видах спорта. Такие цифры были озвучены на итоговой коллегии Министерства спорта и туризма. Белорусские спортсмены в 2019 году завоевали 843 медали на крупных международных турнирах. НАДА увеличит на 70% количество допинг-проб перед Олимпийскими играми.
Белорусским художественным практикам соломоплетения будет придан статус историко-культурной ценности.
В Витебском областном клиническом роддоме появилась на свет тройня - первая в этом году в Беларуси.
Баскетболистки "Цмокi-Miнск" вышли в "Финал четырех" EWBL.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 13 февраля
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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Итоги работы Высшей аттестационной комиссии в 2019 году. Повышение эффективности аттестации научных работников и акцент на практико-ориентированность научных исследований". Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Работа органов юстиции в 2019 году. Планы и задачи на 2020 год". Начало в 12.30.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 14 февраля
Во многих странах мира празднуется День всех влюбленных - День святого Валентина.
115 лет назад родился Дедюшко Владимир Иосифович (г.Минск), актер, народный артист Беларуси (1949) и СССР (1971). Сценическую деятельность начал как любитель, работал в БГТ-3, в Белорусском театре им.Я.Купалы. Искусству актера были свойственны народность, яркий национальный колорит, мягкий пластический рисунок роли. Лучшие образы создал в белорусском репертуаре, среди которых: Криницкий ("Павлинка" Я.Купалы), Мирон Бокуть ("Гибель волка" Э.Самуйленка), Крушина ("Константин Заслонов" А.Мовзона) и др. Снимался в фильмах "Нестерка", "Павлинка" и телевизионных постановках "Люди на болоте" И.Мележа, "Примаки" Я.Купалы. Лауреат Государственной премии СССР (1952). Умер в 1973 году.
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