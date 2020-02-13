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07:00 Картина дня: доклад о ситуации с коронавирусом, этические правила для педагогов и первая в 2020 году тройня Общество
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Общество
13 февраля 2020, 07:00

Картина дня: доклад о ситуации с коронавирусом, этические правила для педагогов и первая в 2020 году тройня

ВЧЕРА

Картина дня. 12 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал по телефону доклад министра здравоохранения Владимира Караника о взаимодействии с Китаем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и мерах, принимаемых в республике по минимизации угрозы ее завоза и распространения. Обсуждены результаты оказания гуманитарной помощи Китаю. Министерством здравоохранения обеспечен отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи, которая была доставлена двумя авиарейсами.

Администрация Президента держит на контроле вопрос с зарплатами бюджетников и готова разбираться с каждой ситуацией. Об этом глава Администрации Игорь Сергеенко заявил во время посещения завода "БЕЛДЖИ". Он также отметил, что некоторые вопросы, связанные с обращениями граждан, на местном уровне решаются недостаточно профессионально и качественно. Работа над новой редакцией Конституции Беларуси не регламентирована по времени и требует серьезного и внимательного подхода.

Игорь Сергеенко во время приема граждан
Игорь Сергеенко во время приема граждан

Многодетные семьи предлагают предусмотреть использование семейного капитала для покупки автомобилей Geely. Этот вопрос был поднят во время встречи главы Администрации Президента Игоря Сергеенко с коллективом завода "БЕЛДЖИ".

Работники предприятия во время встречи с Игорем Сергеенко
Работники предприятия во время встречи с Игорем Сергеенко

Завод "БЕЛДЖИ" выпустил новый кроссовер - Geely Coolray (SX-11). Автомобиль показали главе Администрации Президента Игорю Сергеенко перед его встречей с коллективом предприятия.

Geely Coolray
Geely Coolray

Поддержание ценовой стабильности и защита внутреннего рынка - МАРТ об основных задачах на 2020 год.

Правила конкуренции в торговле должны быть понятны всем участникам рынка и выполняться ими. На это обратил внимание первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой на итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Решение о необходимости продления или отмены ценового регулирования в отношении сахара должно приниматься комплексно, отметил Дмитрий Крутой. Он также заявил, что считает необходимым распространить механизм планово-расчетных цен, который применяется в системе ЖКХ, и на другие отрасли.

Беларусь не заключала контрактов на поставки нефти из Соединенных Штатов Америки. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

США рассчитывают поставлять газ в Беларусь через Клайпедский терминал сжиженного природного газа, заявил посол США в Литве Роберт Гилкрист.

Диверсификация поставок нефти и обеспечение внутреннего рынка - "Белнефтехим" определил задачи на 2020 год.

Фото из архива
Фото из архива

Золотовалютные резервы в Беларуси в 2020 году могут снизиться, но останутся выше прогноза в $7,3 млрд, сообщил председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур. Цель по инфляции в среднесрочном периоде может быть в диапазоне от 4% до 5%. Нацбанк не ожидает проинфляционного давления со стороны внешних факторов.

Ставка рефинансирования с 19 февраля снижается с 9% до 8,75% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 10% до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 8% до 7,75% годовых.

Фото из архива
Фото из архива

Иностранные инвесторы за 2019 год вложили $10 млрд инвестиций в реальный сектор экономики (кроме банков), сообщили в Национальном статистическом комитете.

Организации Минлесхоза в 2019 году экспортировали товаров и услуг на $154 млн, что составило 110% к уровню 2018-го, сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. В Беларуси подготовлен проект указа о преобразовании государственных лесохозяйственных учреждений в государственные казенные предприятия. Более 52 тыс. га новых лесов создали лесхозы в 2019 году.

Предприятия "Беллесбумпрома" в 2020 году планируют увеличить экспорт на 5%, сообщили в пресс-службе концерна. В 2019 году предприятия "Беллесбумпрома" увеличили объемы производства продукции на 14,9%.

Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович рассказал на пресс-конференции о предлагаемых мерах по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Оснащение всех судов областного звена системами аудио- и видеофиксации завершат к осени, сообщил Валерий Калинкович. Разработку единого Гражданского процессуального кодекса планируется завершить к концу 2021 года. Общедоступный электронный банк судебных решений планируется запустить с 2021 года. Систему критериев подбора кандидатов на должность судьи обновили в Беларуси. Также Валерий Калинкович сообщил, что число осужденных несовершеннолетних в 2019 году снизилось почти на 27%.

Фото из архива
Фото из архива

Министерство внутренних дел утвердило регламент функционирования республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Время ожидания бригады скорой помощи (с момента регистрации вызова до прибытия) по экстренным вызовам в городе не должно превышать 20 минут, в иных населенных пунктах - 35 минут. Это предусмотрено инструкцией о порядке организации деятельности службы скорой медицинской помощи, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения.

Примерные этические правила педагогических работников опубликованы на сайте Министерства образования.

В Минской области можно было бы сформировать базу данных школьников 7-8 классов с указанием их талантов и сильных сторон, чтобы в будущем помочь им определиться с профильными предметами. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин на встрече с педагогами столичного региона.

Александр Турчин. Фото Павла Орловского, "Минская правда"
Александр Турчин. Фото Павла Орловского, "Минская правда"

К Олимпиаде в Токио готовятся 263 белорусских спортсмена в 27 видах спорта. Такие цифры были озвучены на итоговой коллегии Министерства спорта и туризма. Белорусские спортсмены в 2019 году завоевали 843 медали на крупных международных турнирах. НАДА увеличит на 70% количество допинг-проб перед Олимпийскими играми.

Белорусским художественным практикам соломоплетения будет придан статус историко-культурной ценности.

В Витебском областном клиническом роддоме появилась на свет тройня - первая в этом году в Беларуси.

Маргарита Малишевская со своими детьми
Маргарита Малишевская со своими детьми

Баскетболистки "Цмокi-Miнск" вышли в "Финал четырех" EWBL.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 февраля

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Итоги работы Высшей аттестационной комиссии в 2019 году. Повышение эффективности аттестации научных работников и акцент на практико-ориентированность научных исследований". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Работа органов юстиции в 2019 году. Планы и задачи на 2020 год". Начало в 12.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 февраля

Во многих странах мира празднуется День всех влюбленных - День святого Валентина.

115 лет назад родился Дедюшко Владимир Иосифович (г.Минск), актер, народный артист Беларуси (1949) и СССР (1971). Сценическую деятельность начал как любитель, работал в БГТ-3, в Белорусском театре им.Я.Купалы. Искусству актера были свойственны народность, яркий национальный колорит, мягкий пластический рисунок роли. Лучшие образы создал в белорусском репертуаре, среди которых: Криницкий ("Павлинка" Я.Купалы), Мирон Бокуть ("Гибель волка" Э.Самуйленка), Крушина ("Константин Заслонов" А.Мовзона) и др. Снимался в фильмах "Нестерка", "Павлинка" и телевизионных постановках "Люди на болоте" И.Мележа, "Примаки" Я.Купалы. Лауреат Государственной премии СССР (1952). Умер в 1973 году.

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