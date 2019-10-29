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29 октября 2019, 07:00

Картина дня: доклад о военно-политической обстановке, развитие сети 5G и урожай льна

ВЧЕРА

Картина дня. 28 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Беларуси, а также предложениях по реагированию. Глава государства напомнил, что несколько дней назад поручил разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США. Президент также заявил о необходимости подумать о более серьезной наземной защите БелАЭС.

Во время доклада
Во время доклада

Беларусь предпримет ряд мер для адекватного реагирования на размещение техники НАТО у белорусских границ и проведение учений НАТО Defender Europe. Об этом заявил министр обороны Андрей Равков после доклада главе государства о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Беларуси.

Андрей Равков
Андрей Равков

Правительство прорабатывает различные варианты строительства сети 5G в Беларуси и готово изучить предложения австрийского концерна A1 Telekom Austria Group, сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на встрече с послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер.

Алоизия Вергеттер
Алоизия Вергеттер

Беларусь и Китай настроены усилить технологическое сотрудничество. Речь об этом шла на встрече председателя Постоянной кoмиссии Совета Республики по междунарoдным делам и нациoнальной безoпасности Сергея Рахманова с делегацией Шанхайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.

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Государство консолидировало 96,224% акций Банка развития.

Фото из архива
Фото из архива

После завоза бюллетеней участки для голосования на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва возьмут под круглосуточную охрану. Речь об этом шла на встрече в МВД с миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в Беларуси.

Федерация профсоюзов Беларуси планирует выдвинуть более 6 тыс. наблюдателей на парламентских выборах, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда в Минске.

Михаил Орда
Михаил Орда

Министерство информации ориентирует региональные СМИ на обеспечение равных условий для всех кандидатов в депутаты, заявил первый заместитель министра информации Павел Легкий в Минске на полях форума "Выборы-2019: роль региональных СМИ в формировании общественного мнения по вопросам избирательной кампании". Региональным СМИ стоит увеличить долю аналитических материалов, в том числе по остросоциальной и политической проблематике.

Павел Легкий
Павел Легкий

В Беларуси завершена уборка льна, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Минскзеленстрой" к концу октября высадит 135 тыс. кустов и деревьев.

Гимнастки минского "Динамо" выиграли бронзу на турнире в Японии.

Белорусские кикбоксеры завоевали 9 наград на ЧМ в Сараево.

Фото белорусской федерации кикбоксинга
Фото белорусской федерации кикбоксинга

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Анонсы на 29 октября

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Пресс-конференция "Совершенствование законодательства в микрофинансовой деятельности" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 10.00. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул.Энгельса, 30-303.

Пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению XXXII Международного фестиваля современной хореографии (IFMC), пройдет в пресс-центре БЕЛТА в 12.00.

Онлайн-конференция по вопросам совершенствования системы оплаты труда в бюджетной сфере пройдет на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты с 15.00 до 16.00. Онлайн-конференция пройдет одновременно на сайтах www.belta.by и www.mintrud.gov.by, каждый посетитель может заранее или непосредственно во время проведения задать ее участникам вопросы по заявленной теме. На сайте БЕЛТА www.belta.by это можно сделать в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", а также присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция по итогам реализации проекта "Создание Центра энергосберегающего и экологического просвещения молодежи "ЭкоЭнергетика". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Национальный опыт Беларуси по достижению целей устойчивого развития в области занятости населения и мотивации труда". Начало в 12.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 октября

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110 лет назад родился Купчинов Иван Иосифович (г.Горки Могилевской обл.), белорусский геодезист, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Беларуси. В 1931 году окончил БСХА. В 1954-1982 годах преподавал в Белорусском институте инженеров железнодорожного транспорта (Гомель). Автор научных работ по инженерной геодезии, уравновешиванию геодезических сеток, программированию уравнительных вычислений для ЭВМ. Умер в 1988 году.

95 лет назад родился Гуляев Владимир Леонидович, российский киноактер, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Чужая родня", "Председатель", "Бриллиантовая рука", "Весна на Заречной улице" и др. Умер в 1997 году.

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