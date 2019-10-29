Картина дня: доклад о военно-политической обстановке, развитие сети 5G и урожай льна

ВЧЕРА

Картина дня. 28 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Беларуси, а также предложениях по реагированию. Глава государства напомнил, что несколько дней назад поручил разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США. Президент также заявил о необходимости подумать о более серьезной наземной защите БелАЭС.

Во время доклада

Беларусь предпримет ряд мер для адекватного реагирования на размещение техники НАТО у белорусских границ и проведение учений НАТО Defender Europe. Об этом заявил министр обороны Андрей Равков после доклада главе государства о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Беларуси.

Андрей Равков

Правительство прорабатывает различные варианты строительства сети 5G в Беларуси и готово изучить предложения австрийского концерна A1 Telekom Austria Group, сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на встрече с послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер.

Алоизия Вергеттер

Беларусь и Китай настроены усилить технологическое сотрудничество. Речь об этом шла на встрече председателя Постоянной кoмиссии Совета Республики по междунарoдным делам и нациoнальной безoпасности Сергея Рахманова с делегацией Шанхайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.

ИНТЕРВЬЮ: Взаимодействие ЕАЭС и ЕС переходит на практический уровень

Государство консолидировало 96,224% акций Банка развития.

Фото из архива

После завоза бюллетеней участки для голосования на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва возьмут под круглосуточную охрану. Речь об этом шла на встрече в МВД с миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в Беларуси.

Федерация профсоюзов Беларуси планирует выдвинуть более 6 тыс. наблюдателей на парламентских выборах, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда в Минске.

Михаил Орда

Министерство информации ориентирует региональные СМИ на обеспечение равных условий для всех кандидатов в депутаты, заявил первый заместитель министра информации Павел Легкий в Минске на полях форума "Выборы-2019: роль региональных СМИ в формировании общественного мнения по вопросам избирательной кампании". Региональным СМИ стоит увеличить долю аналитических материалов, в том числе по остросоциальной и политической проблематике.

Павел Легкий

В Беларуси завершена уборка льна, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Минскзеленстрой" к концу октября высадит 135 тыс. кустов и деревьев.

Гимнастки минского "Динамо" выиграли бронзу на турнире в Японии.

Белорусские кикбоксеры завоевали 9 наград на ЧМ в Сараево.

Фото белорусской федерации кикбоксинга

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 октября

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Пресс-конференция "Совершенствование законодательства в микрофинансовой деятельности" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 10.00. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул.Энгельса, 30-303.

Пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению XXXII Международного фестиваля современной хореографии (IFMC), пройдет в пресс-центре БЕЛТА в 12.00.

Онлайн-конференция по вопросам совершенствования системы оплаты труда в бюджетной сфере пройдет на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты с 15.00 до 16.00. Онлайн-конференция пройдет одновременно на сайтах www.belta.by и www.mintrud.gov.by, каждый посетитель может заранее или непосредственно во время проведения задать ее участникам вопросы по заявленной теме. На сайте БЕЛТА www.belta.by это можно сделать в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", а также присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция по итогам реализации проекта "Создание Центра энергосберегающего и экологического просвещения молодежи "ЭкоЭнергетика". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Национальный опыт Беларуси по достижению целей устойчивого развития в области занятости населения и мотивации труда". Начало в 12.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 октября

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110 лет назад родился Купчинов Иван Иосифович (г.Горки Могилевской обл.), белорусский геодезист, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Беларуси. В 1931 году окончил БСХА. В 1954-1982 годах преподавал в Белорусском институте инженеров железнодорожного транспорта (Гомель). Автор научных работ по инженерной геодезии, уравновешиванию геодезических сеток, программированию уравнительных вычислений для ЭВМ. Умер в 1988 году.

95 лет назад родился Гуляев Владимир Леонидович, российский киноактер, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Чужая родня", "Председатель", "Бриллиантовая рука", "Весна на Заречной улице" и др. Умер в 1997 году.

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