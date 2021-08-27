Картина дня: доклад председателя "Белгоспищепрома", Год регионов Беларуси и Китая и золото Паралимпиады

ВЧЕРА
Картина дня. 26 августа
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя концерна "Белгоспищепром" Анатолия Бубена и заместителя премьер-министра Александра Субботина. Глава государства в ходе встречи потребовал надежно обеспечить соблюдение интересов производителей сельскохозяйственной продукции при поставках переработчикам. Александр Лукашенко одобрил планы по созданию на базе концерна "Белгоспищепром" государственной корпорации.
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил поправку к соглашениям о займе с Международным банком реконструкции и развития.
В белорусском внешнеполитическом ведомстве состоялась церемония открытия Года регионов Беларуси и Китая в 2021-2022 годах.
Межрегиональное сотрудничество стало новой точкой роста в отношениях Беларуси и Китая - посол Китая.
Страны ЕАЭС намерены вместе бороться с нарушениями прав на интеллектуальную собственность в Сети.
Вузы Беларуси и России заключили в этом году 100 договоров о сотрудничестве.
В Беларуси порядок и стабильность, которые так не нравятся Западу - австрийский депутат.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и Мохамед Али Алаббар обсудили вопросы строительства в Минске умного города "Северный берег".
"День первоклассника" прошел в Минске: портфели к школе получили более 140 детей.
РЕПОРТАЖ: Ловушка для велосипедистов, или Как ГАИ проверяет водителей велотранспорта
Продажу пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7% ограничат в Минской области.
ФОТОФАКТ: Чемпионат внутренних войск по служебному многоборью кинологов проходит в Могилеве
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1551 пациент с COVID-19, выписаны 1504.
ФОТОФАКТ: X-Factor в Беларуси. Что происходит на тренировках в Раубичах
Белорусский спортсмен Игорь Бокий выиграл второе золото Паралимпиады в Токио.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 27 августа
Пресс-конференция на тему "Региональные фестивали и брендовые культурные мероприятия: сохранение и популяризация национальных традиций, истории, самобытности" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Профилактика и предупреждение совершения наркопреступлений среди несовершеннолетних". Начало в 11.00.
Экспозиция "Шедевры Гюстава Доре" откроется в Национальном центре современных искусств. На выставке можно будет увидеть более 120 иллюстраций к всемирно известным произведениям.
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 28 августа
105 лет назад родился Моисеенко Евсей Евсеевич, народный художник СССР (1970), действительный член Академии искусств СССР (1973). В 1936-1947 годах учился в Ленинградской Академии искусств. С 1958 года преподавал в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им.Репина (с 1963 года профессор). Работал преимущественно в батальном, пейзажном, портретном жанрах. Наиболее значительные работы посвящены гражданской и Великой Отечественной войнам. Беларуси посвящены его картины "Из детства", "Белорусский пейзаж", "Женщина в черном" и др. Лауреат Государственной премии России им.Репина (1966), Ленинской премии (1974), Государственной премии СССР (1983). Умер в 1988 году.
55 лет назад родился Демяшкевич Сергей Николаевич, белорусский спортсмен (борьба греко-римская), мастер спорта СССР (1985), заслуженный мастер спорта СССР (1991). Бронзовый призер XXV Олимпийских игр (1992). Чемпион мира (1990), бронзовый призер (1991). Чемпион Европы (1991, 1993). Обладатель Кубка мира (1988).
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
Картина дня. 26 августа
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя концерна "Белгоспищепром" Анатолия Бубена и заместителя премьер-министра Александра Субботина. Глава государства в ходе встречи потребовал надежно обеспечить соблюдение интересов производителей сельскохозяйственной продукции при поставках переработчикам. Александр Лукашенко одобрил планы по созданию на базе концерна "Белгоспищепром" государственной корпорации.
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил поправку к соглашениям о займе с Международным банком реконструкции и развития.
Создание госкорпорации на базе "Белгоспищепрома" позволит активнее выходить на мировые рынки - Бубен
В белорусском внешнеполитическом ведомстве состоялась церемония открытия Года регионов Беларуси и Китая в 2021-2022 годах.
Межрегиональное сотрудничество стало новой точкой роста в отношениях Беларуси и Китая - посол Китая.
Страны ЕАЭС намерены вместе бороться с нарушениями прав на интеллектуальную собственность в Сети.
Вузы Беларуси и России заключили в этом году 100 договоров о сотрудничестве.
В Беларуси порядок и стабильность, которые так не нравятся Западу - австрийский депутат.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и Мохамед Али Алаббар обсудили вопросы строительства в Минске умного города "Северный берег".
Минтруда: помощь семьям на подготовку детей к учебному году оказана на Br22 млн.
"День первоклассника" прошел в Минске: портфели к школе получили более 140 детей.
РЕПОРТАЖ: Ловушка для велосипедистов, или Как ГАИ проверяет водителей велотранспорта
Продажу пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7% ограничат в Минской области.
ФОТОФАКТ: Чемпионат внутренних войск по служебному многоборью кинологов проходит в Могилеве
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1551 пациент с COVID-19, выписаны 1504.
ФОТОФАКТ: X-Factor в Беларуси. Что происходит на тренировках в Раубичах
Белорусский спортсмен Игорь Бокий выиграл второе золото Паралимпиады в Токио.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 27 августа
Пресс-конференция на тему "Региональные фестивали и брендовые культурные мероприятия: сохранение и популяризация национальных традиций, истории, самобытности" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Профилактика и предупреждение совершения наркопреступлений среди несовершеннолетних". Начало в 11.00.
Экспозиция "Шедевры Гюстава Доре" откроется в Национальном центре современных искусств. На выставке можно будет увидеть более 120 иллюстраций к всемирно известным произведениям.
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 28 августа
105 лет назад родился Моисеенко Евсей Евсеевич, народный художник СССР (1970), действительный член Академии искусств СССР (1973). В 1936-1947 годах учился в Ленинградской Академии искусств. С 1958 года преподавал в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им.Репина (с 1963 года профессор). Работал преимущественно в батальном, пейзажном, портретном жанрах. Наиболее значительные работы посвящены гражданской и Великой Отечественной войнам. Беларуси посвящены его картины "Из детства", "Белорусский пейзаж", "Женщина в черном" и др. Лауреат Государственной премии России им.Репина (1966), Ленинской премии (1974), Государственной премии СССР (1983). Умер в 1988 году.
55 лет назад родился Демяшкевич Сергей Николаевич, белорусский спортсмен (борьба греко-римская), мастер спорта СССР (1985), заслуженный мастер спорта СССР (1991). Бронзовый призер XXV Олимпийских игр (1992). Чемпион мира (1990), бронзовый призер (1991). Чемпион Европы (1991, 1993). Обладатель Кубка мира (1988).
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-