Картина дня: доклад председателя ГТК, День знаний в столичном метро и флаг БГУ на Эльбрусе

ВЧЕРА

Картина дня. 31 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Государственного таможенного комитета Владимиром Орловским. Глава государства входе встречи отметил, что Беларусь сохранила репутацию надежного партнера в таможенной сфере. Президент подчеркнул, что, несмотря на существующие сложности, таможня в этом году сработала положительно. Александр Лукашенко и Владимир Орловский также обсудили вопрос регулярных очередей грузового транспорта на границе.

Александр Лукашенко провел рабочую встречу с президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко. На встрече были обсуждены итоги прошедшей в Токио Олимпиады, результаты участия в ней белорусских атлетов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с 30-летием со дня провозглашения государственной независимости страны.

Лукашенко: Малайзия является надежным партнером Беларуси в Юго-Восточной Азии.

Кочанова и митрополит Вениамин обсудили сотрудничество государства и церкви.

Семашко: в программах интеграции остался один неразрешенный момент - тариф на транспортировку газа.

Процедура таможенного транзита для экспорта табака и алкоголя вводится в ЕАЭС.

Внешний госдолг в январе-июле уменьшился на 1,1% до $18,4 млрд.

Экспорт белорусских компьютерных услуг в I полугодии вырос почти до $1,5 млрд.

Сев озимых зерновых начался в Беларуси.

В Беларуси к сентябрю усилили 4G-связь почти в 50 городах.

С 1 сентября в Беларуси начнут выдавать биометрические документы.

Дрожжа: заработанные деньги лесхозы вкладывают в социальные проекты.

Акция "День знаний в Минском метро" стартовала сегодня в столичной подземке: о правилах безопасности пассажирам напомнил Метрович.

Историк в честь 100-летия БГУ покорил Эльбрус и установил на вершине флаг вуза.

Первый урок в школах посвятят нравственным ценностям и единству белорусов.

Подарок от белорусского народа и Президента Беларуси - в Воронежской области открыли новую школу.

БЖД начнет пробную эксплуатацию новых 5-вагонных электропоездов межрегиональных линий бизнес-класса.

ФОТОФАКТ: Замковый комплекс "Мир" в нынешнем году уже посетили 129 тыс. туристов

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1168 пациентов с COVID-19, выписаны 1026.

Прививочную кампанию против гриппа в Беларуси в этом сезоне продлят на месяц.

Пловец Алексей Талай установил рекорд Паралимпийских игр в Токио.

Соболенко и Азаренко вышли в 1/32 финала US Open.

ФОТОФАКТ: В Минске простились с футболистом Юрием Пудышевым

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 сентября

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "О реализации Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Волонтеры - детям. Благотворительные мероприятия для школьников к началу учебного года". Начало в 11.00. Организаторами мероприятия будет обеспечена прямая трансляция пресс-конференции на YouTube-канале РУП "Дом прессы", также будет возможность просмотреть видеозапись по итогам мероприят

Акция "Единый день безопасности" пройдет по 10 сентября. На протяжении всей акции будут проводиться обучающие профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также участников будут обучать правилам поведения в условиях различных чрезвычайных ситуаций.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 сентября.

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95 лет назад родился Леонов Евгений Павлович, российский актер театра и кино, народный артист СССР (1978). С 1948 года играл на сценах Московского драматического театра им.К.Станиславского и театра им.В.Маяковского, с 1972 года - в Московском театре им.Ленинского комсомола (с 1990 года - "Ленком"). Проявил себя как комедийный актер, мастерски владеющий средствами юмора и сатиры. Среди ролей: "Белорусский вокзал", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Осенний марафон" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1976) и РСФСР (1992). Умер в 1994 году.

80 лет назад родился Кузьмин Алексей Алексеевич, белорусский и российский артист оперетты, заслуженный артист России (1982). С 1984 года артист Белорусского государственного музыкального театра. Создал ряд образов в опереттах классического и современного репертуара. Среди основных партий: Пеликан ("Принцесса цирка" И.Кальмана), Барон ("Веселая вдова" Ф.Легара), Герцог ("Ночь в Венеции" И.Штрауса) и др. Умер в 2020 году.

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