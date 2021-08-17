Картина дня: доклад Президенту о работе транспортной отрасли, 5,6 млн т зерна и съемки "X-Factor" 

ВЧЕРА

Картина дня. 16 августа













Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда Президента Беларуси на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления 81 ребенка из Сирии и 23 детей из Узбекистана в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок".

Обстановка на границе Таджикистана и Афганистана полностью контролируется, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет. Об этом говорится в комментарии генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в связи с резким изменением ситуации в Афганистане.





Беларусь и КНР заинтересованы в углублении военно-технического сотрудничества





Утвержден комплекс мер по развитию Полоцкого района до 2025 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 августа 2021 года.















В Беларуси порядка 438 тыс. экскурсантов посетили в 2020 году экологические объекты . Об этом сообщила на пресс-конференции "Развитие экологического туризма в Беларуси" консультант отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Екатерина Никитина.





Научиться жить заново - в Гомеле стартует новый проект для людей с травмами позвоночника.









В Новоельне начались поисковые работы в связи с расследованием фактов геноцида мирного населения.





РЕПОРТАЖ: Магия перевоплощения - юная могилевчанка и ее увлечение косплеем













В Беларуси на этой неделе станет прохладнее , сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 августа





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Пресс-конференция на тему "Подготовка учреждений дошкольного и среднего образования Минска и Минской области к началу 2021/2022 учебного года" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.





Международный арт-фестиваль символического искусства "За гранью сознания лежит новая реальность" по 29 августа проходит в Минском областном центре народного творчества.





ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 августа





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105 лет назад родился Рачев Анатолий Александрович (Кировская обл., Россия), белорусский флейтист, заслуженный артист Беларуси (1967). В 1950 году окончил Белорусскую консерваторию. В 1937-1943 годах артист оркестра Свердловского театра оперы и балета. В 1944-1972 годах артист оркестра Государственного театра оперы и балета Беларуси, одновременно преподавал в Минском музыкальном училище имени Глинки. Вел концертную деятельность. Умер в 1999 году.





95 лет назад родился Шевкалюк Виктор Романович (Россия), белорусский артист оперетты, заслуженный артист Беларуси (1968). В 1947 году окончил студию при Ленинградском театре им.Ленинского комсомола. С 1962 года работал в Могилевском областном театре музыкальной комедии, в 1970-1990 годах в Государственном театре музыкальной комедии Беларуси. Исполнитель комедийных острохарактерных ролей. Среди партий: Виктор, Пустаревич ("Поет "Жаворонок", "Павлинка" Ю.Семеняко), Матей ("Нестерка" Г.Суруса), Бони ("Сильвия" И.Кальмана) и др. Умер в 2019 году.





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