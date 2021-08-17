Картина дня: доклад Президенту о работе транспортной отрасли, 5,6 млн т зерна и съемки "X-Factor" 

ВЧЕРА
Картина дня. 16 августа
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли, несмотря на санкции. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом вице-премьера Анатолия Сивака и министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко. Президент напомнил, что кроме крупных автомагистралей нужно не забывать и о содержании в нормальном состоянии дорог местного значения. Александр Лукашенко потребовал доложить о проработке альтернативных схем поставок белорусской продукции за рубеж.
Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил подходы Министерства транспорта и коммуникаций к изменениям в отрасли автомобильных перевозок пассажиров. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко после доклада главе государства. Беларусь готова оперативно реагировать на ограничения перевозок калийных удобрений через Литву, заявил Алексей Авраменко.
Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда Президента Беларуси на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления 81 ребенка из Сирии и 23 детей из Узбекистана в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок".
Обстановка на границе Таджикистана и Афганистана полностью контролируется, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет. Об этом говорится в комментарии генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в связи с резким изменением ситуации в Афганистане.
Беларусь и КНР заинтересованы в углублении военно-технического сотрудничества.
Утвержден комплекс мер по развитию Полоцкого района до 2025 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 августа 2021 года.
Госзаказ по зерну в Беларуси выполнен почти на 80%.
Ситуация в оздоровительном центре "Лесная поляна" под Сморгонью полностью находится под контролем. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 894 пациента с COVID-19, выписаны 672.
В Беларуси порядка 438 тыс. экскурсантов посетили в 2020 году экологические объекты. Об этом сообщила на пресс-конференции "Развитие экологического туризма в Беларуси" консультант отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Екатерина Никитина.
Научиться жить заново - в Гомеле стартует новый проект для людей с травмами позвоночника.
Следователи рассказали, как не стать жертвой кибермошенников.
В Новоельне начались поисковые работы в связи с расследованием фактов геноцида мирного населения.
РЕПОРТАЖ: Магия перевоплощения - юная могилевчанка и ее увлечение косплеем
ФОТОФАКТ: Фестиваль исторической реконструкции "Несвижская фортеция"
ФОТОФАКТ: В Минске начались съемки проекта "X-Factor в Беларуси"
В Беларуси на этой неделе станет прохладнее, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 17 августа
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Пресс-конференция на тему "Подготовка учреждений дошкольного и среднего образования Минска и Минской области к началу 2021/2022 учебного года" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.
Международный арт-фестиваль символического искусства "За гранью сознания лежит новая реальность" по 29 августа проходит в Минском областном центре народного творчества.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 18 августа
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105 лет назад родился Рачев Анатолий Александрович (Кировская обл., Россия), белорусский флейтист, заслуженный артист Беларуси (1967). В 1950 году окончил Белорусскую консерваторию. В 1937-1943 годах артист оркестра Свердловского театра оперы и балета. В 1944-1972 годах артист оркестра Государственного театра оперы и балета Беларуси, одновременно преподавал в Минском музыкальном училище имени Глинки. Вел концертную деятельность. Умер в 1999 году.
95 лет назад родился Шевкалюк Виктор Романович (Россия), белорусский артист оперетты, заслуженный артист Беларуси (1968). В 1947 году окончил студию при Ленинградском театре им.Ленинского комсомола. С 1962 года работал в Могилевском областном театре музыкальной комедии, в 1970-1990 годах в Государственном театре музыкальной комедии Беларуси. Исполнитель комедийных острохарактерных ролей. Среди партий: Виктор, Пустаревич ("Поет "Жаворонок", "Павлинка" Ю.Семеняко), Матей ("Нестерка" Г.Суруса), Бони ("Сильвия" И.Кальмана) и др. Умер в 2019 году.
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