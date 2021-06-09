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Общество
09 июня 2021, 07:00

Картина дня: доклад Президенту о работе ВПК, топ востребованных профессий и клубничный сезон

ВЧЕРА

Картина дня. 8 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса заместителя премьер-министра Юрия Назарова и председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса. В Беларуси необходимо иметь собственное производство стрелкового оружия, заявил Президент.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко. Глава государства поинтересовался состоянием дел в спортивной отрасли в целом. Отдельно Президент остановился на популяризации спорта в Беларуси и проведении в регионах страны спортивно-массовых мероприятий.

Во время встречи
Во время встречи

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым принято решение о финансировании расходов специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи в 2021 году в размере Br710 тыс. из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента.

Главы стран СНГ приняли обращение к мировой общественности в связи с 80-летием начала ВОВ.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко оценил эффективность реализации государственных программ в 2016-2020 годах во время заседания Президиума Совета Министров.

Роман Головченко во время заседания
Роман Головченко во время заседания

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил награды победителям конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества в 2020 году.

Роман Головченко вручает премию правительстваза достижения в области качества 2020 года открытому акционерному обществу "Белсолод"
Роман Головченко вручает премию правительстваза достижения в области качества 2020 года открытому акционерному обществу "Белсолод"

Беларусь дорожит и гордится своими отношениями с Китаем. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время видеоконференции с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Беларусь и Китай - стратегические партнеры, выстраивающие отношения на основе взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Во время видеоконференции
Во время видеоконференции

Внутренние дела Беларуси должны решаться самостоятельно самим народом, заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время видеоконференции с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко и председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

Италия начала покупать белорусскую кожевенную продукцию на БУТБ.

Врачи, медсестры, швеи, продавцы - Минтруда назвало топ востребованных профессий.

Фото из архива
Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 597 пациентов с COVID-19, выписаны 493.

Фото из архива
Фото из архива

Слуцкий район стал лучшим в областном марафоне #километры_без_табака, который медики столичного региона провели с 15 мая по 6 июня совместно с областным управлением физкультуры и спорта в рамках широкомасштабной антитабачной кампании.

Клубничный сезон начался в Брестской области.

Сын Змитрока Бядули передал раритетное издание отца Национальной библиотеке.

ФОТОФАКТ: "Беловежская пуща" - одна из важнейших достопримечательностей Беларуси

Белоруски завоевали золото ЧМ по современному пятиборью.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 июня

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Выездная пресс-конференция "Подготовка к купальному сезону и соблюдение правил охраны жизни людей на водах" состоится в местах отдыха Комсомольского озера, водохранилищ "Дрозды", "Цнянское", "Заславль 1" и "Заславль 2". Начало в 11.00.

Финал XXX Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото "Мельница моды" состоится в Минске. Участники фестиваля - дизайнеры, модели, фотографы, стилисты, парикмахеры, визажисты.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 июня

115 лет назад родился Полковников Владимир Иванович, советский кинорежиссер-мультипликатор, заслуженный деятель искусств России (1969). Снял мультфильмы:"Бармалей", "Серая шейка", "Тараканище". Умер в 1982 году.

85 лет назад родился Кебич Вячеслав Францевич (д.Конюшевщина Воложинского р-на Минской обл.), государственный деятель Беларуси, кандидат экономических наук (1990), заслуженный машиностроитель Беларуси (1978). В 1958 году окончил машиностроительный факультет Белорусского политехнического института, в 1984 году - Минскую высшую партийную школу. Работал инженером на Минском заводе автоматических линий, с 1978 года - генеральный директор Минского ПО им.Кирова по выпуску протяжных и отрезных станков. В 1980-1985 годах был на партийной работе. В 1985-1990 годах являлся заместителем председателя Совета Министров, председателем Госплана БССР. С 1990 по 1994 год - председатель Совета Министров Республики Беларусь. 8 декабря 1991 года участвовал в подписании Беловежского соглашения о ликвидации СССР, после чего занимал должность премьер-министра Беларуси до 21 июля 1994 года. В 1994 году участвовал в президентских выборах, однако во втором туре проиграл Александру Лукашенко. В 1996-2004 годах являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. В 1994 году стал председателем Белорусского торгово-финансового союза. Вячеслав Францевич был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", являлся лауреатом Государственной премии Беларуси (1992). Умер в 2020 году.

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