Картина дня: доклад Президенту об исполнении бюджета, новый глава БПЦ и тренировка биатлонистов

ВЧЕРА

Картина дня. 25 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова. Глава государства подчеркнул, что уровень пенсий должен составлять 40% от средней зарплаты, чего бы это ни стоило. Еще одной темой встречи во Дворце Независимости стало исполнение обязательств государства по выплате внешнего долга.

Александр Лукашенко, Николай Снопков, Юрий Селиверстов

Все социальные обязательства перед людьми, касающиеся выплат заработной платы в бюджетной сфере и пенсий, будут выполнены безусловно. Об этом заявил министр финансов Юрий Селиверстов.

Юрий Селиверстов

Беларусь в первом полугодии получила положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко на заседании Президиума Совета Министров.

Роман Головченко

Митрополит Павел освобожден от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси. Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.

Митрополит Павел. Фото из архива

Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов, заявил журналистам председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

"Гомсельмаш" осуществил первые поставки зерноуборочных комбайнов GS12A1 в Армению.

Фото "Гомсельмаша"

Более $55 млн прямых иностранных инвестиций привлечено в СЭЗ "Гомель-Ратон" в январе-июне 2020 года, сообщили в администрации свободной экономической зоны "Гомель-Ратон".

Более 20 производств модернизировано в лесной отрасли с начала года, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Предприятия концерна "Беллесбумпром" готовы обеспечить потребителей страны экологически чистой упаковкой из бумаги, а также с каждым годом наращивать объемы ее производства, сообщили в пресс-службе концерна.

Фото из архива

В приемную Национальной комиссии по правам ребенка поступают письма от молодежных, детских и иных общественных объединений с просьбой обратить серьезное внимание на усиление роли родителей в воспитании детей. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии, заместитель министра образования Александр Кадлубай.

В Беларуси выздоровели и выписаны 69 097 пациентов с COVID-19.

Минздрав вынес на общественное обсуждение проект постановления о безрецептурных лекарствах.

Фото из архива

В Вооруженных Силах начался очередной этап проверки боевой и мобилизационной готовности.

Идентификационную карту можно будет использовать для входа в общегосударственную автоматизированную информационную систему (ОАИС). Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации.

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Семья Хабибулиных нашла второй дом в SOS - Детской деревне

ФОТОФАКТ: Митинг "За Беларусь!" прошел у Комаровского рынка в Минске

ФОТОФАКТ: В Лиде по просьбе молодежи обустроили скейт-парк

В скейт-парке

ФОТОФАКТ: Сергей Бочарников выиграл контрольную тренировку белорусских биатлонистов в Раубичах

Антон Смольский

Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нью-Йорке

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 августа

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "О проверке готовности образовательных учреждений Республики Беларуси к новому учебному году". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция: "Беларусь синеокая. Охрана и зарыбление водоемов. Развитие рыболовного туризма". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 августа

160 лет назад родился Чапский Карл Эмерикович (Кароль Ян Александр) (д.Станьково Дзержинского р-на Минской обл.), один из представителей старинного рода Гуттен-Чапских. В 1882 году окончил Дерптский (Тартуский) университет. В 1890-1901 годах городской голова в Минске. Возглавлял многие общественные и государственные организации. Открыл в Минске приют, госпиталь, амбулаторию, пустил электростанцию, трамвай, замостил улицы. Содействовал открытию в Минске Общества любителей спорта, Общества охраны женщин, городского кредитного общества. Был активным членом Минского общества сельского хозяйства. Построил пивзавод "Богемия", проданный впоследствии семейству Леккертов. Умер в 1904 году.

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