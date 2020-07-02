Картина дня: допмеры по решению вопросов населения, нарратив Победы и лучшие фото БЕЛТА в июне

ВЧЕРА

Картина дня.1 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение "О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения". Документ содержит меры по решению наиболее актуальных для населения вопросов, поступивших при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко.

Фото из архива

Распоряжение Президента "О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения" будет воплощено в конкретных делах на благо жителей Беларуси. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Подписанное Президентом распоряжение о незамедлительном решении актуальных вопросов жизнедеятельности людей позволит скоординировать работу всех заинтересованных и оперативно их решить. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси и руководитель инициативной группы №1 Михаил Орда.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с творческой интеллигенцией Беларуси. Спикер подчеркнула важность проведения подобных встреч, чтобы выстроить эффективный диалог между государством и обществом, разъяснить отдельные аспекты госполитики, узнать о проблемах людей, учреждений и предприятий, отраслей, где они работают.

Наталья Кочанова во время встречи с творческими работниками

День Независимости 3 июля консолидирует белорусское общество, выступает своеобразным фундаментом будущего. Такое мнение во время очередного заседания проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "День Независимости Республики Беларусь: Нарратив Победы" высказал главный редактор журнала "Беларуская думка" Александр Карлюкевич. В дате 3 июля, когда в Беларуси отмечается День Независимости, заключено много важных сакральных для страны смыслов, считает аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) кандидат исторических наук Валентин Стариченок. Белорусы - самая антинацистская нация из тех, кто в годы Великой Отечественной войны находился под гитлеровской оккупацией, заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.

Во время заседания

Фотовыставка БЕЛТА "Беларусь помнит. 75 мгновений войны" представлена в Музее освобождения Вены.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказался за введение в перспективе безвизового режима между Европейским союзом и Беларусью. Такое заявление он сделал во время встречи с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения ЕС Оливером Вархели в формате видеоконференции, которая прошла с участием глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал некоторые подробности о предложениях российской стороны в отношении дальнейшего развития интеграции. По его словам, одно из них, сделанное в 2019 году, предполагало передачу Беларусью на наднациональный уровень 95% полномочий. Беларусь не снимает с повестки дня вопрос компенсации потерь белорусского бюджета от налогового маневра, проводимого в российской нефтяной отрасли, заявил посол. Белорусская сторона недовольна неисполнением Россией достигнутых ранее договоренностей по газу, в том числе по ценообразованию. Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией вступит в силу в конце нынешнего - начале следующего года. Различия в подходах в борьбе с COVID-19 в Беларуси и России связаны с большими финансовыми возможностями, имеющимися у российской стороны.

В Беларуси планируется в ближайшую пятилетку электрифицировать 300 км железной дороги. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на встрече с трудовым коллективом ОАО "Автосила". Реконструкцию трассы М7/E28 планируется начать в этом году. Владимир Кухарев также сообщил, что 13 домов строят в настоящее время в городе-спутнике Смолевичи. В Беларуси планируется обеспечивать многодетные семьи жильем в течение года. В Беларуси продолжится работа по снижению затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг и по улучшению их качества.

Директор ОАО "Автосила" Владимир Картель, заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, заместитель директора ОАО "Автосила" Виктор Улитин и заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина

Интеграция образования, науки и производства - важнейшее условие для развития инновационной экономики. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Фото ГКНТ

С 1 июля в Беларуси производится перерасчет всех трудовых пенсий - по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца - в соответствии с указом Президента №232 "О повышении пенсий". Подробнее о новых размерах выплат рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Ставка рефинансирования с 1 июля снижается до 7,75%.

С 1 июля вступает в силу соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС.

В Беларуси выздоровели и выписаны 47 553 пациента с COVID-19.

Фото из архива

Вопрос по изменению формата вступительных испытаний уже прорабатывается, сообщил министр образования Игорь Карпенко.

Новые учреждения образования появятся в Барановичах, Кобрине, Столине и Жабинке.

Истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство на авиабазе в Барановичах.

Вооружение истребителя СУ-30СМ

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": В небо за мечтой, или Один день из жизни Барановичской истребительной авиабазы.

"Белавиа" продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям.

Старт продажи билетов на чемпионат мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Минске и Риге, будет дан в сентябре.

В Беларуси планируют запустить производство экологически чистой посуды из отрубей, сообщила автор проекта по созданию быстроразлагаемой (компостируемой) посуды REKOLOS Анастасия Петрова.

В Сенненском районе запустили энергоустановку из 4752 солнечных панелей.

Лучшие фото БЕЛТА в июне.

В аквапарке Deamland

Масштабный гобелен с изображением матери Беларуси презентовали в Гродно.

Гобелен "Гісторыі жывая ніць"

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 июля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Онлайн-конференция "Развитие интернет-торговли: права потребителей и обязанности продавцов" пройдет на сайте БЕЛТА. Начало в 11.00. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 80445838404.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в Беларуси". Начало в 11.00.

Белорусский республиканский союз молодежи приглашает минчан и гостей столицы на "Дзень вышыванкі". В Минске главная праздничная площадка развернется с 16.00 до 22.00 у Дворца спорта.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 июля

В Республике Беларусь - День Независимости (День Республики).

70 лет назад родился Араховский Микола (Николай Александрович), белорусский писатель, драматург. В 1966-1968 годах учился в Минском художественном училище, в 1974-1976 годах в Белорусском театрально- художественном институте. Автор пьес "Машека", "Накануне", "Ку-ку", "Лабиринт"; сказок и рассказов для детей. Умер в 1997 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-