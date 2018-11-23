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Картина дня: единый тариф на электроэнергию, развитие стройотрасли и открытие Минского форума

Общество 23.11.2018 | 07:00

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Картина дня. 22 ноября

Двухдневный республиканский семинар-совещание по повышению эффективности строительного комплекса открылся в Минске. Как сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, в Беларуси подготовят программу комплексной застройки малых и средних городов. Также планируется ввести механизм долевого строительства в индивидуальной жилой застройке. Стоимость индивидуальных жилых домов будет снижаться с переходом на серийное строительство, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

Единый тариф на электрическую энергию для населения планируется ввести в Беларуси в 2019 году, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

Беларусь и Евросоюз реально приблизились к возможности подписания соглашений о реадмиссии и облегчении визовых формальностей. Об этом на открытии XVI Минского форума заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко. Беларусь предлагает Евросоюзу совместно поработать над стратегией отношений на долгосрочную перспективу.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер наградил посла Беларуси в Австрии, постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ Елену Купчину Белой лентой за выдающийся вклад в продвижение гендерного равенства и противодействие насилию в отношении женщин.

Срок контрольной оценки выполнения условий по седьмому траншу кредита для Беларуси - начало декабря, сообщил исполняющий обязанности директора проектной группы по финансовым кредитам ЕФСР Тигран Костанян.

Евразийский банк развития (ЕАБР) заинтересован в присутствии в белорусском Парке высоких технологий, сообщил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

Военные и работники госрганов полностью переработают план обороны Беларуси на очередной пятилетний период.

Все белорусские аптеки подключатся к системе электронного рецепта до конца 2018 года. Система апробируется в белорусских учреждениях здравоохранения более трех лет.

Доступность лекарственных препаратов для белорусов повышается из года в год за счет развития национальной фарминдустрии и совершенствования системы закупок, а также увеличения бюджетного финансирования на закупку, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

МАРТ утвердил порядок расчета предельных отпускных цен производителей на лекарства.

Срок ограничения налоговых вычетов по НДС при импорте товаров в 2019 году планируется сократить до 30 дней. Белорусский бюджет получил от "налога на Google" в январе-сентябре 2018 года Br10,7 млн.

Начальник отдела косвенного налогообложения главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Беларуси Светлана Новикова
Начальник отдела косвенного налогообложения главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Беларуси Светлана Новикова

Национальный банк Беларуси определил перечень системно значимых банков на 2019 год.

Концерн "Белнефтехим" проводит опрос населения для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо.

РЕПОРТАЖ: Каких работников искали наниматели на ярмарке вакансий в Минске

Видеовизитки детского "Евровидения-2018" перенесут финалистов в разные уголки Беларуси. Результаты голосования от девяти стран - участниц детского конкурса песни "Евровидение-2018" озвучат белорусские школьники. Как сообщил исполнительный директор конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд, сцена "Минск-Арены" позволяет провести здесь и взрослое "Евровидение".

ФОТОФАКТ: Участники детского "Евровидения" посетили музей Янки Купалы.

Победителей конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы-2018" объявили в представительстве Постоянного комитета в Минске.

В БГУ разработаны электронные зачетные книжки.

Белорусский Дед Мороз в течение года получает около 17 тыс. писем, которые в его резиденцию в Беловежской пуще присылают жители разных стран.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе.

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Пройдет семинар на тему "Содержание объектов капитального ремонта и соблюдение норм по охране труда и технической безопасности" с участием руководителей подрядных организаций, выполняющих капремонты, и столичных служб ЖКХ. Начало в 10.00 (Минск, ул.Седых, 22).

Международная научно-техническая конференция "Автомобильные дороги: безопасность и надежность", приуроченная к 90-летию белорусской дорожной науки, пройдет по 23 ноября в Минске. Работа организована по трем секциям: "Безопасность дорожного движения", "Интеллектуальные транспортные системы", "Ремонт и содержание автомобильных дорог".

Пятый слет машинистов пройдет на Белорусской железной дороге по 23 ноября. В нем примут участие руководители белорусской магистрали, ветераны труда и 125 машинистов и машинистов-инструкторов из 17 локомотивных депо БЖД, а также коллеги из железнодорожных администраций России, Латвии, Литвы и Украины.

Временная экспозиция "Мы ідзем да цябе, Беларусь!", приуроченная к 75-летию начала освобождения Беларуси, откроется в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Межрегиональная встреча волонтеров из Минска, Минской и Гомельской областей, которые участвуют в проекте "Обеспечение всеобщего доступа к ускоренной лабораторной диагностике лекарственно устойчивого туберкулеза (ЛУ-ТБ) и всеобщего охвата пациентов с ЛУ-ТБ качественным лечением" пройдет в гостинице "Спутник" (Минск, ул. Брилевская, 2) в 10.00.

В актовом зале учебного корпуса №8 Белорусского национального технического университета состоится встреча с держателями жилищных облигаций ООО "Тамбаз" по вопросу завершения строительства жилых домов в квартале ул. М.Богдановича - ул. Корш-Саблина - ул. Тургенева - пер. Верхний (2-я очередь) и в квартале ул. М.Богдановича - ул. Амурская - ул. Тургенева - ул. Тиражной (4-я очередь). Начало в 18.30.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Адмирал" (Владивосток) - "Динамо-Минск".

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75 лет назад родился Сидяк Виктор Александрович, белорусский спортсмен (фехтование на саблях), заслуженный мастер спорта СССР (1968). Чемпион (1968, 1976, 1980) и серебряный призер (1972) Олимпийских игр в командном зачете. Чемпион (1972) и бронзовый призер (1976) Олимпийских игр в личном зачете. Чемпион (1969-71, 1974-75, 1979) и серебряный призер (1973) чемпионатов мира в командном зачете. Чемпион (1969), серебряный (1973) и бронзовый (1971, 1974) призер чемпионатов мира в личном зачете. Обладатель Кубка Европы (1969-71).

60 лет назад родился Стрижак Александр Алексеевич, белорусский тренер (бокс), заслуженный тренер Беларуси (2001).

130 лет назад родился Карнеги Дейл, американский педагог, психолог, писатель. Один из создателей теории общения. Автор книг "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей", "Как перестать беспокоиться и начать жить" и др. Умер в 1955 г.

80 лет назад родилась Крачковская Наталья Леонидовна, российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Будьте моим мужем", "Покровские ворота" и др. Умерла в 2016 г.

60 лет назад родился Смоляков Андрей Игоревич, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Страсти по Анжелике", "Привет, дуралеи!", "Штрафбат", "Побег" и др. Лауреат Государственной премии РФ (2003).

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