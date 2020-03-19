Картина дня: экономика в условиях коронавируса, отмена "Евровидения" и искусство вопреки судьбе

ВЧЕРА

Картина дня. 18 марта

Беларусь принимает адекватные меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, отвечая на вопрос, поступивший ей во время прямой телефонной линии. В работе с обращениями граждан недопустим формализм, ни одно обращение не должно оставаться без ответа, отметила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник представил коллективу Министерства сельского хозяйства и продовольствия нового руководителя Ивана Крупко.

Иван Крупко, Владимир Дворник и Анатолий Хотько

Правительство утвердило перечень генеральных проектных, подрядных организаций для строительства объектов в городах-спутниках Минска. Соответствующее постановление Совета Министров от 16 марта 2020 года №148 официально опубликовано Национальном правовом интернет-портале.

Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом Br20 и Br50 будут введены в обращение с 23 марта. Такое решение принято постановлением правления Национального банка от 13 марта 2020 года №74.

Сегодняшний кризис на мировом рынке нефти - прогнозируемый тренд, о котором эксперты говорили еще в конце 2019 года. Об этом в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Нефть, коронавирус и новая реальность" заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин. Игроки на нефтяном рынке ведут битву "подушками безопасности", каждая из сторон заявляет, что у нее достаточно ресурсов, чтобы справляться в условиях кризиса, отметил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко. В будущем мировую политику ожидает пересдача карт с формированием новых сфер влияния. Готовы к этому будут страны с высокоразвитыми технологиями, например, квантовым интернетом, считает научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Алексей Дзермант. Он также отметил, что Беларусь создала серьезный задел, чтобы не оказаться в аутсайдерах в альтернативной энергетике.

Во время заседания

Квадрокоптеры, новая форма и свои кинологи: замминистра рассказал о новшествах в СОБР.

Международный конкурс песни "Евровидение-2020" отменен из-за коронавируса.

Никаких решений о введении пограничного контроля на белорусско-российской границе на данный момент не принималось, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. В Беларуси увеличен период для пребывания иностранцев.

Посольство Беларуси в России уточнило установленный российской стороной порядок транзита граждан Беларуси, возвращающихся домой через Москву.

В БЖД рассказали, как будут ходить поезда в сообщении с Россией.

Фото БЖД

"Белавиа" поменяет билеты или вернет деньги пассажирам, которым до 16 апреля ограничен въезд в ЕС.

"Белпочта" временно принимает отправления только в Россию и Китай.

Производство дыхательных масок открыто в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Признаки коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси имеют девять человек, у 37 - нет проявлений, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Фото из архива

Эксперты ВОЗ подтвердили темпы снижения заболеваемости туберкулезом в Беларуси, сообщил журналистам координатор программ Всемирной организации здравоохранения по инфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков. Новыми противотуберкулезными препаратами в Беларуси за год пролечены более 1 тыс. пациентов, сообщил директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич.

Второй этап продажи билетов на "Славянский базар" стартует 21 марта. Об этом сообщил директор форума, генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий.

РЕПОРТАЖ: Художник, что рисует свет: Анатолий Голушко и его искусство вопреки судьбе

Анатолий Голушко за работой

Студенты БГУ создали приложение для учеников автошкол с особенностями слуха.

В Беларуси сняли первый документальный фильм о дикой природе, который по формату подходит для показа в кинотеатре.

Скриншот из трейлера к фильму

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 марта

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Национальный пресс-центр организует выездное пресс-мероприятие "Совместные разработки белорусских и российских ученых инновационных энергосберегающих технологий для различных отраслей сельского хозяйства. Союзная программа "Комбикорм-СГ" (представители Национальной академии наук Беларуси, Постоянного комитета Союзного государства). Место проведения: РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства" (г.Минск, ул.Кнорина, 1). Начало в 10.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Тенденции и перспективы развития сферы бытового обслуживания населения", приуроченная ко Дню работников бытового обслуживания населения Беларуси. Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 марта

В Республике Беларусь - День радиоэлектронной разведки.

Международный день франкофонии.

Международный день счастья.

105 лет назад родился Рихтер Святослав Теофилович, российский пианист, народный артист СССР (1961), Герой Социалистического Труда (1975). Один из крупнейших музыкантов-исполнителей XX века, основатель и художественный руководитель музыкальных "Декабрьских вечеров". В 1970-1990 годах неоднократно гастролировал в Беларуси. В репертуаре выделялись сонаты и концерты Моцарта, Бетховена, Шуберта, музыка композиторов XX века. Лауреат Государственной премии СССР (1950), Ленинской премии (1961), Государственной премии России (1987, 1996). Умер в 1997 году.

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