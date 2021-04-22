Картина дня: эксперты о последствиях аварии на ЧАЭС, развитие судебной экспертизы и поддержка медиков

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 22 апреля 2021
Минск Переменная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:37 В Пружанском районе горело здание для сушки древесины Происшествия
08:35 В Гомеле стартовал третий сезон проекта "Я художник, я так вижу" Культура
08:29 ФОТОФАКТ: В Минске продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте прорыва водопровода Регионы
08:24 В крупнейших городах Японии вновь введут режим ЧС из-за коронавируса В мире
08:16 Отборочный этап конкурса "Мисс Беларусь" пройдет в Могилеве 24 апреля Регионы
08:11 Мобильные датчики контроля скорости работают на 7 участках в Минске Регионы
08:08 Искусство вытинанки получит статус историко-культурной ценности Беларуси Культура
08:03 Санэпидемслужба Минска не рекомендует пить воду из крана в пострадавших от аварии районах Регионы
07:44 В Минске столкнулись легковушка и троллейбус - пострадали семь человек Происшествия
07:42 Мини-ярмарка вакансий пройдет сегодня в ОАО "Камволь" Регионы
07:34 В Минске из-за аварии без воды оставались три района Регионы
07:29 Фестиваль франкофонных любительских театров 29-30 апреля пройдет в Минске Афиша
07:06 Утверждена среднесрочная финансовая программа бюджета на 2021-2023 годы Экономика
07:01 Пресс-конференция о проведении Международного форума #GBC состоится сегодня в БЕЛТА Общество
07:00 Картина дня: эксперты о последствиях аварии на ЧАЭС, развитие судебной экспертизы и поддержка медиков Общество
00:52 Повреждение трубопровода в Минске локализовано - МЧС Происшествия
00:48 Компания Valneva начала финальный этап испытаний вакцины от коронавируса В мире
00:03 ФОТОФАКТ: Подвоз питьевой воды в пострадавшие из-за аварии района Минска Общество
21.04.21
21.04.21 23:42 БАТЭ выиграл у "Торпедо-БелАЗа" в полуфинале футбольного Кубка Беларуси Спорт
21.04.21 23:37 На месте повреждения водопроводного трубопровода поврежден и подземный газопровод среднего давления - МЧС Происшествия
21.04.21 23:20 В пострадавшие районы Минска, где отсутствует водоснабжение, направлены автоцистерны с питьевой водой Общество
21.04.21 23:00 ФОТОФАКТ: Прорыв водопроводной трубы в Минске на улице Уборевича Происшествия
21.04.21 22:52 Хаджи Раджабов выиграл бронзу ЧЕ по борьбе в Польше Спорт
21.04.21 22:30 В трех районах Минска отсутствует водоснабжение - комментарий "Минскводоканала" Происшествия
21.04.21 21:51 В Северной Македонии вводят режим ЧС из-за пандемии В мире
21.04.21 21:46 Али Шабанов выиграл бронзовую медаль на ЧЕ по борьбе в Польше Спорт
21.04.21 21:41 Инспекторы ГАИ задержали нетрезвого водителя в Минске Происшествия
21.04.21 21:25 Дорожную разметку будут наносить на 15 участках в Минске в ночь на 22 апреля Регионы
21.04.21 21:17 "Локомотив" и "Крылья Советов" вышли в финал Кубка России Спорт
21.04.21 20:51 "Шахтер" победил "Ислочь" в первом полуфинале футбольного Кубка Беларуси Спорт
Все новости
Все новости
Общество
22 апреля 2021, 07:00

Картина дня: эксперты о последствиях аварии на ЧАЭС, развитие судебной экспертизы и поддержка медиков

ВЧЕРА

Картина дня. 21 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве запланирована встреча и переговоры главы белорусского государства с Президентом России. Лидеры стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.

Фото из архива
Фото из архива

Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва одобрили законопроект о защите персональных данных. Сенаторы одобрили законопроект об изменении законов по вопросам СМИ. Совет Республики одобрил законопроект о госзащите судей и должностных лиц. Сенаторы одобрили законопроект о массовых мероприятиях в Беларуси. Сенаторы одобрили поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму. Совет Республики одобрил законопроект о недопущении реабилитации нацизма.

Во время заседания
Во время заседания

Отношения Беларуси и Молдовы всегда строятся на принципах доверия и взаимного уважения, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Молдовы в Беларуси Виктором Сорочаном.

Виктор Сорочан и Владимир Андрейченко
Виктор Сорочан и Владимир Андрейченко

Нацбанк разъяснил изменения по вопросам валютного регулирования и контроля.

В Беларуси планируется наращивать объемы строительства арендного жилья за счет привлечения частных инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси принимаются необходимые меры для преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Шпарло во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: меры по социально-экономическому развитию пострадавших территорий". Научные исследования позволили снизить последствия воздействия радиации на человека после аварии на Чернобыльской АЭС, заявил директор Института радиобиологии НАН Беларуси Игорь Чешик. Превентивные меры в области сельского хозяйства сыграли важную роль после аварии на Чернобыльской АЭС, заявил заместитель директора по научной работе Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси Николай Цыбулько. В Беларуси успешно функционирует развитая система радиационного мониторинга, заявил начальник службы радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Михаил Коваленко. Заместитель директора по научной работе Института радиобиологии НАН Александр Никитин рассказал об исследованиях в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике.

Александр Никитин
Александр Никитин

Сотрудники органов внутренних дел работают в штатном режиме. Повышенных мер безопасности нет, мы реагируем на те или иные угрозы, которые возникают. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.

Формирование системы правовой защиты медицинских работников следует завершить в этом году, заявил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения. Профсоюз медиков предлагает активизировать организационно-методическую работу среди частных организаций по заключению у них колдоговоров. Почти Br4 млн выплачено медикам из фонда поддержки работников здравоохранения.

Фото из архива
Фото из архива

Более 211 тыс. человек в Беларуси по состоянию на 21 апреля получили первую дозу вакцины против COVID-19, свыше 75 тыс. прошли полный курс вакцинации, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1318 пациентов с COVID-19, выписаны 1393 человека.

РЕПОРТАЖ: От "мокрой" химии до современных технологий - судебная экспертиза быстро идет вперед

Фото из архива управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области
Фото из архива управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области

КОММЕНТАРИЙ: Домик в деревне за базовую: тонкости покупки пустующих и ветхих домов

ФОТОФАКТ: Шумилино готовится к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкi-2021"

На реконструкции объектов
На реконструкции объектов

Nordwind Airlines с 30 апреля начнет летать в Национальный аэропорт Минск.

В Минске на Радуницу организуют бесплатный въезд автомобилей на кладбища. Посетить кладбища в зоне отчуждения без пропусков можно будет 8-11 мая.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 апреля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Об итогах реализации экологической инициативы "Создание механизма экологически безопасного обезвреживания опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители". Планы на дальнейшую работу по вывозу опасных отходов из Беларуси за рубеж на утилизацию". Начало в 10.30.

Международная студенческая онлайн-конференция "Физическая культура в подготовке к профессиональной деятельности" впервые пройдет в БГУ. Участниками научного форума станут более 100 начинающих исследователей.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 апреля

Всемирный день книги и авторского права.

День английского языка. Памятная дата ООН.

День испанского языка в ООН.

135 назад родился Бядуля Змитрок (наст. Плавник Самуил Ефимович) (д.Посадец Логойского р-на Минской обл.), белорусский писатель. Активно выступал в поддержку идей белорусского возрождения. Был членом литературных объединений "Маладняк" и "Узвышша". Автор сборников поэзии "Бурелом", "Поэмы", романа "Язэп Крушинский", автобиографических повестей "Фронт приближается", "В дремучих лесах". Писал произведения для детей, литературно-критические статьи, исследовал вопросы этнографии и фольклора. Умер в 1941 году.

130 назад родился Прокофьев Сергей Сергеевич, российский композитор, пианист и дирижер, народный артист России (1947). Лауреат Ленинской премии (1957, посмертно), Государственной премии СССР (1943, 1946 - трижды, 1947, 1951). Умер в 1953 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Пресс-конференция о проведении Международного форума #GBC состоится сегодня в БЕЛТА
ФОТОФАКТ: Подвоз питьевой воды в пострадавшие из-за аварии района Минска
В пострадавшие районы Минска, где отсутствует водоснабжение, направлены автоцистерны с питьевой водой
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут 24 апреля прямые телефонные линии
Фото НОК Беларуси Молодежная сборная Узбекистана посетила Олимпийский музей
Фото bntu.by Технические вузы Беларуси и Ташкента организуют совместные студотряды
Главное
Фото из архива Лукашенко 22 апреля в Москве проведет переговоры с Путиным
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1318 пациентов с COVID-19, выписаны 1393 человека
Сенаторы одобрили поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму
В Беларуси принимаются все необходимые меры для преодоления последствий аварии на ЧАЭС - эксперт
Топ-новости
Санэпидемслужба Минска не рекомендует пить воду из крана в пострадавших от аварии районах
Картина дня: эксперты о последствиях аварии на ЧАЭС, развитие судебной экспертизы и поддержка медиков
Путин в ходе послания прокомментировал информацию о попытке госпереворота в Беларуси
Пресс-конференция о проведении Международного форума #GBC состоится сегодня в БЕЛТА
Андрейченко: отношения Беларуси и Молдовы всегда строятся на принципах доверия и взаимного уважения
Политика государства ориентирована на создание условий для предпринимательской инициативы - Ярошевич
Али Шабанов выиграл бронзовую медаль на ЧЕ по борьбе в Польше
Более 211 тыс. человек в Беларуси получили первую дозу вакцины против COVID-19 - Минздрав
Банк развития в I квартале предоставил около Br930 млн на поддержку национальной экономики
Домик в деревне за базовую: тонкости покупки пустующих и ветхих домов
Дорожную разметку будут наносить на 15 участках в Минске в ночь на 22 апреля
Щекин: "коллективный Запад" пытается наносить удары по Союзному государству со всех сторон
Страны СНГ подтверждают готовность к укреплению международной безопасности
Илья Шиманович стал чемпионом Беларуси на дистанции 100 м брассом
В Минюсте сообщили об итогах внеочередной аттестации адвокатов
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.