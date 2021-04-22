Картина дня: эксперты о последствиях аварии на ЧАЭС, развитие судебной экспертизы и поддержка медиков

ВЧЕРА

Картина дня. 21 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве запланирована встреча и переговоры главы белорусского государства с Президентом России. Лидеры стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.

Фото из архива

Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва одобрили законопроект о защите персональных данных. Сенаторы одобрили законопроект об изменении законов по вопросам СМИ. Совет Республики одобрил законопроект о госзащите судей и должностных лиц. Сенаторы одобрили законопроект о массовых мероприятиях в Беларуси. Сенаторы одобрили поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму. Совет Республики одобрил законопроект о недопущении реабилитации нацизма.

Во время заседания

Отношения Беларуси и Молдовы всегда строятся на принципах доверия и взаимного уважения, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Молдовы в Беларуси Виктором Сорочаном.

Виктор Сорочан и Владимир Андрейченко

Нацбанк разъяснил изменения по вопросам валютного регулирования и контроля.

В Беларуси планируется наращивать объемы строительства арендного жилья за счет привлечения частных инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

Фото из архива

В Беларуси принимаются необходимые меры для преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Шпарло во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: меры по социально-экономическому развитию пострадавших территорий". Научные исследования позволили снизить последствия воздействия радиации на человека после аварии на Чернобыльской АЭС, заявил директор Института радиобиологии НАН Беларуси Игорь Чешик. Превентивные меры в области сельского хозяйства сыграли важную роль после аварии на Чернобыльской АЭС, заявил заместитель директора по научной работе Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси Николай Цыбулько. В Беларуси успешно функционирует развитая система радиационного мониторинга, заявил начальник службы радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Михаил Коваленко. Заместитель директора по научной работе Института радиобиологии НАН Александр Никитин рассказал об исследованиях в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике.

Александр Никитин

Сотрудники органов внутренних дел работают в штатном режиме. Повышенных мер безопасности нет, мы реагируем на те или иные угрозы, которые возникают. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.

Формирование системы правовой защиты медицинских работников следует завершить в этом году, заявил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения. Профсоюз медиков предлагает активизировать организационно-методическую работу среди частных организаций по заключению у них колдоговоров. Почти Br4 млн выплачено медикам из фонда поддержки работников здравоохранения.

Фото из архива

Более 211 тыс. человек в Беларуси по состоянию на 21 апреля получили первую дозу вакцины против COVID-19, свыше 75 тыс. прошли полный курс вакцинации, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1318 пациентов с COVID-19, выписаны 1393 человека.

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Фото из архива управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области

КОММЕНТАРИЙ: Домик в деревне за базовую: тонкости покупки пустующих и ветхих домов

ФОТОФАКТ: Шумилино готовится к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкi-2021"

На реконструкции объектов

Nordwind Airlines с 30 апреля начнет летать в Национальный аэропорт Минск.

В Минске на Радуницу организуют бесплатный въезд автомобилей на кладбища. Посетить кладбища в зоне отчуждения без пропусков можно будет 8-11 мая.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 апреля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Об итогах реализации экологической инициативы "Создание механизма экологически безопасного обезвреживания опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители". Планы на дальнейшую работу по вывозу опасных отходов из Беларуси за рубеж на утилизацию". Начало в 10.30.

Международная студенческая онлайн-конференция "Физическая культура в подготовке к профессиональной деятельности" впервые пройдет в БГУ. Участниками научного форума станут более 100 начинающих исследователей.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 апреля

Всемирный день книги и авторского права.

День английского языка. Памятная дата ООН.

День испанского языка в ООН.

135 назад родился Бядуля Змитрок (наст. Плавник Самуил Ефимович) (д.Посадец Логойского р-на Минской обл.), белорусский писатель. Активно выступал в поддержку идей белорусского возрождения. Был членом литературных объединений "Маладняк" и "Узвышша". Автор сборников поэзии "Бурелом", "Поэмы", романа "Язэп Крушинский", автобиографических повестей "Фронт приближается", "В дремучих лесах". Писал произведения для детей, литературно-критические статьи, исследовал вопросы этнографии и фольклора. Умер в 1941 году.

130 назад родился Прокофьев Сергей Сергеевич, российский композитор, пианист и дирижер, народный артист России (1947). Лауреат Ленинской премии (1957, посмертно), Государственной премии СССР (1943, 1946 - трижды, 1947, 1951). Умер в 1953 году.

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