Картина дня: эксперты о проекте Конституции, консульский скандал и ситуация в Казахстане

ВЧЕРА

Картина дня. 5 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и обсудил ситуацию в Казахстане.

Александр Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил Зайца и Ермошину орденом Отечества III степени.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов государственных органов и организаций системы социальной защиты с профессиональным праздником - Днем работников социальной защиты.

На референдуме нам предстоит определить судьбу страны на стратегическую перспективу, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции" председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк, подчеркнув важность проекта обновленной Конституции.

Обсуждение проекта Конституции проходит в условиях беспрецедентной открытости, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции" руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.

Проект обновленной Конституции Беларуси теперь есть в аудиоверсии.

Кубраков: в проекте Конституции отражены вопросы, которые раньше на таком уровне не поднимались.

Эксперты об алгоритме внесения предложений по изменениям и дополнениям Конституции.

Сивец: всенародное обсуждение даст обратную связь для формирования окончательного текста Конституции.

Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич призвал молодежь принять активное участие в обсуждении и принятии обновленной Конституции.

Сотрудники генконсульства Польши в Бресте организовали попытку побега из Беларуси подозреваемого в смертельном ДТП гражданина Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

В Секретариате ОДКБ подтвердили решение о направлении Миротворческих сил в Казахстан.

Генпрокурор направил в Совмин предложения по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа в годы войны.

Депутат: законодательная защита исторической памяти Великой Отечественной войны крайне важна.

Беларусь и Россия подписали балансы поставок продовольствия на 2022 год.

"Белнефтехим": с учетом санкций проведена серьезная работа по диверсификации экспортных потоков.

Проценты по кредитам цементных предприятий и Гродненского стеклозавода будут уплачены из бюджета.

ИНТЕРВЬЮ: Довгало: БЦК в 2021 году увеличила выпуск цемента на 4,8% до 5 млн т.

Экспорт белорусского продовольствия в январе-ноябре вырос на 16%.

Рекламораспространителям нужно подать в МАРТ уведомление о включении в реестр до 1 февраля.

Акцент на промышленности и сельском хозяйстве: в Добруше назвали перспективы развития района на год.

Минтранс: полеты в аэропорты Казахстана будут выполняться только с разрешения Департамента по авиации.

Совмин одобрил проект по укреплению систем профилактики и лечения ВИЧ и туберкулеза.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1133 пациента с COVID-19, выписаны 924.

Более 3,8 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

Беларусбанк и БГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве.

Субботин: Год исторической памяти в Витебской области будет наполнен тематическими событиями.

"Самое долгожданное время": как сельчане в Брестском районе отмечали Коляды.

Живой рождественский вертеп появился у Коложской церкви в Гродно.

Рождественский флешмоб запустила Гомельская епархия.

Рождественская выставка написанных детьми икон открылась в Свято-Покровском соборе в Гродно.

Озорство, улыбки и вера в чудо. Во Дворце Независимости устроили новогодний праздник для детей.

ФОТОФАКТ: В Гомеле прошел культурно-спортивный праздник "Шахматы: спорт или искусство?"

ФОТОФАКТ: Лидский замок - памятник оборонного зодчества

Синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду.

За беспорядками в Казахстане стоят финансово мотивированные заговорщики. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к нации.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 января

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре пройдет конференция "Итоги работы елочных базаров и гослесохраны в предновогодний период". Начало в 11.00.

На сцене Витебской областной филармонии пройдет вечер национального искусства "Прыйшла каляда - адчыняй варата!". Свое мастерство покажут артисты ансамбля песни, танца и музыки "Талака".

Православный фестиваль "Радость" пройдет по 6 января во Дворце искусств. Основной акцент программы в этом году - семья.

Международный выставочный проект "Благодаря божественному Пушкину. Как создавался роман Анна Каренина" покажут по 6 января в Государственном музее истории белорусской литературы.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 января

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

У православных верующих Рождество Христово.

115 лет назад родилась Друкер Софья Юрьевна, белорусская певица, народная артистка Беларуси (1955). В 1933-1941 и 1944-1977 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Ярославна ("Князь Игорь" А.Бородина), Наташа ("Русалка" А.Даргомыжского), Лиза ("Пиковая дама" П.Чайковского) и др. Умерла в 1984 году.

115 лет назад родился Ривкин Михаил Ионович, белорусский и российский скрипач, дирижер, педагог, заслуженный деятель культуры России (1992). С 1929 года работал в симфонических оркестрах радиокомитета, Белгосфилармонии, с 1946 года дирижер Государственного народного оркестра Беларуси, с 1953 года - симфонического оркестра Томской областной филармонии, преподаватель музыкальных училищ в Томске и Пскове. Один из первых профессиональных дирижеров Беларуси. Умер в 1993 году.

105 лет назад родилась Сазонова Нина Афанасьевна, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1977). Снималась в фильмах "Моя улица", "Живет такой парень", "Бабье царство" и др. Умерла в 2004 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-