Картина дня: эксперты о проекте Конституции, консульский скандал и ситуация в Казахстане

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 6 января 2022
Минск 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:30 Ближайшие авиарейсы из казахстанской столицы в Алматы отменены В мире
07:15 Мобильные датчики проконтролируют скорость в 12 местах Минска Регионы
07:13 В Минске автобус насмерть сбил водителя троллейбуса, поправлявшего токоприемник Происшествия
07:02 В Секретариате ОДКБ подтвердили решение о направлении Миротворческих сил в Казахстан Политика
07:00 Народному артисту России Андрису Лиепе исполняется 60 лет Культура
07:00 Католики отмечают праздник Трех Королей, или Богоявление Общество
07:00 Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Андриса Лиепу с днем рождения Президент
07:00 Картина дня: эксперты о проекте Конституции, консульский скандал и ситуация в Казахстане Общество
00:40 Пашинян: ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы В мире
05.01.22
05.01.22 23:52 ФОТОФАКТ: В Гомеле прошел культурно-спортивный праздник "Шахматы: спорт или искусство?" Регионы
05.01.22 23:22 МВД Казахстана подтвердило гибель восьми и ранение 317 силовиков из-за протестов В мире
05.01.22 23:11 Хоккеисты "Химика" обыграли "Витебск" в матче чемпионата Беларуси по хоккею Спорт
05.01.22 23:05 Токаев: Под Алматы идет бой террористов с военными минобороны Казахстана В мире
05.01.22 22:44 Пашинян: я немедленно начинаю консультации с лидерами стран ОДКБ В мире
05.01.22 22:27 В Алматы начали антитеррористическую операцию В мире
05.01.22 22:08 Президент Казахстана обратился к главам государств ОДКБ за помощью Общество
05.01.22 22:00 Мнение о проекте Конституции: обновления нацелены на сохранение мира и стабильности Общество
05.01.22 21:51 В Светлогорске спасли провалившегося под лед рыбака Происшествия
05.01.22 21:47 Кубок Беларуси по мини-футболу разыграют ВРЗ, "УВД-Динамо", "Борисов-900" и БЧ Спорт
05.01.22 21:40 Ушла легенда БАТЭ: умер голкипер Александр Федорович Спорт
05.01.22 21:27 Датчики контроля скорости установят на трех участках дорог в Гомельской области Регионы
05.01.22 21:13 Прокуратура Климовичского района переехала в новое здание Регионы
05.01.22 21:10 Душевная профессия, или Репортаж о буднях человека с золотым сердцем Регионы
05.01.22 21:05 ДТП с тремя авто произошло на ул.Киселева в Минске Происшествия
05.01.22 21:00 Резенков о проекте Конституции: стабильность и преемственность, основанная на исторической памяти Общество
05.01.22 20:49 Рождественский флешмоб запустила Гомельская епархия Регионы
05.01.22 20:34 Нетрезвую автоледи задержали в Минске Происшествия
05.01.22 20:25 Щекин: ВНС в некотором смысле станет "коллективным президентом" Общество
05.01.22 20:18 Режим ЧП ввели на всей территории Казахстана В мире
05.01.22 20:12 Эксперты рассказывают, сколько в Беларуси нефти и что из нее производят Общество
Все новости
Все новости
Общество
06 января 2022, 07:00

Картина дня: эксперты о проекте Конституции, консульский скандал и ситуация в Казахстане

ВЧЕРА

Картина дня. 5 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и обсудил ситуацию в Казахстане.

Александр Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил Зайца и Ермошину орденом Отечества III степени.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов государственных органов и организаций системы социальной защиты с профессиональным праздником - Днем работников социальной защиты.

На референдуме нам предстоит определить судьбу страны на стратегическую перспективу, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции" председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк, подчеркнув важность проекта обновленной Конституции.

Обсуждение проекта Конституции проходит в условиях беспрецедентной открытости, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции" руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.

Проект обновленной Конституции Беларуси теперь есть в аудиоверсии.

Кубраков: в проекте Конституции отражены вопросы, которые раньше на таком уровне не поднимались.

Эксперты об алгоритме внесения предложений по изменениям и дополнениям Конституции.

Сивец: всенародное обсуждение даст обратную связь для формирования окончательного текста Конституции.

Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич призвал молодежь принять активное участие в обсуждении и принятии обновленной Конституции.

Сотрудники генконсульства Польши в Бресте организовали попытку побега из Беларуси подозреваемого в смертельном ДТП гражданина Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

В Секретариате ОДКБ подтвердили решение о направлении Миротворческих сил в Казахстан.

Генпрокурор направил в Совмин предложения по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа в годы войны.

Депутат: законодательная защита исторической памяти Великой Отечественной войны крайне важна.

Беларусь и Россия подписали балансы поставок продовольствия на 2022 год.

"Белнефтехим": с учетом санкций проведена серьезная работа по диверсификации экспортных потоков.

Проценты по кредитам цементных предприятий и Гродненского стеклозавода будут уплачены из бюджета.

ИНТЕРВЬЮ: Довгало: БЦК в 2021 году увеличила выпуск цемента на 4,8% до 5 млн т.

Экспорт белорусского продовольствия в январе-ноябре вырос на 16%.

Рекламораспространителям нужно подать в МАРТ уведомление о включении в реестр до 1 февраля.

Акцент на промышленности и сельском хозяйстве: в Добруше назвали перспективы развития района на год.

Минтранс: полеты в аэропорты Казахстана будут выполняться только с разрешения Департамента по авиации.

Совмин одобрил проект по укреплению систем профилактики и лечения ВИЧ и туберкулеза.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1133 пациента с COVID-19, выписаны 924.

Более 3,8 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

Беларусбанк и БГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве.

Субботин: Год исторической памяти в Витебской области будет наполнен тематическими событиями.

"Самое долгожданное время": как сельчане в Брестском районе отмечали Коляды.

Живой рождественский вертеп появился у Коложской церкви в Гродно.

Рождественский флешмоб запустила Гомельская епархия.

Рождественская выставка написанных детьми икон открылась в Свято-Покровском соборе в Гродно.

Озорство, улыбки и вера в чудо. Во Дворце Независимости устроили новогодний праздник для детей.

ФОТОФАКТ: В Гомеле прошел культурно-спортивный праздник "Шахматы: спорт или искусство?"

ФОТОФАКТ: Лидский замок - памятник оборонного зодчества

Синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду.

За беспорядками в Казахстане стоят финансово мотивированные заговорщики. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к нации.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 января

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре пройдет конференция "Итоги работы елочных базаров и гослесохраны в предновогодний период". Начало в 11.00.

На сцене Витебской областной филармонии пройдет вечер национального искусства "Прыйшла каляда - адчыняй варата!". Свое мастерство покажут артисты ансамбля песни, танца и музыки "Талака".

Православный фестиваль "Радость" пройдет по 6 января во Дворце искусств. Основной акцент программы в этом году - семья.

Международный выставочный проект "Благодаря божественному Пушкину. Как создавался роман Анна Каренина" покажут по 6 января в Государственном музее истории белорусской литературы.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 января

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

У православных верующих Рождество Христово.

115 лет назад родилась Друкер Софья Юрьевна, белорусская певица, народная артистка Беларуси (1955). В 1933-1941 и 1944-1977 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Ярославна ("Князь Игорь" А.Бородина), Наташа ("Русалка" А.Даргомыжского), Лиза ("Пиковая дама" П.Чайковского) и др. Умерла в 1984 году.

115 лет назад родился Ривкин Михаил Ионович, белорусский и российский скрипач, дирижер, педагог, заслуженный деятель культуры России (1992). С 1929 года работал в симфонических оркестрах радиокомитета, Белгосфилармонии, с 1946 года дирижер Государственного народного оркестра Беларуси, с 1953 года - симфонического оркестра Томской областной филармонии, преподаватель музыкальных училищ в Томске и Пскове. Один из первых профессиональных дирижеров Беларуси. Умер в 1993 году.

105 лет назад родилась Сазонова Нина Афанасьевна, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1977). Снималась в фильмах "Моя улица", "Живет такой парень", "Бабье царство" и др. Умерла в 2004 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Католики отмечают праздник Трех Королей, или Богоявление
Фото КАЗИНФОРМ Президент Казахстана обратился к главам государств ОДКБ за помощью
Фото из архива Мнение о проекте Конституции: обновления нацелены на сохранение мира и стабильности
Фото из архива Резенков о проекте Конституции: стабильность и преемственность, основанная на исторической памяти
Николай Щекин. Фото из личного архива Щекин: ВНС в некотором смысле станет "коллективным президентом"
Фото из архива Эксперты рассказывают, сколько в Беларуси нефти и что из нее производят
Главное
Фото из архива Лукашенко провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым
Марзалюк: на референдуме предстоит определить судьбу страны на стратегическую перспективу
Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны
ЖК "Парк Челюскинцев" - премиальные апартаменты в самом экологически чистом районе столицы!
Топ-новости
Картина дня: эксперты о проекте Конституции, консульский скандал и ситуация в Казахстане
Луцкий: для белорусов очень важно сохранить историческую память
Кочанова 10 января проведет встречу с гражданами для обсуждения изменений Конституции
Проект обновленной Конституции Беларуси теперь есть в аудиозаписи
В Секретариате ОДКБ подтвердили решение о направлении Миротворческих сил в Казахстан
Погранкомитет озвучил подробности попытки подозреваемого в смертельном ДТП выехать в Польшу. Ему помогали сотрудники консульства
События в Казахстане пока не затронули находящихся там белорусских граждан, посольством открыты горячие линии
Ушла легенда БАТЭ: умер голкипер Александр Федорович
Мусиенко: обсуждение проекта Конституции проходит в условиях беспрецедентной открытости
Озорство, улыбки и вера в чудо. Во Дворце Независимости устроили новогодний праздник для детей
Беларусь и Россия подписали балансы поставок продовольствия на 2022 год
Рачков: люди начинают задавать более предметные вопросы по изменениям и дополнениям в Конституцию
Синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду
Два реанимобиля с травмированными в ДТП в Лиозненском районе направились в Россию
Миклашевич: призываю молодежь к активному участию в обсуждении и принятии обновленной Конституции
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.