Картина дня: эпидситуация в Беларуси, помощь туристам, сайт БЕЛТА+ и самые чистые реки

ВЧЕРА

Картина дня. 19 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад об эпидемиологической ситуации в стране. Люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса, отметил глава государства. Президент пояснил, почему в стране и школах не вводят карантин из-за коронавируса. В Минске из-за коронавируса изменят расписание общественного транспорта и начало занятий в вузах, сообщил Александр Лукашенко. Глава государства поручил наладить производство респираторов. Президент также поручил помочь застрявшим в Польше россиянам вернуться на родину.

Александр Лукашенко поручил наладить производство респираторов

"Очень многое сейчас зависит от общества" - белорусские эпидемиологи о борьбе с коронавирусом

Воздушные суда, ввозимые на территорию Беларуси авиационными организациями, освобождаются от налога на добавленную стоимость. Соответствующий указ №103 подписал 19 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

Ввозимые в Беларусь грузовые автомобили экологического класса 6 освобождаются от утильсбора и НДС. Это предусмотрено указом №102, который 19 марта подписал глава государства Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №100 "О военной форме одежды и знаках различия по воинским званиям военнослужащих".

На руководителей государственных органов и иных организаций возложена персональная ответственность за состояние работы по информационному обеспечению и сопровождению государственной политики в соответствующей сфере. Это предусмотрено указом №106, который подписал 19 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Стартовал новый проект Белорусского телеграфного агентства - сайт БЕЛТА+.

Беларуси хотелось бы более спокойной, динамичной и устойчиво позитивной ситуации в нефтегазовом вопросе. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

Нацбанк прокомментировал ситуацию на финансовом рынке и наличие валюты в обменниках.

Фото из архива

Расширен перечень критериев оценки работы представителей государства в органах управления хозобществ с госдолей. Это предусмотрено постановлением Государственного комитета по имуществу от 18 февраля 2020 года №1, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Министерство здравоохранения прорабатывает вопрос доставки лекарств из аптек на дом. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Караник. Памятка для пациентов поликлиник опубликована на сайте Минздрава.

Еще 11 заболевших коронавирусом белорусов получили первый отрицательный тест на наличие заболевания.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы возвращения домой белорусских туристов через РФ.

Минспорт подготовил предложения для поддержки турбизнеса на фоне ситуации с коронавирусом.

Фото из архива

Помощь в возвращении в Беларусь нужна около 8 тыс. туристов, которые покупали путевки в турфирмах и столкнулись с закрытием границ из-за коронавируса. Об этом сообщила директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович. Прямая линия в департаменте по туризму Министерства спорта и туризма будет работать ежедневно.

Для находящихся на территории Латвии белорусских граждан посольство Беларуси в Латвии из-за ситуации по коронавирусу организовало трансфер до Браслава. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович. Посольство Беларуси в РФ организовывает транзит 53 белорусов из Внуково домой. Абоненты МТС в роуминге могут бесплатно звонить на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом. МИД Беларуси настоятельно рекомендует исключить поездки за рубеж без крайней необходимости.

Большинство поездов из Беларуси в Москву и Санкт-Петербург отменяются с 23 марта, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"Белавиа" приостанавливает полеты в Тбилиси и Батуми.

Лидеры Европейского союза договорились временно, на 30 дней, ограничить поездки из третьих стран в ЕС, не являющиеся необходимыми. Решение о продлении этого срока может быть принято в зависимости от дальнейшего развития событий, сообщили в представительстве Европейского союза в Беларуси.

Фото focus.ua

Оперативно-аналитический центр при Президенте Беларуси и облачный оператор beCloud ведут работу по созданию национальной смарт-платформы, сообщили в ОАЦ.

Отсутствие техосмотра и трюки с таксометром - Транспортная инспекция о нарушениях в работе такси.

В Минприроды назвали самые чистые реки Беларуси.

РЕПОРТАЖ: Нелегкая это работа - лес растить

Мастер леса Анастасия Комарова и помощник лесничего Наталья Клименкова

Церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2020 прошла на Панафинейском стадионе, где в 1896 году состоялись первые в новейшей истории Олимпийские игры.

Фото МОК

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 марта

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Пресс-конференция "Современное состояние и перспективы развития лесного хозяйства Беларуси", приуроченная к Международному дню леса, состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция "Совершенствование гидрометеорологической службы Республики Беларусь. Развитие системы наблюдения и обработки данных для своевременного предотвращения гидрометеорологических угроз", приуроченная ко Дню работников гидрометеорологической службы. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Особенности тарифных систем для расчетов за электроэнергию физических лиц". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 марта

Международный день лесов.

Международный день кукольного театра.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

Международный день Навруз.

Всемирный день поэзии.

Всемирный день людей с синдромом Дауна.

180 лет назад родился Богушевич Франтишек Бенедикт Казимирович (Литва), белорусский поэт, прозаик, публицист, переводчик. В историю Беларуси вошел как активный участник национально-освободительного восстания 1863 года и один из создателей белорусского литературного языка. Работал судебным исполнителем в Украине и России. С 1884 года жил и работал в Вильно, был адвокатом судебной палаты, вел в основном дела крестьян и городской бедноты. С 1898 года жил в Кушлянах Сморгонского р-на. Издал два поэтических сборника "Дудка белорусская" (под псевдонимом Матей Бурачок), "Смык белорусский" (под псевдонимом Сымон Ревка из-под Борисова). В них показал крестьянина, которого обделили при отмене крепостного права, котрого обдирает казна, обижает суд и царские чиновники. Социальные вопросы остро ставятся также в стихотворениях Богушевича "Бог не ровно делит", "Жертва" и др. В творчестве поэта звучат и мотивы национального возрождения. В предисловии к сборнику "Дудка белорусская" он обосновал право белорусского народа на развитие своего языка и призывал: "Не покидайте же языка нашего белорусского, чтобы не умерли". Ранние рассказы "Свидетель", "Лесник" и "Дядина" по содержанию и форме тесно связаны с народной юмореской, бытовым анекдотом. Умер в 1900 году. Имя Ф.Богушевича присвоено Ошмянскому краеведческому музею, в Кушлянах создан Литературно-мемориальный музей-усадьба Ф.Богушевича.

85 лет назад родился Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси (в миру - Вахромеев Кирилл Варфоломеевич), православный церковный деятель Беларуси, Герой Беларуси (2006). В 1959 году принял монашество, в 1961 году рукоположен в иеромонахи. С 1978 года митрополит минский и белорусский; одновременно до 1984 года Патриарший Экзарх Западной Европы. С 1989 года Патриарший Экзарх всея Беларуси, постоянный член Синода Русской православной церкви, председатель Синода Белорусского экзархата. С 1992 года Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарх всея Беларуси, священноархимандрит Жировичского Успенского монастыря. Деятельность Владыки Филарета получила широкую известность как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. При нем в Беларуси были возрождены все исторически существовавшие епархии, возобновили деятельности многие мужские и женские монастыри, братства и сестричества. Митрополит Филарет - основатель первой в нашей республике православной духовной академии.

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