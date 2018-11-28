Картина дня: Евразийский межправсовет в Минске, мастер-класс Арины Соболенко и снимок с Марса

ВЧЕРА

Картина дня. 27 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главами правительств государств - членов ЕАЭС заявил о необходимости придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС. Беларусь не поддержит предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов распределения сумм , заявил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко

Беларусь выступает за справедливую конкуренцию в ЕАЭС, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Евразийского межправсовета в Минске. Объем взаимной торговли в ЕАЭС в январе-сентябре вырос примерно на 14%, сообщил на заседании председатель правительства России Дмитрий Медведев. Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Алматы в начале 2019 года, сообщил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. Заседание Высшего Евразийского экономического совета планируется провести в начале декабря в Санкт-Петербурге.

Сергей Румас

Беларусь выступает за применение единых подходов при определении тарифов на транспортировку газа для субъектов общего рынка газа ЕАЭС и внутренних потребителей, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на полях заседания Евразийского межправсовета в Минске. Беларусь также предлагает пересматривать нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС каждые три года с учетом объема импорта, сообщил первый заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов. Беларусь инициировала проводить в ЕАЭС процедуры опломбирования транспорта с подкарантинной продукцией.

Фото из архива

Автомобильная дорога М10 (Речица-Калинковичи) будет реконструирована на принципах государственно-частного партнерства. Это предусмотрено указом №461 "О реконструкции автомобильной дороги", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Государственных наград удостоены 134 представителя различных сфер деятельности, в их числе пять сотрудников Белорусского телеграфного агентства . Соответствующий указ №462 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Благодарность Президента Беларуси объявлена 29 представителям различных сфер деятельности. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 ноября встретился с ведущей белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

РЕПОРТАЖ: Юные теннисисты попробовали свои силы в спарринге с Ариной Соболенко

Первая партия ядерного топлива изготовлена для Белорусской АЭС .

Нацбанк Беларуси подготовил проект новой информационной политики, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.

Чеки "Жилье" проиндексированы в Минске.

Проект Кодекса об образовании может поступить в Палату представителей в марте 2019 года. В Беларуси предлагается скорректировать Кодекс о культуре и ввести обязательное лицензирование реставрационных работ на историко-культурных объектах.

Детское "Евровидение-2018" , которое прошло в Минске, впервые сравнялось по медиапоказателям со взрослым форумом.

ФОТОФАКТ: В Витебске спасли толстого лебедя, который не улетел на юг.

Директор витебской турфирмы "Лакоста Тур" присвоила деньги клиентов.

Нападение на инкассатора совершено в Бресте, возбуждено уголовное дело .

Нападающий Александр Павлович стал капитаном хоккейного клуба "Динамо-Минск", сменив Сергея Костицына.

Новым председателем Белорусской федерации волейбола избран Эдуард Венский. Акцент в развитии волейбола должен быть сделан на регионах.

Космический зонд NASA под названием Mars InSight совершил успешную посадку на поверхность Марса в районе нагорья Элизий и передал на Землю первый снимок.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 ноября

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Интеграция людей с ограниченными возможностями в полноценную жизнь общества. О проведении форума "Универсальная среда" к Международному дню инвалидов (3.12) (представители Министерства труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения, Министерства образования, Минского городского исполнительного комитета). Начало в 11.00.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы пройдет круглый стол "Шляхі беларускай дзяржаўнасці: выбар і вынікі".

Первый международный научно-технический форум по химическим технологиям и нефтегазопереработке "Нефтехимия-2018" пройдет по 30 ноября в Белорусском государственном технологическом университете.

ІІ Международная специализированная научно-техническая выставка-форум "Информационные технологии в образовании" пройдет в Минске 28-30 ноября.

ЖЭУ Минска 28 ноября проведут день открытых дверей. В мероприятиях, которые пройдут с 16.00 до 20.00, примут участие специалисты коммунальных служб и расчетно-справочных центров города.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Динамо-Минск" - "Йокерит" (Финляндия).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 ноября

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Международный день солидарности с палестинским народом. Отмечается в соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1977 года. Приурочен к годовщине принятия 29 ноября 1947 года Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, предусматривающей создание в Палестине двух независимых государств - еврейского и арабского и выделение города Иерусалима в самостоятельную административную единицу.

300 лет назад родился Голицын Александр Михайлович, русский государственный деятель, военачальник, дипломат, генерал-фельдмаршал (1769). С 1740 г. был на дипломатической службе в Стамбуле, затем послом в Саксонии. Принимал участие в Семилетней войне 1756-63 гг., командовал левым крылом русской армии в Кунерсдорфской битве (1759). С 1761 г. возглавлял войска в Лифляндии. С 1769 г. губернатор Петербурга, сенатор. Умер в 1783 г.

120 лет назад родился Клайв Стейплз Льюис, английский писатель, философ, теолог, литературовед. Автор произведения "Космическая трилогия", цикла повестей "Хроники Нарнии". Умер в 1963 г.

100 лет назад родился Гутман Илья Семенович, российский оператор, режиссер документального кино, народный артист РСФСР. Участвовал в съемках фильмов "Советские китобои", "Волшебное зеркало", "Под солнцем юга". Умер в 1999 г.

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