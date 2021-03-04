Картина дня: финал "Золотой шайбы", кредиты на потребительские нужды и традиции хлебопечения

ВЧЕРА

Картина дня. 3 марта

Благодарность Президента Беларуси объявлена руководителям предприятий промышленного комплекса республики и сотрудникам Комитета государственного контроля в различных регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

Фото из архива

Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам, организаторам и гостям республиканских финальных соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси.

Фото из архива

В Минске стартовал финальный турнир "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе дивизиона А.

Фото из архива

В основе работы с обращениями граждан и юридических лиц должны быть принципы социальной справедливости, заявил во время семинара на тему "Обращения граждан и юридических лиц. Законодательство и практика применения" председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Реальная социальная поддержка государства является неизменным национальным брендом Беларуси.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время семинара

Законопроект об обращениях граждан и юридических лиц поступит в Палату представителей в ноябре, сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Валентина Ражанец.

Совмин утвердил госпрограмму "Увековечение памяти о погибших при защите Отечества" до 2025 года.

ЕЭК отмечает сокращение ВВП в начале 2021 года в странах ЕАЭС за исключением Беларуси.

Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Для успеха мало обновить технологии - надо обновлять и производственное сознание

Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на потребительские нужды.

Полные итоги переписи, "Гендерная статистика" - Белстат поделился планами на 2021 год.

Фото из архива

Расширение экономических возможностей, социальные преференции - в этом году на программном уровне будут реализовываться меры для повышения статуса женщин в обществе, обеспечения гендерного равенства. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.

Вузы Беларуси и Узбекистана подписали 10 документов о сотрудничестве.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1311 пациентов с COVID-19, выписаны 1316.

Фото из архива

Более 1,1 тыс. пожилых и инвалидов оздоровились в санаториях Минтруда после COVID-19.

Молодым медикам Гродненской области вручили премию "Призвание".

ФОТОФАКТ: Молебен в память о погибших сотрудниках МВД прошел в крипте храма в честь Всех Святых

Во время молебна

РЕПОРТАЖ: Как витебские инспекторы ИДН вдохновляют подростков любить спорт и вести здоровый образ жизни

РЕПОРТАЖ: Хлебом едины - женщины в Могилевском районе вспоминают традиции хлебопечения

3 марта - Всемирный день дикой природы в архивных фотографиях БЕЛТА.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 марта

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Жилищное строительство в Республике Беларусь: итоги 2020 года и планы на 2021 год". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Научное сопровождение промышленной отрасли Республики Беларусь". Начало в 15.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Повышение энергоэффективности и укрепление энергетической безопасности страны - основные задачи госпрограммы "Энергосбережение" на 2021-2025 годы". Начало в 12.30.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Итоги работы Высшей аттестационной комиссии в 2020 году. Повышение эффективности подготовки научных работников с учетом потребностей научно-производственной и социальной сфер". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 марта

150 лет назад родилась Люксембург Роза, деятельница польского, немецкого и международного рабочего движения. Одна из руководительниц и теоретиков польской социал-демократии, леворадикального течения в германской социал-демократии и II Интернационале, одна из основателей Коммунистической партии Германии. Умерла в 1919 году.

125 лет назад родился Крапива (наст. Атрахович) Кондрат Кондратьевич (д. Низок Узденского р-на Минской обл.), белорусский драматург, баснописец, прозаик, ученый-языковед, общественный деятель, народный писатель Беларуси (1956), академик НАН Беларуси (1950), доктор филологических наук (1953), Герой Социалистического Труда (1975), заслуженный деятель науки Беларуси (1978). В 1930 году окончил БГУ. Был директором Института языкознания АН Беларуси, вице-президентом АН Беларуси. Автор пьес "Кто смеется последним", "Милый человек", "Люди и дьяволы", "Поют жаворонки" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1951, 1971), Государственной премии Беларуси (1974). Умер в 1991 году.

60 лет назад родилась Яковлева Елена Алексеевна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации (2002). Снималась в фильмах "Интердевочка", "Анкор, еще анкор!", сериале "Каменская" и др. Лауреат Государственной премии РФ (2001).

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