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04 марта 2021, 07:00

Картина дня: финал "Золотой шайбы", кредиты на потребительские нужды и традиции хлебопечения

ВЧЕРА

Картина дня. 3 марта

Благодарность Президента Беларуси объявлена руководителям предприятий промышленного комплекса республики и сотрудникам Комитета государственного контроля в различных регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

Фото из архива
Фото из архива

Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам, организаторам и гостям республиканских финальных соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

В Минске стартовал финальный турнир "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе дивизиона А.

Фото из архива
Фото из архива

В основе работы с обращениями граждан и юридических лиц должны быть принципы социальной справедливости, заявил во время семинара на тему "Обращения граждан и юридических лиц. Законодательство и практика применения" председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Реальная социальная поддержка государства является неизменным национальным брендом Беларуси.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время семинара
Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время семинара

Законопроект об обращениях граждан и юридических лиц поступит в Палату представителей в ноябре, сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Валентина Ражанец.

Совмин утвердил госпрограмму "Увековечение памяти о погибших при защите Отечества" до 2025 года.

ЕЭК отмечает сокращение ВВП в начале 2021 года в странах ЕАЭС за исключением Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Для успеха мало обновить технологии - надо обновлять и производственное сознание

Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на потребительские нужды.

Полные итоги переписи, "Гендерная статистика" - Белстат поделился планами на 2021 год.

Фото из архива
Фото из архива

Расширение экономических возможностей, социальные преференции - в этом году на программном уровне будут реализовываться меры для повышения статуса женщин в обществе, обеспечения гендерного равенства. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.

Вузы Беларуси и Узбекистана подписали 10 документов о сотрудничестве.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1311 пациентов с COVID-19, выписаны 1316.

Фото из архива
Фото из архива

Более 1,1 тыс. пожилых и инвалидов оздоровились в санаториях Минтруда после COVID-19.

Молодым медикам Гродненской области вручили премию "Призвание".

ФОТОФАКТ: Молебен в память о погибших сотрудниках МВД прошел в крипте храма в честь Всех Святых

Во время молебна
Во время молебна

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3 марта - Всемирный день дикой природы в архивных фотографиях БЕЛТА.

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Анонсы на 4 марта

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Жилищное строительство в Республике Беларусь: итоги 2020 года и планы на 2021 год". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Научное сопровождение промышленной отрасли Республики Беларусь". Начало в 15.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Повышение энергоэффективности и укрепление энергетической безопасности страны - основные задачи госпрограммы "Энергосбережение" на 2021-2025 годы". Начало в 12.30.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Итоги работы Высшей аттестационной комиссии в 2020 году. Повышение эффективности подготовки научных работников с учетом потребностей научно-производственной и социальной сфер". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 марта

150 лет назад родилась Люксембург Роза, деятельница польского, немецкого и международного рабочего движения. Одна из руководительниц и теоретиков польской социал-демократии, леворадикального течения в германской социал-демократии и II Интернационале, одна из основателей Коммунистической партии Германии. Умерла в 1919 году.

125 лет назад родился Крапива (наст. Атрахович) Кондрат Кондратьевич (д. Низок Узденского р-на Минской обл.), белорусский драматург, баснописец, прозаик, ученый-языковед, общественный деятель, народный писатель Беларуси (1956), академик НАН Беларуси (1950), доктор филологических наук (1953), Герой Социалистического Труда (1975), заслуженный деятель науки Беларуси (1978). В 1930 году окончил БГУ. Был директором Института языкознания АН Беларуси, вице-президентом АН Беларуси. Автор пьес "Кто смеется последним", "Милый человек", "Люди и дьяволы", "Поют жаворонки" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1951, 1971), Государственной премии Беларуси (1974). Умер в 1991 году.

60 лет назад родилась Яковлева Елена Алексеевна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации (2002). Снималась в фильмах "Интердевочка", "Анкор, еще анкор!", сериале "Каменская" и др. Лауреат Государственной премии РФ (2001).

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