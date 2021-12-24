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24 декабря 2021, 07:00

Картина дня: финальное совещание по изменению Конституции, указ о тарифах ЖКХ и присвоение госнаград

ВЧЕРА

Картина дня. 23 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел финальное совещание с членами комиссии и рабочей группы по вопросам изменения Конституции. В ближайшие дни проект новой Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение, заявил Президент. В случае изменения Конституции система управления в государстве будет отстроена заново, отметил Александр Лукашенко.

Во время совещания
Во время совещания

Проект обновленной Конституции Беларуси, который уже буквально на днях будет вынесен на всенародное обсуждение, содержит дух народовластия. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.

Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции начнется на следующей неделе. Об этом сообщил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №508 "Об утверждении плана подготовки проектов законодательных актов на 2022 год".

Фото из архива
Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №507 "Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №506 "Аб афіцыйных геральдычных сімвалах".

Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующий указ №509 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Заслуженному артисту Беларуси певцу Владимиру Провалинскому присвоено звание народного артиста Беларуси.

Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся. Об этом заявила генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович в эфире "Альфа Радио".

Ирина Акулович. Фото из архива
Ирина Акулович. Фото из архива

Парламентское собрание Союза Беларуси и России приняло проект бюджета Союзного государства на 2022 год. Парламентское собрание изменило структуру для обеспечения реализации 28 союзных программ. Парламентам Беларуси и России предстоит принять до 400 законов для реализации программ по углублению интеграции.

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Фото из архива
Фото из архива

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Новогодний кадетский бал пройдет в Слуцке. В празднике примут участие более 200 парней и девушек. Откроет бальный вечер торжественный полонез, после чего пары закружатся в вальсе и польке. В этом году воспитанники областного кадетского училища также представят и новые танцы - лансье и галоп.

В эфире телеканалов Национальной государственной телерадиокомпании 24 и 25 декабря пройдут прямые трансляции богослужений из Минска и Ватикана.

Благотворительная акция "Единая Минщина - сердце Беларуси" пройдет по 25 декабря в 10 детских домах и интернатах столичного региона. Предновогодняя акция состоится в формате автопробега. В нем примут участие представители Миноблисполкома и райисполкомов, различных организаций и предприятий столичного региона, которые подготовят новогодние подарки для воспитанников детских домов и интернатов.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 декабря

Католический праздник - Рождество Христово.

130 лет назад родилась Луцевич Владислава Францевна (д.Вишнево Воложинского р-на Минской обл.), литературовед, заслуженный деятель культуры Беларуси (1959). В 1906 году окончила Виленскую гимназию, в 1908-м педагогические курсы в Варшаве. Работала воспитательницей в детском приюте в Вильно. Вела пропаганду в рабочих кружках. В 1914 году организовала приют для детей-беженцев. В 1916 году вышла замуж за Я.Купалу. С 1919 года в Минске. Пропагандировала белорусскую литературу, публиковала стихотворения в газете "Наша нiва". Работала инспектором дошкольных учреждений Наркомпросвещения БССР, воспитательницей и педагогом-методистом детских учреждений. В 1944-1960 годах директор Литературного музея Я.Купалы. Составительница сборников материалов о жизни и деятельности Я.Купалы, сборников стихов, сказок и песен для детей. Автор статей и воспоминаний о З.Бядуле, Тетке. Собрала и обработала "Народные детские песенки", составила "Дошкольный песенник", обрабатывала народные сказки. Умерла в 1960 году.

95 лет назад родилась Громова Маргарита Алексеевна (Россия), актриса. В 1951 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. Работала в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Среди ролей: Люба ("Последние" М.Горького), Муха ("Дни нашего рождения" И.Мележа), Торговка ("Здешние" Я.Купалы) и др. Умерла в 2007 году.

85 лет назад родилась Давидович Лилия Михайловна (г.Гродно), актриса, народная артистка Беларуси (1975). В 1960 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. Работала в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Среди ролей: Вера ("Рядовые" А.Дударева), Галя ("Трибунал" А.Макаенка), Юлия Тугина ("Последняя жертва" А.Островского) и др. Снялась в фильмах "Возьму твою боль", "Люди на болоте", "Дыхание грозы", телеспектаклях "Крах", "Ткачи", "Федра". Лауреат Государственной премии Беларуси (1966). Умерла в 2002 году.

50 лет назад родился Галкин Владислав Борисович, российский актер кино, заслуженный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Ворошиловский стрелок", "Каменская", "Дальнобойщики", "Гибель империи" и др. Умер в 2010 году.

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