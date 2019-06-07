Картина дня: формирование цен на топливо, охрана окружающей среды и поправки к Визовому кодексу ЕС

ВЧЕРА

Картина дня. 6 июня

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас ознакомился с организацией международного вещательного центра, который обеспечит трансляцию II Европейских игр. Благодаря телетрансляции II Европейские игры увидят болельщики в 130 странах, в том числе в 47 европейских, что станет отличной рекламой и продвижением Беларуси в мире.

Сергей Румас во время посещения международного вещательного центра

Страны ЕАЭС и Китай подписали соглашение об обмене таможенной информацией. Документ подписан во время ХXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Во время подписания. Фото ЕЭК

Белорусская сторона выражает готовность создать в Курской области хаб по поставкам калийных и азотных удобрений, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Романом Старовойтом на ПМЭФ. Владимир Семашко также предложил активизировать сотрудничество в сфере строительства жилья и объектов городской социальной инфраструктуры во Владимирской области.

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев рассказал, какими принципами будет руководствоваться при работе в Беларуси. По его словам, он испытывает самые позитивные эмоции от прибытия в Минск и ожидает "интересной работы, включенности коллектива посольства в огромную взаимоувязанную и многогранную деятельность" для укрепления, расширения двусторонних отношений.

Беларусь и Канада заинтересованы в развитии инвестиционного сотрудничества, бизнес-контактов. Речь об этом шла на встрече заместителя председателя Совета Республики, национального координатора по ЦУР Марианны Щеткиной с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Польше и Беларуси по совместительству Лесли Льюис Скэнлон. В Беларуси планируется создать ресурсный центр, который будет заниматься поддержкой женского предпринимательства, в том числе обучением, заявила Марианна Щеткина.

Лесли Льюис Скэнлон и Марианна Щеткина

В "Белнефтехиме" ответили на вопросы о стоимости топлива.

Назначены представители государства в органах управления Белорусской биотехнологической корпорации.

Совмин определил перечень организаций для строительства объектов Национального детского технопарка.

Совет Министров утвердил комплекс мер по подготовке народного хозяйства к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года.

Совмин утвердил порядок направления педагогов вузов на зарубежную стажировку.

Утверждены новые национальные эталоны Беларуси - единицы длины - метра в области больших длин и единиц спектральной плотности энергетической яркости, энергетической освещенности и силы излучения в диапазоне длин волн от 0,2 до 3,0 мкм.

Работа модернизированной линии в филиале "Гомельобои" ОАО "ЦБК-Консалт" приостановлена из-за превышения нормативов допустимых выбросов в атмосферный воздух, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в пресс-центре БЕЛТА. Качество окружающей среды в Беларуси остается стабильно благополучным. В Беларуси планируется разработать меры экономического стимулирования для внедрения наилучших технических методов очистки сточных вод и водосберегающих технологий. В Беларуси также планируется провести геологическое картирование всей территории страны.

Андрей Худык

Проект закона об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков сейчас проходит согласование в госорганах, сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Белорусские судебные эксперты будут перенимать опыт коллег из Республики Корея при проведении экспертиз в области высоких технологий, а также изучат возможности имеющихся у них технических средств, сообщил председатель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед.

Совет ЕС принял поправки к правилам Визового кодекса, которые упростят условия получения многократных виз для добросовестных путешественников.

ИНФОГРАФИКА: В отпуск с действительным паспортом

БЖД упростила продажу билетов через интернет.

Мингорисполком призвал горожан присоединиться к поливу зелени и цветников.

Белорус Андрей Орленок завоевал серебро юниорского ЧМ по тяжелой атлетике.

Прыгунья в высоту Карина Таранда победила на турнире в Финляндии.

Соболенко и Мертенс вышли в полуфинал парного разряда "Ролан Гаррос".

Белорусские борцы завоевали шесть медалей за четыре дня юниорского ЧЕ в Испании.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 июня

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Актуальные задачи и перспективы развития белорусской легкой промышленности", приуроченная ко Дню работников легкой промышленности. Начало в 11.00.

В Белорусской государственной филармонии (пр.Независимости, 50) в 14.00 состоится пресс-конференция, посвященная концертам классической музыки. Мероприятие пройдет в рамках Культурной программы II Европейских игр.

Круглый стол "Страховая деятельность в Республике Беларусь: законодательное регулирование и правоприменительная практика" состоится в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 июня

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день океанов.

125 лет назад родился Вольфсон Семен Яковлевич (г.Бобруйск Могилевской обл.), ученый-философ, академик НАН Беларуси, профессор. Автор более 30 научных работ, в т.ч. 9 монографий. Работы посвящены вопросам истории философии, диалектического и исторического материализма, социологии, науки и культуры. Ряд работ посвящен состоянию религиозной жизни в Беларуси, проблемам семьи и брака, критике идеологии фашизма и расовых теорий. Умер в 1941 году.

80 лет назад родился Ходырев Виктор Иванович (г.Оренбург, Россия), белорусский ученый в области технологии машиностроения, доктор технических наук, профессор. Автор научных работ по механической и физико-технической обработке, новым технологиям механической и вакуумной обработки материалов для машиностроения и оборонной промышленности. Умер в 2008 году.

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