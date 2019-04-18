Картина дня: форум "Беларусь молочная", статистика по зарплате и видеоролик с Лесиком

ВЧЕРА

Картина дня. 17 апреля

Беларусь и Турция подписали план мероприятий по развитию двустороннего сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства, сообщили в Министерстве экономики по итогам третьего заседания белорусско-турецкой рабочей группы по развитию и поддержке МСП, которое прошло в Анкаре.

Беларусь и Турция подписали дорожную карту научного сотрудничества до 2021 года. Беларусь и Турция также заинтересованы устанавливать и развивать прямые контакты между вузами и научными организациями.

Во время подписания

Работа с обращениями граждан формирует мнение о власти и стране, поэтому к проблемам людей должно быть внимательное отношение, заявила глава Администрации Президента Наталья Кочанова на выездном приеме граждан в Орше.

Наталья Кочанова во время приема граждан

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рекомендует молочным предприятиям активизировать работу по диверсификации экспорта. Об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов во время V Экспортного форума "Беларусь молочная". Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-феврале вырос на 8,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил более чем $830 млн. Беларусь планирует в 2019 году получить право на поставки рыбы, технической сыворотки и детского питания в Китай.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси ведет постоянные переговоры с Россельхознадзором и Минсельхозом России по вопросам поставок сельхозпродукции, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.

Фото из архива

Представители стран ЕАЭС поддержали позицию Беларуси в ситуации, связанной с введенным российской стороной запретом на поставки говядины на кости.

Белстат объяснил, как считается статистика по зарплате.

Фото из архива

В Беларуси необходимо повышать качество работы по профилактике подростковой преступности, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Игорь Петришенко

В Беларуси выбирают оптимальный путь для улучшения системы безопасности в школах, анализируя при этом зарубежный опыт, сообщил министр образования Игорь Карпенко.

Белорусская система образования открывает широкие возможности для социализации молодежи, подготовке молодых людей к выходу в самостоятельную жизнь. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко.

Одаренных детей для обучения в Национальном технопарке планируется отбирать по результатам тестирования или творческим работам, сообщил директор Республиканского центра инновационного и технического творчества Сергей Сачко.

Белорусские и российские ученые приступают к созданию пособия для учителей истории, заявил директор Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович во время выездного пресс-мероприятия, приуроченного к 75-летию освобождения Беларуси.

На Национальную литературную премию по итогам 2018 года подано 75 заявок, сообщила начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Беларуси Елена Павлова.

Министерство образования проведет правовой мониторинг инструкции о порядке проведения республиканской олимпиады по учебным предметам.

В Беларуси в 2018 году вступили в силу новые правила охоты. О влиянии этих изменений на развитие охотничьего хозяйства, международных конкурсах и иностранных туристах рассказал председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Юрий Шумский.

Во внутренних войсках МВД завершились очередные квалификационные испытания на право ношения крапового берета, его обладателями стали 23 человека.

"Мингорсправка" планирует открыть точки по продаже карты гостя в регионах.

Во время выездного заседания

Более 50 экскурсионных маршрутов подготовлено для гостей II Европейских игр.

Талисман Лесик представил в видеоролике виды спорта, которые вошли в программу II Европейских игр.

Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании марта.

"Минсктранс" с начала года пополнил парк 283 автобусами и 31 электробусом.

BelToll с 10 июня по 10 июля освободит от оплаты малотоннажный транспорт.

ФОТОФАКТ: Инсценированный Крестный путь прошел у костела Пресвятой Троицы в Минске

Проезд к кладбищам на территориях зон отчуждения без пропусков будет разрешен 4-7 мая.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 апреля

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Министр иностранных дел Владимир Макей вместе с главами дипмиссий, аккредитованных в Минске, посетит индустриальный парк "Великий камень" в рамках цикла мероприятий, знакомящих иностранных дипломатов с различными сферами жизни белорусского государства.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню Земли. Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Навстречу II Европейским играм 2019 года. Проведение этапа Кубка мира по прыжкам на батуте - тестовых соревнований ко II Европейским играм". Начало в 14.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 апреля

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100 лет назад родился Быковский Михаил Иванович (Россия), участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Командир батальона капитан Быковский отличился 1.10.1943 года при форсировании Днепра южнее г.п.Лоев. Под сильным огнем противника батальон под его командованием переправился на правый берег Днепра. После ожесточенного боя выбил врага с занимаемых позиций, закрепился на плацдарме и в течение трех суток отразил 19 контратак превосходящих сил противника, уничтожил до 200 гитлеровцев. Погиб в бою при освобождении Калинковичей в 1944 году.

185 лет назад родился Мясоедов Григорий Григорьевич, русский живописец, один из создателей Товарищества передвижников. Автор картин "Земство обедает", "Зреющие нивы", "Страдная пора. Косцы" и др. Умер в 1911 году.

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