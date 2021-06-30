Картина дня: Форум регионов Беларуси и России, комплекс "Северный берег" и серебристые облака

ВЧЕРА

Картина дня. 29 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Во время встречи Александр Лукашенко предложил рассмотреть не только тематику взаимодействия в области безопасности, но и оборонку, сотрудничество в военно-технической сфере. Конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси, заявил Николай Патрушев.

Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №245 о награждении государственными наградами 102 представителей различных сфер деятельности.

Фото из архива

29 июня стартовал VIII Форум регионов Беларуси и России, который на протяжении восьми лет проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран - Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России.

Во время форума регионов

Во время Форума регионов Беларуси и России планируется подписать контракты на $800 млн, заявила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

Татьяна Рунец

НАН: Форум регионов Беларуси и России - новые возможности, проекты и контракты.

Беларусь и Россия планируют создать единый реестр технопарков Союзного государства.

Инвестдоговор о строительстве современного комплекса "Северный берег" подписан в Минске.

Фото из архива

Объемы транзитных контейнерных перевозок грузов по Белорусской железной дороге растут, сообщили в пресс-центре БЖД.

Белорусские пиломатериалы на $2,5 млн продали в Великобританию на биржевых торгах.

Минобразования утвердило перечень выпускных экзаменов в школах в 2021/2022 учебном году.

Фото из архива

Материально стимулировать белорусов вакцинироваться против COVID-19 пока нет необходимости, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 495 пациентов с COVID-19, выписаны 375.

Экскурсии для детей, которые находятся в оздоровительных лагерях, должны проводиться с учетом противоэпидемических мер. Об этом заявила заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова.

Почти 35 тыс. детей из Минской области оздоровились в лагерях за первую летнюю смену.

Фото из архива

Новый рейс российской авиакомпании "Азимут" свяжет Минеральные Воды и Минск.

Скидки на билеты 30% - дирекция "Славянского базара" запускает финальную акцию.

Проект БСЖ: опубликована книга воспоминаний детей войны "Нiколi не забудзем"

На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали 40 абитуриентов.

ФОТОФАКТ: Серебристые облака наблюдались в небе Беларуси

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 июня

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет по 1 июля в режиме видео-конференц-связи. Главной темой форума станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 июля

70 лет назад родилась Крылович Валентина Михайловна (д.Буда-Люшевская Буда-Кошелевского р-на Гомельской обл.), белорусская певица, народная артистка Беларуси (2015). В 1976-1979 годах училась в Молодечненском музыкальном училище. С 1969 года солистка Национального академического народного хора Республики Беларуси им.Г.И.Цитовича. Исполнительница ответственных соло в белорусских народных песнях, произведениях белорусских и русских композиторов, духовной музыки.

60 лет назад родилась Диана, принцесса Уэльская. Умерла в 1997 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-