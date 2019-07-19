Картина дня: Форум регионов Беларуси и России, "нулевой километр" геодезии и одежда для школьников

ВЧЕРА

Картина дня. 18 июля

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге. Белорусский лидер предложил к 20-летию союзного договора в декабре 2019 года снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России.

Во время переговоров

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Белорусский лидер акцентировал внимание на взаимодействии Беларуси и России в различных областях, особенно по линии гуманитарного сотрудничества и региональных связей, отметил общность истории народов двух стран, подчеркнул важность эффективной молодежной политики и высказался на тему интеграции. Связи на уровне регионов Беларуси и России складывались десятилетиями и во многом определены общностью истории и человеческих судеб, отметил глава государства.

Александр Лукашенко

Россия и Беларусь строят отношения на принципах добрососедства и с учетом интересов друг друга, заявил Президент России Владимир Путин. В России прорабатывают возможность выделения дополнительных бюджетных мест в вузах для белорусов. Владимир Путин предложил расширить практику использования спортивной инфраструктуры Беларуси и России для совместной подготовки атлетов обеих стран.

Конкуренция на общем белорусско-российском рынке быть должна, но здорового характера. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с руководителями регионов Беларуси и органов государственной власти субъектов РФ на полях VI Форума регионов. Михаил Мясникович отметил, что взаимодействие Беларуси и России в глобальной инициативе "Пояс и путь" - важное направление, странам нужно активизировать построение транспортной логистики Китай-Европа. Он также сообщил, что решения по отмене роуминга между Беларусью и Россией будут приниматься в августе. По итогам VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге будет заключено контрактов на сумму не менее $550 млн.

Михаил Мясникович

Беларусь подписала соглашения о сотрудничестве с Ингушетией, Саратовской и Смоленской областями.

Ассоциация вузов создана между университетами России и Беларуси, сообщили в пресс-службе Белорусского государственного университета. БГУ подписал ряд соглашений с российскими вузами на VI Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге.

Работы по реконструкции объектов Жировичского монастыря должны быть завершены до конца марта 2020 года, отметила во время посещения монастыря глава Администрации Президента Наталья Кочанова.

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко, глава Администрации Президента Наталья Кочанова, наместник Свято-Успенского Жировичского монастыря, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий

Генсек ООН Антониу Гутерриш высоко оценивает усилия Беларуси в области укрепления международной и региональной безопасности. Об этом он заявил на встрече с Постоянным представителем Беларуси при ООН Валентином Рыбаковым в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с ЕС в сфере борьбы с изменением климата. Об этом шла речь во время встречи министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с главой представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин.

"Беллегпром" предложит к учебному году новые коллекции деловой одежды для школьников.

В вузах Беларуси начались внутренние вступительные испытания.

Выставка фотографий и документов легендарного дипломата Андрея Громыко открылась в МИД.

"Нулевой километр" современной европейской геодезии обнаружен в Браславском районе.

С начала года более 18 тыс. человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей.

Крупный пожар произошел в студии аниме в японском городе Киото, погибли 33 человека.

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Анонсы на 19 июля

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Знаменательные даты 20 июля

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Международный день шахмат.

95 лет назад родился Аниченко Владимир Васильевич (д.Яновка Хотимского р-на Могилевской обл.), языковед, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. Исследовал вопросы белорусского и славянского языкознания. Автор "Исторической лексикологии белорусского языка", учебных пособий для вузов по морфологии, исторической лексикологии и фонетике восточнославянских языков, книг "Белорусский сказочный эпос" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 2001 году.

85 лет назад родилась Коробушкина Татьяна Николаевна (Тверская обл., Россия), белорусский археолог, кандидат исторических наук. Автор исследований по земледелию в Беларуси в период раннего феодализма, истории населения 10-13 вв. территорий Белорусского Побужья. Один из авторов книг "История Минска", "Очерки по археологии Белоруссии", "Белорусская археология" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси.

65 лет назад родился Браим Василий Ефимович (д.Лясковичи Петриковского р-на Гомельской обл.), белорусский певец, заслуженный артист Беларуси. С 1984 года артист камерного хора Гомельской областной филармонии, с 1986-го - Национального академического народного хора Беларуси им.Г.Цитовича, одновременно в 1993-2000 годах преподавал в Минском музыкальном училище, с 1995 года - в Белорусском университете культуры и искусств. Обладает сильным, красивого тембра и широкого диапазона голосом народного колорита, исполняет сольные партии. Ведет концертную деятельность.

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