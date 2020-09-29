Картина дня: Форум регионов Беларуси и России, профилактика COVID-19 в общепите и мясное мороженое

ВЧЕРА

Картина дня. 28 сентября

В Минске начался VII Форум регионов Беларуси и России. Мероприятие проходит под патронажем президентов двух стран.

Во время форума

Беларусь готова развивать сотрудничество с Псковской областью не только из-за денежных интересов, но и духовной близости между людьми. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Псковской области России Михаилом Ведерниковым. Беларусь и Россия договорились активизировать региональное сотрудничество, сообщил Александр Лукашенко.

Во время встречи

Беларусь готова поставлять технику в Псковскую область России и сотрудничать с регионом в аграрном секторе, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Псковская область заинтересовалась белорусскими агрогородками, техникой и строительными услугами, рассказал Михаил Ведерников. Беларусь будет готовить медицинские кадры для Псковской области.

Михаил Ведерников и Роман Головченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Омской области Александром Бурковым. Глава государства видит потенциал для увеличения товарооборота с Омской областью России до $100 млн.

Беларусь заинтересована в расширении кооперационных связей с Омской областью России, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым.

От технологий до поставки продукции - гомельские и российские вузы расширяют сотрудничество.

Фото из архива

Министр энергетики РФ Александр Новак повысил прогноз по объему перенаправления поставок нефтепродуктов Беларуси из портов Литвы в Россию до 4-6 млн т, достижение соответствующих договоренностей ожидается в ближайшее время.

Первый промышленный приток нефти получили на Метельном месторождении в Западной Сибири, сообщили в пресс-службе "Белоруснефти".

Фото из архива

"Белоруснефть" до конца года увеличит количество электрозаправочных станций Malanka до более чем 400.

Мясное мороженое и сухие смеси: НАН представит 240 новых разработок на "Белагро".

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит в октябре в Беларусь первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для клинических исследований.

Фото из архива

Санитарно-эпидемиологическая служба Минской области напомнила, какие меры профилактики COVID-19 должны соблюдать предприятия и организации. Также санэпидслужба дала рекомендации по профилактике COVID-19 учреждениям образования.

В Беларуси выздоровели и выписаны 74 167 пациентов с COVID-19.

Фото из архива

В Беларуси утверждены нормы и нормативы расходов на ЖКУ на 2021-2023 годы.

"Белавиа" временно отменила рейсы в Баку из-за военного положения в Азербайджане.

Международные автобусы "Минсктранса" с 25 октября перейдут на зимнее расписание.

Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" выпустило книгу для школьников "Детям о профессиях", сообщили на предприятии.

Фото издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки"

Стали известны победители Кубка Беларуси - 2020 по каратэ в Минске.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует снижение числа смертей, вызванных коронавирусной инфекцией.

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 сентября

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VII Форум регионов Беларуси и России на тему "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России" проходит в режиме видеоконференции.

Выставка "Белагро-2020" начнет работу на территории Футбольного манежа на пр.Победителей, 20/2 в Минске. Участие в мероприятии примут около 400 компаний из 15 стран. Продлится форум по 4 октября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 сентября

Международный день переводчика.

180 лет назад родился Свенсен Юхан, норвежский композитор, скрипач, дирижер, один из основоположников норвежской национальной композиторской школы. Автор первых норвежских симфоний и симфонических рапсодий на норвежские темы. Умер в 1911 году.

95 лет назад родилась Васильева Вера Кузьминична, российская актриса театра и кино, артистка Московского театра сатиры, народная артистка СССР (1986). Среди ролей: Ольга Степановна ("Свадьба с приданым" Н.Дьяконова), Анна Андреевна ("Ревизор" Н.Гоголя) и др. Снималась в фильмах "Сказание о земле Сибирской", "Свадьба с приданым", "Карнавал" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1948, 1951).

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