Картина дня: форум Союзного государства, победители конкурса "Предприниматель года" и секреты "Евровидения"

ВЧЕРА

Картина дня. 20 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава государства отметил, что многие годы служения Патриарха Кирилла с благодарностью и теплотой воспринимаются верующими.

Александр Лукашенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийскую чемпионку, председателя Белорусского общественного объединения "Ветераны физической культуры и спорта" Антонину Кошель с днем рождения.

Антонина Кошель

Торжественная церемония награждения победителей национального конкурса "Предприниматель года" прошла в Минске. В Беларуси отмечается не только количественный, но и качественный рост предпринимательства, заявил на церемонии награждения премьер-министр Сергей Румас.

Награду в номинации "Эффективный бизнес в сфере услуг" получает Тамара Чернушевич, ООО "БЕЛСОНО"

В Беларуси на системной основе решаются задачи по улучшению положения детей, совершенствованию механизмов реализации и охраны их прав, заявил на заседании Национальной комиссии по правам ребенка заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Он подчеркнул, что защита законных интересов детей является приоритетом в работе комиссии.

Игорь Петришенко

Для белорусско-российской интеграции 2019 год стал самым интенсивным. Такое мнение высказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в Москве в кулуарах экспертно-медийного форума "Союзное государство 2030 - траектория будущего".

Григорий Рапота. Фото из архива

Посол Беларуси в России Владимир Семашко в выступлении на экспертно-медийном форуме "Союзное государство 2030 - траектория будущего" в Москве отметил существующие перекосы в белорусско-российской торговле, проблемы, связанные с поставками продукции на рынок РФ. Он сообщил, что белорусская и российская стороны полностью согласовали 21 из 31 интеграционной дорожной карты.

Фото из архива

Главы транспортных ведомств Беларуси и России подписали схему автомобильных дорог Союзного государства и план мероприятий по совершенствованию автодорог СГ.

Министерство энергетики Беларуси рассчитывает на подготовку новой версии дорожной карты по газу до конца следующей недели, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Страны СНГ подготовили проект программы сотрудничества в области использования атомной энергии до 2030 года, сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк. На первом блоке Белорусской АЭС ведутся предпусковые операции.

Ставка рефинансирования в Беларуси с 20 ноября снизилась с 9,5% до 9% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 10,75% до 10% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 8,25% до 8% годовых.

Фото из архива

В Беларуси определены организации, которые перечислят часть прибыли в фонд нацразвития.

Министерство труда и социальной защиты Беларуси установило расчетную норму рабочего времени на 2020 год.

В Беларуси появится банк данных организаций, годовая бухгалтерская или финансовая отчетность которых подлежит обязательному аудиту. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов Беларуси от 18 октября 2019 года №58.

Читатель и пользователь социальных сетей - это главный редактор региональных СМИ. Такое мнение высказал министр информации Александр Карлюкевич на семинаре государственной прессы Минской области "Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке". Аудитория информационного продукта, который выпускают региональные СМИ Минской области, с 2015 года выросла в 4-5 раз, заявила начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома Татьяна Хмель.

Вторая пара боевых самолетов Су-30СМ прибыла в Беларусь, сообщили в Министерстве обороны.

Фото из Telegram-канала Министерства обороны Республики Беларусь

Национальным кадастровым агентством Госкомимущества обновлен слой публичной кадастровой карты с обозначенными запретными зонами для беспилотников.

Следственный комитет Беларуси и компания American Express подписали протокол о сотрудничестве, в котором в числе прочего заявляется о намерении обмениваться информацией о преступлениях против информбезопасности.

Более 60 молодых передовиков областной уборочной кампании поздравили в Минске.

Фото из архива

Беловежская пуща вошла в топ-25 мест для путешествий в 2020 году по версии National Geographic.

Представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" Елизавета Мисникова призналась, что, находясь в Гливице и готовясь к финальному шоу, особо ощущает поддержку страны. Победить поможет хорошая подготовка, поддержка зрителей и немного удачи, считает белорусская исполнительница.

Дирекция "Славянского базара" ищет новых звезд. Своим мнением все желающие могут поделиться в соцсетях форума, сообщили в дирекции фестиваля.

В Беларусь идет похолодание, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 21 ноября.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 ноября

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Пресс-конференция на тему "Реформирование законодательства в сфере строительной деятельности. Введение в действие строительных норм" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Чудотворные иконы в культурной и духовной жизни Беларуси. О праздновании 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 ноября

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110 лет назад родился Михаил Леонтьевич Миль, советский конструктор вертолетов, один из основоположников российского вертолетостроения. Под его руководством в 1951 году был сконструирован первый советский трехместный вертолет МИ-1, в дальнейшем созданы 9 базовых типов серийных вертолетов, а также их многочисленный модификации, на которых установлено свыше 60 мировых рекордов. Умер в 1970 году.

85 лет назад родился Поперечный Анатолий Григорьевич, российский поэт. Автор песен "Трава у дома", "Девушка из Полесья" ("Олеся"), "Малиновка" и др. Умер в 2014 году.

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