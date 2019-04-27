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Картина дня: форум в Пекине, 33 года аварии на ЧАЭС и культурная столица - 2020

Общество 27.04.2019 | 09:00

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Картина дня. 26 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь" в Пекине. Президент призвал к координации действий стран - участниц инициативы "Пояс и путь", чтобы максимально содействовать расширению экономического сотрудничества и снятию существующих барьеров.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко встретился с Президентом Сербии Александром Вучичем. Глава государства заявил, что рассчитывает на значительное развитие сотрудничества Беларуси с Сербией в ближайшие годы, и анонсировал свой визит в Сербию. В свою очередь Александр Вучич согласился, что между странами действительно хорошие политические отношения, но надо дополнительно поработать над увеличением объема товарооборота, чему в том числе способствует создание совместных предприятий.

Александр Вучич и Александр Лукашенко
Александр Вучич и Александр Лукашенко

Президент Беларуси встретился в Пекине с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Беларусью и ОАЭ.

Александр Лукашенко и шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум
Александр Лукашенко и шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум

Беларусь и Китай намерены обсудить реализацию новых перспективных проектов, которые позволят вывести как двустороннее сотрудничество, так и взаимодействие в рамках инициативы "Пояс и путь" на новый уровень, рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой и министр коммерции КНР Чжун Шань подписали концепцию проведения Форума по региональному развитию и сотрудничеству в рамках инициативы "Пояс и путь", который состоится в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" 2 июля.

Исследовательские ведомства Беларуси и Китая будут сотрудничать в сфере экономики. Такая договоренность достигнута во время встречи заместителя министра экономики Беларуси Елены Перминовой с вице-президентом Исследовательского центра развития Государственного совета КНР Чжаном Цзюнько.

Подбор кадров, обеспечение достойной зарплаты и выстраивание технологии производства - таковы составляющие успеха и рентабельности сельхозпредприятия. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам посещения двух предприятий АПК в Докшицком районе - ОАО "Бегомльское" и ОАО "Торгуны".

Сергей Румас во время посещения агроэкоусадьбы "Марговица" ОАО "Бегомльское"
Сергей Румас во время посещения агроэкоусадьбы "Марговица" ОАО "Бегомльское"

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин обсудил с представителями Кувейтского фонда арабского экономического развития вопросы финансирования проекта по строительству областного клинического онкологического диспансера в Гродно.

Во время встречи
Во время встречи

В городах должна быть создана четкая система по наведению и поддержанию порядка. Такое мнение высказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время заседания Полоцкого райисполкома.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова избрана председателем наблюдательного совета ОАО "Нафтан".

В Минске прошли переговоры белорусской, российской, украинской и польской сторон по урегулированию ситуации, возникшей с поступлением некачественной российской нефти. Белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут потери от поставок некачественной нефти, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

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Чистая нефть придет на Мозырский НПЗ в начале мая, сообщил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам переговоров в Минске.

Андрей Рыбаков (в центре)
Андрей Рыбаков (в центре)

Форум регионов Беларуси и Узбекистана призван содействовать укреплению двусторонних связей, заявила заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина во время встречи с послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым.

Беларусь продолжает текущее взаимодействие с МВФ, новая программа с фондом возможна при сближении подходов двух сторон, сообщил заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Дмитрий Калечиц на полях конференции "Цифровой банкинг". Национальный банк Беларуси готовит концепцию информационной безопасности в банковской системе.

Подходы к повышению доверия к национальной валюте обсудили на очередном заседании Консультативного совета при Национальном банке Беларуси.

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80 лет назад родилась Бондаренко Зинаида Александровна (г.Минск), народная артистка Беларуси, диктор белорусского телевидения. Была диктором Гомельской областной студии телевидения, работала на Белорусской республиканской студии телевидения.

70 лет назад родился Будник Владимир Иванович (г.Житковичи Гомельской обл.), белорусский композитор. Работал в массовых жанрах, писал музыку для детей. Среди произведений: кантата "На могиле партизана", симфоническая поэма "Сказ о Полесье", сюиты для фортепиано, трубы и фортепиано, гобоя и фортепиано, прелюдия и фуга для квартета деревянных духовых инструментов, песни, музыка к драматическим спектаклям и радиопостановкам. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси. Умер в 2007 году.

29 апреля

Международный день танца.

День памяти жертв военных действий с применением химического оружия.

85 лет назад родился Коклюхин Владимир Владимирович (Россия), белорусский философ, социолог и политолог, кандидат философских наук, профессор. Автор научных работ по проблемам философии образования, социологии преступлений, девиантного поведения молодежи, этнических и приграничных отношений. Умер в 2011 году.

90 лет назад родилась Гладунко Рита Ивановна, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Часы остановились в полночь", "Я родом из детства", "Седьмое небо", "Огарева, 6" и др. Умерла в 1996 году.

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