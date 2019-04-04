Картина дня: гарантийный фонд для ИП, сроки вступительной кампании и презентация Европейских игр в ООН

ВЧЕРА

Картина дня. 3 апреля

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" трансформируется в технологичный город-спутник Минска, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шэнь Юэюэ. Китай намерен продолжать реализовывать договоренности, достигнутые Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Председателем КНР Си Цзиньпином, заявила Шэнь Юэюэ. Китай и Беларусь прилагают все усилия для успешного развития.

Во время встречи

В Совете Республики видят хорошие перспективы для развития контактов между регионами Беларуси и Китая. Белорусские парламентарии предлагают китайским коллегам активизировать работу в этом направлении. Новые возможности обсуждались на встрече вице-спикера Совета Республики, председателя Белорусского союза женщин Марианны Щеткиной с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, председателем Всекитайской федерации женщин Шэнь Юэюэ.

Шэнь Юэюэ и Марианна Щеткина

Беларусь готова способствовать повышению имиджа Центрально-Европейской инициативы в регионе. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на встрече с генеральным секретарем ЦЕИ Роберто Антонионе. Центрально-европейская инициатива заинтересована в запуске новых форм сотрудничества с Беларусью и инициативой ЕС "Восточное партнерство".

Во время встречи. Фото МИД

Новую технику БелАЗ запустили в эксплуатацию во Вьетнаме.

Фото посольства Беларуси во Вьетнаме

Гарантийный фонд для малого и среднего предпринимательства заработал в Беларуси, сообщил генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц. Фонд финансовой поддержки предпринимателей планирует развивать субконтрактацию.

Министерство по налогам и сборам Беларуси постановлением №5 от 30 января 2019 года утвердило инструкцию о порядке ведения учета доходов и расходов ИП.

В Беларуси упростят работу с наличными деньгами при выполнении кассовых операций.

В Беларуси могут ужесточить порядок строительства с использованием жилищных облигаций, проинформировали в Министерстве архитектуры и строительства, отвечая на вопросы, поступившие накануне и во время "Большого разговора с Президентом". Перечень имеющих право на льготные кредиты на жилье менять не планируется.

Минздрав разработал проект новой редакции перечня безрецептурных лекарств.

В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании в вузах в 2019 году.

Фото из архива

Консультационный центр зеленого сельского хозяйства создадут в Минском районе.

Все райцентры Минской области в 2019 году присоединятся к проекту "Здоровые города и поселки".

22-я Международная весенняя ярмарка туристских услуг "Отдых-2019" открылась в Минске. Выставка "Отдых" способствует развитию туристического потенциала Беларуси, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

На выставке

Фотовыставка - презентация II Европейских игр открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Фото официального сайта Европейских игр

Около 1 млн кв.м улиц отремонтируют в Минске в 2019 году, сообщил главный инженер предприятия "Горремавтодор Мингорисполкома" Ярослав Павловский в пресс-центре БЕЛТА. Реконструкцию участка набережной Свислочи в Минске планируется начать в сентябре-октябре текущего года. Проект создания в Минске скоростного трамвая может быть реализован в течение шести-семи лет.

Во время пресс-конференции

"Белтелеком" прекратил оказывать по телефону некоторые информационно-справочные услуги.

Известный российский актер Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 апреля

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Пресс-конференция "Эндокринное здоровье населения Беларуси. Современные методы профилактики и лечения" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.

В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция: "Итоги заключительного этапа республиканских олимпиад по учебным предметам в 2018/2019 учебном году".

В пресс-центре Дома прессы в 12.00 состоится круглый стол совместно с РИУ "Выдавецкі дом "Звязда" на тему: "Канстытуцыі - 25. Інстытут прэзідэнцтва як гістарычна і палітычна абгрунтаваная найбольш аптымальная для Беларусі мадэль кіравання дзяржавай".

В Национальном пресс-центре в 12.30 состоится пресс-конференция: "О работе государственных органов в пожароопасный весенне-летний период. Принятие мер по недопущению выжигания сухой растительности и противодействию лесным пожарам".

XV Международные книговедческие чтения пройдут в Национальной библиотеке Беларуси. Они приурочены к 40-летию научно-исследовательского отдела книговедения Национальной библиотеки.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 апреля

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

80 лет назад родилась Бирич Тамара Андреевна (г.Минск), белорусский ученый в области офтальмологии, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. Автор научных работ по компьютерным методам диагностики и исследования в офтальмологии, изучению воздействия малых доз радиации на орган зрения, внедрению новых технологий хирургического лечения глаукомы, катаракты, фотоповреждений сетчатки глаза, офтальмопатологии у детей, постоянно проживающих на радиоактивно загрязненных территориях. Разработала и внедрила пересадку роговицы, лазерные методы лечения болезней глаз. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умерла в 2015 году.

80 лет назад родился Макаревич Леонид Васильевич (д.Бытень Ивацевичского р-на Брестской обл.), белорусский архитектор, заслуженный архитектор Беларуси. Среди работ: кинотеатр "Октябрь", церковь Александра Невского в Барановичах, гостиница Брестского облисполкома, церкви преподобного Серафима Саровского в г.Белоозерск и д.Святая Воля Ивацевичского района и др.

75 лет назад родилась Логинова Татьяна Дмитриевна (г.Москва), белорусский кинооператор. Сняла художественные фильмы "Антиквары", "Венок сонетов", "Дикая охота короля Стаха", "Знак беды", "Анастасия Слуцкая" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси и Государственной премии СССР.

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