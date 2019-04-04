Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
4 апреля 2019, Чт
+3°C
Переменная облачность EUR 2.4063
USD 2.1417
RUB 3.2883
Главное
Александр Лукашенко От "матрицы задач" до диктатуры технологии - подробности совещания у Лукашенко по развитию регионов
Президент
Могилевский облсовет утвердил в должности председателя облисполкома Леонида Зайца
Регионы
"Великий камень" трансформируется в технологичный город-спутник Минска - Румас
Экономика
Нет, это не розыгрыш! Первая реакция победителей на выигрыш денег и машин от "Евроопт"!
Общество
При рассмотрении обращений надо ставить себя на место заявителя - Косинец
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Гродненском районе при выжигании сухой травы погиб мужчина
07:51 Происшествия
Конференция о паралимпийском спорте как форме реабилитации открывается в Витебске
07:46 Регионы
ЦИК Украины обработал 100% протоколов первого тура президентских выборов
07:41 В мире
Каскад из 22 плотин построят в Беловежской пуще для восстановления водного режима болота Дикое
07:20 Регионы
Пресс-конференция о современных методах профилактики и лечения эндокринных заболеваний пройдет сегодня в БЕЛТА
07:02 Общество
Картина дня: гарантийный фонд для ИП, сроки вступительной кампании и презентация Европейских игр в ООН
07:00 Общество
Легендарный футболист Пеле госпитализирован во Франции
00:42 В мире
В мире снизилось производство автомобилей
00:00 В мире
ФОТОФАКТ: Сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгорания сухой травы
23:25 Регионы
Хоккеисты "Юности" победили "Неман" в первом матче финальной серии экстралиги
23:11 Спорт
В Браславском районе легковушка столкнулась с грузовиком
22:59 Происшествия
Палата общин Великобритании отказалась от новых голосований по альтернативам соглашению о Brexit
22:16 В мире
Еще один член британского правительства ушел в отставку из-за Brexit
22:00 В мире
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в финале плей-офф Западной конференции КХЛ - 2:2
21:58 Спорт
Бизнес и государство должны вместе работать над отказом от пластиковой упаковки - Швец
21:52 Экономика
Македонский "Вардар" в пятый раз стал победителем SEHA-лиги
21:43 Спорт
БЖД принимает меры для увеличения объемов перевозки лесных грузов
21:40 Экономика
Виталий Родионов покинул пост спортивного директора ФК БАТЭ
21:21 Спорт
Тереза Мэй и лидер британской оппозиции договорились о поиске общей позиции по Brexit
20:55 В мире
Организацию перевозок контейнерными поездами в сообщении Китай - Европа - Китай обсудили в Алматы
20:53 Экономика
Все новости
Темы
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Посевная кампания Посевная кампания
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: гарантийный фонд для ИП, сроки вступительной кампании и презентация Европейских игр в ООН

Общество 04.04.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 3 апреля

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" трансформируется в технологичный город-спутник Минска, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шэнь Юэюэ. Китай намерен продолжать реализовывать договоренности, достигнутые Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Председателем КНР Си Цзиньпином, заявила Шэнь Юэюэ. Китай и Беларусь прилагают все усилия для успешного развития.

Во время встречи
Во время встречи

В Совете Республики видят хорошие перспективы для развития контактов между регионами Беларуси и Китая. Белорусские парламентарии предлагают китайским коллегам активизировать работу в этом направлении. Новые возможности обсуждались на встрече вице-спикера Совета Республики, председателя Белорусского союза женщин Марианны Щеткиной с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, председателем Всекитайской федерации женщин Шэнь Юэюэ.

Шэнь Юэюэ и Марианна Щеткина
Шэнь Юэюэ и Марианна Щеткина

Беларусь готова способствовать повышению имиджа Центрально-Европейской инициативы в регионе. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на встрече с генеральным секретарем ЦЕИ Роберто Антонионе. Центрально-европейская инициатива заинтересована в запуске новых форм сотрудничества с Беларусью и инициативой ЕС "Восточное партнерство".

Во время встречи. Фото МИД
Во время встречи. Фото МИД

Новую технику БелАЗ запустили в эксплуатацию во Вьетнаме.

Фото посольства Беларуси во Вьетнаме
Фото посольства Беларуси во Вьетнаме

Гарантийный фонд для малого и среднего предпринимательства заработал в Беларуси, сообщил генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц. Фонд финансовой поддержки предпринимателей планирует развивать субконтрактацию.

Министерство по налогам и сборам Беларуси постановлением №5 от 30 января 2019 года утвердило инструкцию о порядке ведения учета доходов и расходов ИП.

В Беларуси упростят работу с наличными деньгами при выполнении кассовых операций.

В Беларуси могут ужесточить порядок строительства с использованием жилищных облигаций, проинформировали в Министерстве архитектуры и строительства, отвечая на вопросы, поступившие накануне и во время "Большого разговора с Президентом". Перечень имеющих право на льготные кредиты на жилье менять не планируется.

Минздрав разработал проект новой редакции перечня безрецептурных лекарств.

В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании в вузах в 2019 году.

Фото из архива
Фото из архива

Консультационный центр зеленого сельского хозяйства создадут в Минском районе.

Все райцентры Минской области в 2019 году присоединятся к проекту "Здоровые города и поселки".

22-я Международная весенняя ярмарка туристских услуг "Отдых-2019" открылась в Минске. Выставка "Отдых" способствует развитию туристического потенциала Беларуси, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

На выставке
На выставке

Фотовыставка - презентация II Европейских игр открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Фото официального сайта Европейских игр
Фото официального сайта Европейских игр

Около 1 млн кв.м улиц отремонтируют в Минске в 2019 году, сообщил главный инженер предприятия "Горремавтодор Мингорисполкома" Ярослав Павловский в пресс-центре БЕЛТА. Реконструкцию участка набережной Свислочи в Минске планируется начать в сентябре-октябре текущего года. Проект создания в Минске скоростного трамвая может быть реализован в течение шести-семи лет.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

"Белтелеком" прекратил оказывать по телефону некоторые информационно-справочные услуги.

Известный российский актер Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 апреля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Пресс-конференция "Эндокринное здоровье населения Беларуси. Современные методы профилактики и лечения" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.

В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция: "Итоги заключительного этапа республиканских олимпиад по учебным предметам в 2018/2019 учебном году".

В пресс-центре Дома прессы в 12.00 состоится круглый стол совместно с РИУ "Выдавецкі дом "Звязда" на тему: "Канстытуцыі - 25. Інстытут прэзідэнцтва як гістарычна і палітычна абгрунтаваная найбольш аптымальная для Беларусі мадэль кіравання дзяржавай".

В Национальном пресс-центре в 12.30 состоится пресс-конференция: "О работе государственных органов в пожароопасный весенне-летний период. Принятие мер по недопущению выжигания сухой растительности и противодействию лесным пожарам".

XV Международные книговедческие чтения пройдут в Национальной библиотеке Беларуси. Они приурочены к 40-летию научно-исследовательского отдела книговедения Национальной библиотеки.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 апреля

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

80 лет назад родилась Бирич Тамара Андреевна (г.Минск), белорусский ученый в области офтальмологии, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. Автор научных работ по компьютерным методам диагностики и исследования в офтальмологии, изучению воздействия малых доз радиации на орган зрения, внедрению новых технологий хирургического лечения глаукомы, катаракты, фотоповреждений сетчатки глаза, офтальмопатологии у детей, постоянно проживающих на радиоактивно загрязненных территориях. Разработала и внедрила пересадку роговицы, лазерные методы лечения болезней глаз. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умерла в 2015 году.

80 лет назад родился Макаревич Леонид Васильевич (д.Бытень Ивацевичского р-на Брестской обл.), белорусский архитектор, заслуженный архитектор Беларуси. Среди работ: кинотеатр "Октябрь", церковь Александра Невского в Барановичах, гостиница Брестского облисполкома, церкви преподобного Серафима Саровского в г.Белоозерск и д.Святая Воля Ивацевичского района и др.

75 лет назад родилась Логинова Татьяна Дмитриевна (г.Москва), белорусский кинооператор. Сняла художественные фильмы "Антиквары", "Венок сонетов", "Дикая охота короля Стаха", "Знак беды", "Анастасия Слуцкая" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси и Государственной премии СССР.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4063 BYN 2.404 BYN 2.41 BYN
USD
2.1417 BYN 2.141 BYN 2.144 BYN
RUB
3.2883 BYN 3.28 BYN 3.29 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

От "матрицы задач" до диктатуры технологии - подробности совещания у Лукашенко по развитию регионов
Все видео

Фотоновости

Кочанова посетила молочно-товарные фермы агрохолдинга "Купаловское" Шкловского района
Все фото

Инфографика

Медаль "75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" Установлена юбилейная медаль "75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков". Соответствующий указ №134 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 апреля.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко требует создавать в регионах условия и стимулы для привлечения трудовых ресурсов
Установлена медаль в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
Лукашенко поздравил Зузану Чапутову с избранием Президентом Словакии
Политика
Во время встречи. Фото МИД Беларусь готова способствовать повышению имиджа ЦЕИ в регионе - Макей
В МИД проходит региональный семинар по предотвращению распространения ядерного и биологического оружия
В ООН принята инициированная Беларусью резолюция об учреждении Международного дня делегата
Экономика
Фото из архива Гарантийный фонд для малого предпринимательства заработал в Беларуси
Бизнес и государство должны вместе работать над отказом от пластиковой упаковки - Швец
БЖД принимает меры для увеличения объемов перевозки лесных грузов
Происшествия
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома В Браславском районе легковушка столкнулась с грузовиком
В Гродненском районе при выжигании сухой травы погиб мужчина
В Гомеле на пожаре в многоэтажке спасли мужчину
Регионы
Александр Титок Шкловский райсовет утвердил в должности председателя райисполкома Александра Титка
Конференция о паралимпийском спорте как форме реабилитации открывается в Витебске
Каскад из 22 плотин построят в Беловежской пуще для восстановления водного режима болота Дикое
Спорт
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography Арина Соболенко победила украинку Катерину Козлову в 1/16 финала турнира в Чарльстоне
Хоккеисты "Юности" победили "Неман" в первом матче финальной серии экстралиги
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в финале плей-офф Западной конференции КХЛ - 2:2
Технологии
Денис Крумкачев (справа). Фото Белорусской федерации киберспорта Игрок ФК "Минск" победил в киберспортивном турнире МЭТА'19. FIFA 19
МТС увеличит емкость 4G-сети в полтора раза
Итоги конкурса Belarus ICT Start-up Award подведут 10 апреля на форуме ТИБО
Культура
В Минске пройдут гастроли грузинского балета LELO
Национальный исторический музей организует встречу с историком моды Светланой Ванькович
В Национальном историческом музее 9 апреля наградят победителей конкурса "Мир моими глазами"
В мире
Фото УКРИНФОРМ ЦИК Украины обработал 100% протоколов первого тура президентских выборов
Легендарный футболист Пеле госпитализирован во Франции
В мире снизилось производство автомобилей
Калейдоскоп
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото EMPICS Принц Гарри и Меган Маркл завели Instagram-аккаунт
Появился отель, где можно заниматься йогой с лемурами
ФОТОФАКТ: Уникальную зебру-"блондинку" впервые заметили в дикой природе
Газета 7 дней
«Хочу приблизить к сердцу этот след...»
Страна бывших триллионеров
«Сам лечись!», или Чем живет столичный медвытрезвитель
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия