Картина дня: годовщина Хатынской трагедии, 30 лет НОК Беларуси и когда наступит климатическая весна

ВЧЕРА

Картина дня. 22 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение соотечественникам по случаю 78-й годовщины Хатынской трагедии.

Фото из архива

Один из уроков Хатыни - у зла нет национальности. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время акции памяти в мемориальном комплексе "Хатынь".

Акция в Хатыни

ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция памяти "Приди и поклонись" в мемориальном комплексе "Хатынь"

История здесь оживает - в памятный день в колокола Хатыни влились голоса сотен тысяч людей.

Во время акции памяти в Хатыни

В условиях мировой политический турбулентности важна даже демонстрация стремления Беларуси и России к углублению интеграции. Об этом заявил журналистам во время состоявшегося в Москве заседания Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике ее руководитель, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Геннадий Давыдько. Он также заявил, что авторы размещаемых в интернете призывов к антигосударственной деятельности должны нести ответственность.

Геннадий Давыдько. Фото из архива

Комиссия Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике считает, что все мероприятия по отмене роуминга между двумя странами могут быть завершены к 2 апреля - Дню единения народов Беларуси и России. Об этом было заявлено на заседании комиссии, которое состоялось в Москве.

Фото из архива

Военнослужащие Беларуси и России отработали элементы совместного десантирования.

Фото из архива

Внутренние войска должны развиваться в духе современности. Таким мнением с журналистами поделился помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк во время посещения 5-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск (войсковой части 6713).

Во время знакомства с материально-технической базой части

Силовые структуры будут жестко пресекать все вылазки с БЧБ-символами, олицетворяющими людское горе, ненависть и нацизм. Такое мнение высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

Прокурор закончил оглашать обвинение топ-менеджерам Белгазпромбанка - Виктор Бабарико вину не признал. Остальные семь обвиняемых вину признали полностью.

Виктор Бабарико. Фото из архива

22 марта исполнилось 30 лет с того момента, как в 1991 году на учредительной конференции в Минске был создан Национальный олимпийский комитет Белорусской ССР, после обретения независимости страны ставший Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь.

Презентация экипировки для национальной команды Беларуси на Игры в Токио, приуроченная к 30-летию НОК, состоялась в столичном спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club Arena.

Фото noc.by

Белорусы ведут нормальную жизнь во время пандемии - австрийская газета Wochenblick.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 983 пациента с COVID-19, выписаны 726.

Фото из архива

Законопроект о дорожном движении предусматривает определенные послабления для автошкол.

Фото из архива

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил дорожным организациям до конца недели максимально устранить критические дефекты на дорогах столицы.

В Беларуси стартовала межконфессиональная акция "Восстановление святынь Беларуси".

Фото БРСМ

Климатическая весна в Беларуси ожидается в конце марта, сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский.

ФОТОФАКТ: Интерактивный обряд "Сороки" провели в агрогородке Валавск

Участницы обряда Аня Романович и Валерия Иваница

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 марта

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Инновационные подходы в лечении туберкулеза". Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие "Большой театр Беларуси вчера, сегодня, завтра", приуроченное ко Всемирному дню театра (27.03). Место проведения: Большой театр оперы и балета Республики Беларусь. Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Особенности открытия дачного сезона: вопросы электро- и газоснабжения, применение тарифов на энергоресурсы в садоводческих товариществах". Начало в 11.00.

Дискуссионная площадка "Открытый диалог "БРСМ: вчера, сегодня, завтра" с участием заместителя председателя Минского городского исполнительного комитета А.Н.Цурана состоится в Академии управления при Президенте.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 марта

Всемирный день борьбы против туберкулеза.

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

130 лет назад родился Вавилов Сергей Иванович, физик, общественный деятель, академик АН СССР, почетный член НАН Беларуси (1950), Пражской, Болгарской, Хорватской, Индийской и других академий наук. Под его руководством разработана технология производства ламп "дневного" света. Заложил основы нового направления в оптике (микрооптика), один из основателей нелинейной оптики. Автор более 300 научных работ. В 1949-1951 годах главный редактор Большой советской энциклопедии. Умер в 1951 году.

115 лет назад родилась Шульженко Клавдия Ивановна, российская эстрадная певица, народная артистка СССР (1971). С 1923 года актриса Харьковского драматического театра, с 1929 года на эстраде: солистка Ленгосэстрады, Всесоюзного гастрольно-концертного объединения. Среди известных песен ее репертуара: "Синий платочек", "Давай закурим" и др. Умерла в 1984 году.

65 лет назад родился Баллмер Стив, CEO и президент корпорации Microsoft. Балмер поступил на службу в Microsoft в начале 1980-х годов, по приглашению Билла Гейтса, с которым он учился в Гарвардском университете. Он руководил разработкой первых версий операционных систем (MS-DOS и Windows). 13 января 2008 года Балмер стал преемником Гейтса, заменив его на посту генерального директора.

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