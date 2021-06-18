Картина дня: госнаграды для медиков, советы по безопасности детей и антициклон Zoe

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 18 июня 2021
Минск Ясно +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:00 Сенатор: западные соседи финансируют деструктивную деятельность и сводят к нулю многолетнее сотрудничество Общество
07:51 Самодеятельных поэтов и композиторов из Витебской области соберет праздник в Лиозно Регионы
07:45 ЦТ по русскому языку планируют пройти более 50,8 тыс. абитуриентов Общество
07:36 Мобильные датчики скорости будут работать сегодня в 11 местах Минска Регионы
07:29 В Иране началось голосование на выборах президента страны В мире
07:25 Дорожную разметку нанесут сегодня в Минске на 8 участках Регионы
07:17 Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир ко Дню всенародной памяти жертв ВОВ Общество
07:06 Пресс-конференция о борьбе с инвазивными растениями пройдет в пресс-центре БЕЛТА Общество
07:00 Становитесь достойными гражданами страны - Лукашенко направил приветствие участникам "Зарницы" и "Зарнички" Президент
07:00 Лукашенко: мы искренне гордимся нашими медиками Президент
07:00 Картина дня: госнаграды для медиков, советы по безопасности детей и антициклон Zoe Общество
00:56 Самолет упал в океан в американском штате Нью-Джерси В мире
00:11 Белорусские баскетболистки победили испанок на чемпионате Европы Спорт
17.06.21
17.06.21 23:56 Нидерланды вышли в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу Спорт
17.06.21 23:49 Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк запланировали на 25 июня В мире
17.06.21 23:15 Первый президент Замбии Кеннет Каунда умер в возрасте 97 лет В мире
17.06.21 22:38 В Индии умер звезда культового фильма "Танцор диско" В мире
17.06.21 22:07 Глеб Лавров: только суверенная и процветающая, Беларусь выживет в новом мире Общество
17.06.21 22:02 "Неман" и "Славия" сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси Спорт
17.06.21 21:42 Белорусское радио проведет масштабную эфирную акцию ко Дню всенародной памяти жертв ВОВ Культура
17.06.21 21:27 Индийский штамм коронавируса впервые обнаружен в Литве В мире
17.06.21 21:19 В Австрии с 1 июля отменяют комендантский час и ослабляют масочный режим В мире
17.06.21 21:08 Определена структура проведения чемпионата и Кубка России по волейболу Спорт
17.06.21 21:04 Футболисты Бельгии вышли в 1/8 финала Евро-2020 Спорт
17.06.21 20:53 В Японии мужчина взял в заложники сотрудницу интернет-кафе В мире
17.06.21 20:46 Антибиотик новобиоцин смог уничтожить "неуязвимые" формы рака груди В мире
17.06.21 20:41 ГАИ Гомельской области 18-20 июня отработает дорогу Р32 Регионы
17.06.21 20:28 В Великобритании впервые с февраля выявили более 10 тыс. заболевших COVID-19 за сутки В мире
17.06.21 20:14 Футболисты "Минска" одержали вторую победу подряд в чемпионате Беларуси Спорт
17.06.21 20:06 Дорожную разметку нанесут ночью на 13 участках в Минске Регионы
Все новости
Все новости
Общество
18 июня 2021, 07:00

Картина дня: госнаграды для медиков, советы по безопасности детей и антициклон Zoe

ВЧЕРА

Картина дня. 17 июня

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды работникам здравоохранения.

Роман Головченко вручает награды
Роман Головченко вручает награды

Белорусская система здравоохранения выдержала удар пандемии COVID-19. Такую точку зрения выразил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич накануне профессионального праздника во время посещения вместе с представителями ведомства Дворца Независимости.

Дмитрий Пиневич
Дмитрий Пиневич

РЕПОРТАЖ: Медики в канун профессионального праздника посетили Дворец Независимости

Министр информации Владимир Перцов назначен представителем правительства в органах управления МТРК "Мир". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 июня 2021 года №339.

Владимир Перцов. Фото из архива
Владимир Перцов. Фото из архива

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Республике Беларусь Се Сяоюном. Беларусь гордится и дорожит добрыми отношениями с великим Китаем, отметила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

Депутаты поддержали поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя.

Фото из архива
Фото из архива

Депутаты приняли во втором чтении законопроект о госрегулировании производства и оборота алкоголя. Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам судебно-экспертной деятельности. Депутаты поддержали поправки в законы по обеспечению единства измерений и охраны водных ресурсов. Депутаты приняли во втором чтении законопроект о взносах в бюджет Фонда соцзащиты населения. Депутаты утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.

В Беларуси есть возможность перехода на безвозмездное донорство крови и ее компонентов, сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Валентина Курсевич.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь всегда открыта для предложений по экономическому и инвестиционному взаимодействию. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков на встрече с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном и представителями Турецко-белорусского совета делового сотрудничества при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK).

Сложившаяся сегодня ситуация - это вызов для новых возможностей. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков на встрече с временным поверенным в делах посольства Сербии в Беларуси Александром Цреваром.

Прорывные бизнес-проекты инновационного типа задают более ускоренный вектор экономического развития. Об этом сказал министр экономики Александр Червяков.

БЕЛАЗ отгрузил четыре 45-тонных карьерных самосвала в Македонию.

Фото ОАО "БЕЛАЗ"
Фото ОАО "БЕЛАЗ"

ИНТЕРВЬЮ: "Ост" - это план геноцида нашего народа

ФОТОФАКТ: Учения по преодолению водной преграды на боевых машинах проходят под Слонимом

Во время учений
Во время учений

Разработка белорусской вакцины станет настоящим прорывом для отечественной медицины. Об этом сказал главный врач 1-й городской клинической больницы, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов.

Четыре иностранные телепрограммы прекратили вещание в Беларуси.

Символом республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") выбран рушник. Об этом сообщил заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко.

ИНФОГРАФИКА: Советы по безопасности детей

Жара в Беларуси будет нарастать, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Антициклон Zoe принес на территорию Беларуси теплую солнечную погоду. До конца текущей недели его влияние сохранится, дождей не ожидается.

На озере Белом в Полоцком районе
На озере Белом в Полоцком районе

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 июня

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА. По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре БЕЛТА пройдет пресс-конференция "Распространение в Беларуси инвазивных чужеродных растений и меры борьбы с ними". Начало в 11.00.

Белорусская республиканская пионерская организация под патронажем Министерства обороны проведет по 22 июня в Брестской области финальные этапы патриотических игр "Зарница" и "Зарничка".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 июня

Всемирный день детского футбола.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.

235 лет назад родился Глинка Федор Николаевич, русский поэт, публицист, декабрист. Автор около 200 прозаических произведений и более 800 стихотворений, в т.ч. "Узник", "Вот мчится тройка удалая", ставшие народными песнями. Умер в 1880 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Александр Карпицкий. Фото из архива Сенатор: западные соседи финансируют деструктивную деятельность и сводят к нулю многолетнее сотрудничество
Фото из архива ЦТ по русскому языку планируют пройти более 50,8 тыс. абитуриентов
Фото из архива Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир ко Дню всенародной памяти жертв ВОВ
Пресс-конференция о борьбе с инвазивными растениями пройдет в пресс-центре БЕЛТА
Скриншот видео ОНТ Глеб Лавров: только суверенная и процветающая, Беларусь выживет в новом мире
Фото из архива Международная онлайн-конференция к 80-летию начала ВОВ пройдет 18 июня в Брестской крепости
Главное
Лукашенко: только всенародная оборона способна дать настоящий отпор противникам
Депутаты поддержали поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя
ЦТ по русскому языку планируют пройти более 50,8 тыс. абитуриентов
Головченко вручил медикам государственные награды
Топ-новости
Картина дня: госнаграды для медиков, советы по безопасности детей и антициклон Zoe
Лукашенко: мы искренне гордимся нашими медиками
Белорусская система здравоохранения выдержала удар пандемии COVID-19 - Пиневич
Сенатор: западные соседи финансируют деструктивную деятельность и сводят к нулю многолетнее сотрудничество
Пресс-конференция о борьбе с инвазивными растениями пройдет в пресс-центре БЕЛТА
Законопроект о защите суверенитета и конституционного строя очень своевременный - Кубраков
Белорусские баскетболистки победили испанок на чемпионате Европы
Мезенцев: объединение потенциалов России и Беларуси позволяет решать актуальные задачи
За сутки в Беларуси зарегистрированы 873 пациента с COVID-19, выписаны 949
Минский триатлон-2021. Дан старт крупнейшей в Беларуси гонке по триатлону
Азаренко и Соболенко вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в Берлине
Мозырь примет фестиваль "Вытокі" с 24 по 26 июня
РЕПОРТАЖ: Медики в канун профессионального праздника посетили Дворец Независимости
Жара в Беларуси будет нарастать
Круглый стол, посвященный Неделе молодежи, пройдет в пресс-центре БЕЛТА 21 июня
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.