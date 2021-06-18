Картина дня: госнаграды для медиков, советы по безопасности детей и антициклон Zoe

ВЧЕРА

Картина дня. 17 июня

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды работникам здравоохранения.

Роман Головченко вручает награды

Белорусская система здравоохранения выдержала удар пандемии COVID-19. Такую точку зрения выразил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич накануне профессионального праздника во время посещения вместе с представителями ведомства Дворца Независимости.

Дмитрий Пиневич

РЕПОРТАЖ: Медики в канун профессионального праздника посетили Дворец Независимости

Министр информации Владимир Перцов назначен представителем правительства в органах управления МТРК "Мир". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 июня 2021 года №339.

Владимир Перцов. Фото из архива

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Республике Беларусь Се Сяоюном. Беларусь гордится и дорожит добрыми отношениями с великим Китаем, отметила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова

Депутаты поддержали поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя.

Фото из архива

Депутаты приняли во втором чтении законопроект о госрегулировании производства и оборота алкоголя. Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам судебно-экспертной деятельности. Депутаты поддержали поправки в законы по обеспечению единства измерений и охраны водных ресурсов. Депутаты приняли во втором чтении законопроект о взносах в бюджет Фонда соцзащиты населения. Депутаты утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.

В Беларуси есть возможность перехода на безвозмездное донорство крови и ее компонентов, сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Валентина Курсевич.

Фото из архива

Беларусь всегда открыта для предложений по экономическому и инвестиционному взаимодействию. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков на встрече с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном и представителями Турецко-белорусского совета делового сотрудничества при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK).

Сложившаяся сегодня ситуация - это вызов для новых возможностей. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков на встрече с временным поверенным в делах посольства Сербии в Беларуси Александром Цреваром.

Прорывные бизнес-проекты инновационного типа задают более ускоренный вектор экономического развития. Об этом сказал министр экономики Александр Червяков.

БЕЛАЗ отгрузил четыре 45-тонных карьерных самосвала в Македонию.

Фото ОАО "БЕЛАЗ"

ИНТЕРВЬЮ: "Ост" - это план геноцида нашего народа

ФОТОФАКТ: Учения по преодолению водной преграды на боевых машинах проходят под Слонимом

Во время учений

Разработка белорусской вакцины станет настоящим прорывом для отечественной медицины. Об этом сказал главный врач 1-й городской клинической больницы, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов.

Четыре иностранные телепрограммы прекратили вещание в Беларуси.

Символом республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") выбран рушник. Об этом сообщил заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко.

ИНФОГРАФИКА: Советы по безопасности детей

Жара в Беларуси будет нарастать, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Антициклон Zoe принес на территорию Беларуси теплую солнечную погоду. До конца текущей недели его влияние сохранится, дождей не ожидается.

На озере Белом в Полоцком районе

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 июня

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В пресс-центре БЕЛТА пройдет пресс-конференция "Распространение в Беларуси инвазивных чужеродных растений и меры борьбы с ними". Начало в 11.00.

Белорусская республиканская пионерская организация под патронажем Министерства обороны проведет по 22 июня в Брестской области финальные этапы патриотических игр "Зарница" и "Зарничка".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 июня

Всемирный день детского футбола.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.

235 лет назад родился Глинка Федор Николаевич, русский поэт, публицист, декабрист. Автор около 200 прозаических произведений и более 800 стихотворений, в т.ч. "Узник", "Вот мчится тройка удалая", ставшие народными песнями. Умер в 1880 году.

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