Картина дня: госнаграды для медиков, советы по безопасности детей и антициклон Zoe

ВЧЕРА
Картина дня. 17 июня
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды работникам здравоохранения.
Белорусская система здравоохранения выдержала удар пандемии COVID-19. Такую точку зрения выразил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич накануне профессионального праздника во время посещения вместе с представителями ведомства Дворца Независимости.
РЕПОРТАЖ: Медики в канун профессионального праздника посетили Дворец Независимости
Министр информации Владимир Перцов назначен представителем правительства в органах управления МТРК "Мир". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 июня 2021 года №339.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Республике Беларусь Се Сяоюном. Беларусь гордится и дорожит добрыми отношениями с великим Китаем, отметила Наталья Кочанова.
Депутаты поддержали поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя.
Депутаты приняли во втором чтении законопроект о госрегулировании производства и оборота алкоголя. Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам судебно-экспертной деятельности. Депутаты поддержали поправки в законы по обеспечению единства измерений и охраны водных ресурсов. Депутаты приняли во втором чтении законопроект о взносах в бюджет Фонда соцзащиты населения. Депутаты утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.
В Беларуси есть возможность перехода на безвозмездное донорство крови и ее компонентов, сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Валентина Курсевич.
Беларусь всегда открыта для предложений по экономическому и инвестиционному взаимодействию. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков на встрече с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном и представителями Турецко-белорусского совета делового сотрудничества при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK).
Сложившаяся сегодня ситуация - это вызов для новых возможностей. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков на встрече с временным поверенным в делах посольства Сербии в Беларуси Александром Цреваром.
Прорывные бизнес-проекты инновационного типа задают более ускоренный вектор экономического развития. Об этом сказал министр экономики Александр Червяков.
БЕЛАЗ отгрузил четыре 45-тонных карьерных самосвала в Македонию.
ИНТЕРВЬЮ: "Ост" - это план геноцида нашего народа
ФОТОФАКТ: Учения по преодолению водной преграды на боевых машинах проходят под Слонимом
Разработка белорусской вакцины станет настоящим прорывом для отечественной медицины. Об этом сказал главный врач 1-й городской клинической больницы, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов.
Четыре иностранные телепрограммы прекратили вещание в Беларуси.
Символом республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") выбран рушник. Об этом сообщил заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко.
ИНФОГРАФИКА: Советы по безопасности детей
Жара в Беларуси будет нарастать, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Антициклон Zoe принес на территорию Беларуси теплую солнечную погоду. До конца текущей недели его влияние сохранится, дождей не ожидается.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 18 июня
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В пресс-центре БЕЛТА пройдет пресс-конференция "Распространение в Беларуси инвазивных чужеродных растений и меры борьбы с ними". Начало в 11.00.
Белорусская республиканская пионерская организация под патронажем Министерства обороны проведет по 22 июня в Брестской области финальные этапы патриотических игр "Зарница" и "Зарничка".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 19 июня
Всемирный день детского футбола.
Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.
235 лет назад родился Глинка Федор Николаевич, русский поэт, публицист, декабрист. Автор около 200 прозаических произведений и более 800 стихотворений, в т.ч. "Узник", "Вот мчится тройка удалая", ставшие народными песнями. Умер в 1880 году.
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