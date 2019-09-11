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Общество
11 сентября 2019, 07:00

Картина дня: господдержка предприятий, подготовка к переписи и победа сборной Европы в легкоатлетическом матче

ВЧЕРА

Картина дня. 10 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Глава государства привел отношения Беларуси и России в пример другим странам. На встрече были обсуждены изменения в международной и региональной безопасности.

Во время встречи
Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Миноблисполкома Анатолия Исаченко. Глава государства публично обозначил свою позицию по вопросу возможности оказания господдержки тем или иным проблемным предприятиям.

Во время доклада
Во время доклада

Команда Европы победила сборную США в легкоатлетическом матче в Минске.

Сведения, полученные по результатам проведения предстоящей переписи населения, станут базисом для принятия решений в экономической и социальной сферах. Об этом заявил на заседании Президиума Совмина премьер-министр Сергей Румас. В переписи населения, которая пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября, будут задействованы не менее 12,5 тыс. переписчиков.

Во время заседания
Во время заседания

Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с главой представительства Европейского союза в Беларуси Дирком Шюбелем. Владимир Макей принял у собеседника копии верительных грамот и обсудил с ним состояние и перспективы отношений между Беларусью и ЕС.

Во время встречи. Фото МИД
Во время встречи. Фото МИД

Белтелерадиокомпания, ЗАО "Второй национальный телеканал", ЗАО "Столичное телевидение" и представительство телерадиокомпании "Мир" на паритетной основе создали предприятие, которое будет заниматься продажей рекламного времени в эфире этих телекомпаний - государственный сейлз-хаус.

Реализация проекта по созданию грузового сообщения по Днепру даст серьезный импульс развитию Беларуси и Турции. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий на встрече в Минске с председателем комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции Волканом Бозкыром.

Во время встречи. Фото Палаты представителей
Во время встречи. Фото Палаты представителей

В Беларуси в августе зафиксирована дефляция.

Белорусские аграрии почти на 97% выполнили госзаказ по зерну. Уже полностью выполнили задание три региона: Брестская, Витебская и Минская области.

Фото из архива
Фото из архива

Тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси в 2020 году будут повышаться в два этапа, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. По его словам, сейчас ежегодный рост тарифов на услуги ЖКХ в республике не превышает $5.

Фото из архива
Фото из архива

Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты установлен с 10 сентября.

ИНТЕРВЬЮ: Вадим Ипатов об эволюции избирательного права и перспективах электронного голосования

Более 260 национальных наблюдателей на парламентских выборах получили аккредитации избиркомов. В Беларуси зарегистрировано 211 инициативных групп граждан по сбору подписей избирателей в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты.

Фото из архива
Фото из архива

Модернизацию Национального аэропорта Минск планируют завершить в 2020 году. В ближайшее время должно начаться строительство нового терминала.

Фото из архива
Фото из архива

Около $40 млн иностранных инвестиций привлечено в Беларусь для строительства крупнейшего в стране ветропарка, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Фото из архива
Фото из архива

Сразу три крытых теннисных корта появились на территории Могилевского городского физкультурно-спортивного клуба, на их строительство выделено Br4 млн 260 тыс.

Белорусские шашисты завоевали все медали в классической программе на ЧМ в Болгарии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 сентября

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Пресс-конференция председателя Национального статистического комитета Инны Медведевой "О проведении переписи населения Беларуси в 2019 году" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится пресс-конференция на тему: "Интегрированная поддержка активного долголетия в Беларуси. Реализация новых инициатив".

Национальный пресс-центр в 15.45 организует выездное пресс-мероприятие: церемонию награждения лауреатов конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы". Место проведения: Национальный художественный музей Республики Беларусь (г.Минск, ул.Ленина, 20).

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Знаменательные даты 12 сентября

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В Республике Беларусь - День сотрудника органов предварительного следствия.

День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций.

90 лет назад родился Матуковский Николай Егорович (д.Калютино Россонского р-на Витебской обл.), белорусский драматург, заслуженный работник культуры Беларуси. Работал в газетах "Звязда", "Известия", "Рэспубліка", главным редактором литературно-драматического вещания Белорусского радио, главным редактором репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Беларуси. В 1995-1998 годах - руководитель литературной части Национального академического театра им.Я.Купалы. Широкую известность получили его сатирическая комедия "Амнистия", драма "Последняя инстанция", комедия-фарс "Колизей" и др. За пьесу "Мудромер" драматург был удостоен Государственной премии Беларуси. Написал сценарии документальных и художественных фильмов ("Мгновение победы", "Сын председателя", "Троянский конь"). Автор очерков, эссе, публицистических статей. Умер в 2001 году.

75 лет назад родился Спиваков Владимир Теодорович, российский скрипач, дирижер. Народный артист СССР и Армянской ССР. С 1979 года создатель, художественный руководитель и дирижер камерного оркестра "Виртуозы Москвы". Лауреат Государственной премии СССР.

60 лет назад родился Алейник Владимир Петрович (г.Смолевичи Минского р-на), белорусский спортсмен и тренер (прыжки в воду, фристайл), мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта СССР. Бронзовый (1976) и серебряный (1980) призер Олимпийских игр по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Чемпион Европы (1977). С 1985 года выступал в соревнованиях по фристайлу (чемпион СССР и обладатель Кубка СССР 1987 года в акробатических прыжках).

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