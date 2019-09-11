Картина дня: господдержка предприятий, подготовка к переписи и победа сборной Европы в легкоатлетическом матче

ВЧЕРА

Картина дня. 10 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Глава государства привел отношения Беларуси и России в пример другим странам. На встрече были обсуждены изменения в международной и региональной безопасности.

Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Миноблисполкома Анатолия Исаченко. Глава государства публично обозначил свою позицию по вопросу возможности оказания господдержки тем или иным проблемным предприятиям.

Во время доклада

Команда Европы победила сборную США в легкоатлетическом матче в Минске.

Сведения, полученные по результатам проведения предстоящей переписи населения, станут базисом для принятия решений в экономической и социальной сферах. Об этом заявил на заседании Президиума Совмина премьер-министр Сергей Румас. В переписи населения, которая пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября, будут задействованы не менее 12,5 тыс. переписчиков.

Во время заседания

Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с главой представительства Европейского союза в Беларуси Дирком Шюбелем. Владимир Макей принял у собеседника копии верительных грамот и обсудил с ним состояние и перспективы отношений между Беларусью и ЕС.

Во время встречи. Фото МИД

Белтелерадиокомпания, ЗАО "Второй национальный телеканал", ЗАО "Столичное телевидение" и представительство телерадиокомпании "Мир" на паритетной основе создали предприятие, которое будет заниматься продажей рекламного времени в эфире этих телекомпаний - государственный сейлз-хаус.

Реализация проекта по созданию грузового сообщения по Днепру даст серьезный импульс развитию Беларуси и Турции. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий на встрече в Минске с председателем комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции Волканом Бозкыром.

Во время встречи. Фото Палаты представителей

В Беларуси в августе зафиксирована дефляция.

Белорусские аграрии почти на 97% выполнили госзаказ по зерну. Уже полностью выполнили задание три региона: Брестская, Витебская и Минская области.

Фото из архива

Тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси в 2020 году будут повышаться в два этапа, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. По его словам, сейчас ежегодный рост тарифов на услуги ЖКХ в республике не превышает $5.

Фото из архива

Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты установлен с 10 сентября.

ИНТЕРВЬЮ: Вадим Ипатов об эволюции избирательного права и перспективах электронного голосования

Более 260 национальных наблюдателей на парламентских выборах получили аккредитации избиркомов. В Беларуси зарегистрировано 211 инициативных групп граждан по сбору подписей избирателей в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты.

Фото из архива

Модернизацию Национального аэропорта Минск планируют завершить в 2020 году. В ближайшее время должно начаться строительство нового терминала.

Фото из архива

Около $40 млн иностранных инвестиций привлечено в Беларусь для строительства крупнейшего в стране ветропарка, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Фото из архива

Сразу три крытых теннисных корта появились на территории Могилевского городского физкультурно-спортивного клуба, на их строительство выделено Br4 млн 260 тыс.

Белорусские шашисты завоевали все медали в классической программе на ЧМ в Болгарии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 сентября

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Пресс-конференция председателя Национального статистического комитета Инны Медведевой "О проведении переписи населения Беларуси в 2019 году" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится пресс-конференция на тему: "Интегрированная поддержка активного долголетия в Беларуси. Реализация новых инициатив".

Национальный пресс-центр в 15.45 организует выездное пресс-мероприятие: церемонию награждения лауреатов конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы". Место проведения: Национальный художественный музей Республики Беларусь (г.Минск, ул.Ленина, 20).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 сентября

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В Республике Беларусь - День сотрудника органов предварительного следствия.

День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций.

90 лет назад родился Матуковский Николай Егорович (д.Калютино Россонского р-на Витебской обл.), белорусский драматург, заслуженный работник культуры Беларуси. Работал в газетах "Звязда", "Известия", "Рэспубліка", главным редактором литературно-драматического вещания Белорусского радио, главным редактором репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Беларуси. В 1995-1998 годах - руководитель литературной части Национального академического театра им.Я.Купалы. Широкую известность получили его сатирическая комедия "Амнистия", драма "Последняя инстанция", комедия-фарс "Колизей" и др. За пьесу "Мудромер" драматург был удостоен Государственной премии Беларуси. Написал сценарии документальных и художественных фильмов ("Мгновение победы", "Сын председателя", "Троянский конь"). Автор очерков, эссе, публицистических статей. Умер в 2001 году.

75 лет назад родился Спиваков Владимир Теодорович, российский скрипач, дирижер. Народный артист СССР и Армянской ССР. С 1979 года создатель, художественный руководитель и дирижер камерного оркестра "Виртуозы Москвы". Лауреат Государственной премии СССР.

60 лет назад родился Алейник Владимир Петрович (г.Смолевичи Минского р-на), белорусский спортсмен и тренер (прыжки в воду, фристайл), мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта СССР. Бронзовый (1976) и серебряный (1980) призер Олимпийских игр по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Чемпион Европы (1977). С 1985 года выступал в соревнованиях по фристайлу (чемпион СССР и обладатель Кубка СССР 1987 года в акробатических прыжках).

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