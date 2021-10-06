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Общество
06 октября 2021, 07:00

Картина дня: ход сельхозработ, 140-миллионная тонна белорусской нефти и первый киноэкипаж на МКС

ВЧЕРА

Картина дня. 5 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание о ходе сельскохозяйственных работ в стране. Президент высказался о перебоях с поставками сахара в магазины. Александр Лукашенко предложил закрепить яблоневые сады за университетами и школами.

Беларусь за январь - август экспортировала продукции на $4,1 млрд. Об этом рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко по итогам совещания у главы государства о ходе сельскохозяйственных работ в стране.

Сев озимых в Беларуси планируется завершить к 8 октября. Об этом рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко по итогам совещания у главы государства о ходе сельскохозяйственных работ в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №383, которым вносятся изменения в указ "О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику" от 11 августа 2005 года №366.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №381 "О строительстве распределительных электрических сетей".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №382 "О жилых помещениях г. Минска".

Совет ЕЭК утвердил дорожную карту по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС.

Пакистан заинтересован в укреплении экономического сотрудничества с Беларусью. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси Саджад Хайдер Хан на открытии пятого заседания белорусско-пакистанского делового совета. Беларусь и Пакистан рассматривают возможность создания сборочного производства белорусских тракторов, сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. Отношения между Беларусью и Пакистаном приобретают стратегический характер.

Белорусские нефтяники добыли 140-миллионную тонну черного золота.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1978 пациентов с COVID-19, выписаны 1307.

ФОТОФАКТ: Выставка "Медицина и здоровье" проходит в Минске

Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности РУП "Белпочта" Андрей Важник рассказал о приоритетах развития почтовой службы на следующую пятилетку.

ФОТОФАКТ: Церемония закладки капсулы и открытие клуба интернациональной дружбы в Студенческой деревне

ФОТОФАКТ: Осень на Минском море

Обладателями Нобелевской премии 2021 года по физике стали Клаус Хассельман, Сюкуро Манабэ и Джорджо Паризи за модель климата земли, а также изучение физических систем.

Впервые киноэкипаж отправился на МКС. На борту корабля находились космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые планируют снять первый художественный фильм в космосе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 октября

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Брифинг на тему "Состояние ядерной и радиационной безопасности в Беларуси" пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 350-44-47, (8044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Качество и безопасность моющих средств отечественного и импортного производства. Соответствие требованиям государственных стандартов". Начало в 11.00.

Состоится выездной круглый стол "Актуальные вопросы сохранения исторической памяти и противодействие фальсификации истории". Место проведения: Музей истории Великой Отечественной войны (г. Минск, пр. Победителей, 8). Начало в 11.30.

Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry-2021 пройдет по 8 октября в НВЦ "БелЭкспо" по адресу г. Минск, пр. Победителей, 14.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 октября

105 лет назад родился Шкляр Михаил Ефимович (д.Могильно Узденского р-на Минской обл.), белорусский историк, доктор исторических наук (1961), профессор (1963), заслуженный деятель науки Беларуси (1972). С 1941 года инструктор, заместитель заведующего отделом ЦК ЛКСМБ, с 1947 года старший научный сотрудник Института истории партии при ЦК КПБ, с 1963 года на преподавательской работе в БГУ, Институте повышения квалификации преподавателей общественных наук при БГУ. Умер в 1978 году.

80 лет назад родился Езепов Вячеслав Иванович, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Умер в 2020 году.

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