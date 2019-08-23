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23 августа 2019, 07:00

Картина дня: ход строительства БелАЭС, рост числа безвизовых туристов и памятник Льву Сапеге

ВЧЕРА

Картина дня. 22 августа

Беларусь и Польша рассчитывают подписать соглашение о межпарламентском сотрудничестве в 2020 году. Речь об этом шла на встрече заместителя председателя Палаты представителей Болеслава Пирштука с вице-маршалом Сейма Рышардом Терлецким. Польша надеется провести Европейские игры так же хорошо, как и Беларусь, заявил вице-маршал польского Сейма Рышард Терлецкий.

Рышард Терлецкий и Болеслав Пирштук
Рышард Терлецкий и Болеслав Пирштук

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Федеральная антимонопольная служба России подписали в Москве меморандум о создании совместного белорусско-российского экспертного совета по вопросам развития конкуренции на социально значимых рынках.

МАГАТЭ подвело предварительные итоги миссии по вопросам эксплуатационной безопасности БелАЭС.

Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк рассказал о ходе строительства БелАЭС. Он рассказал, что ядерное топливо на БелАЭС завезут осенью. Беларусь ожидает рост экспорта электроэнергии в два раза по итогам года.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси на 22 августа намолочено более 6,2 млн т зерна.

Комитет государственного контроля продолжает отслеживать ситуацию с наведением порядка в организациях АПК и за два месяца выявил порядка 200 новых нарушений, сообщил председатель КГК Леонид Анфимов. Контрольно-аналитические мероприятия в январе-июне этого года позволили вернуть в бюджет и обратить в доход государства денежные средства и материальные ценности на сумму более Br100 млн.

Специальный сайт переписи населения 2019 года, на котором любой желающий сможет самостоятельно заполнить опросник, заработает 4 октября. Активное привлечение спонсорской и международной помощи для подготовки и проведения переписи населения Беларуси в 2019 году позволило сократить долю участия республиканского бюджета примерно до 35%.

Белстат объяснил, почему население ощущает инфляцию иначе.

В новом учебном году плата за пользование учебниками составит Br12,75 для школьников и Br5,1 - для дошкольников.

Число туристов, приехавших в Беларусь по безвизовому режиму, в январе-июле 2019 года составило около 174 тыс. Это на 62% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Фото из архива
Фото из архива

Средняя заполняемость белорусских здравниц нынешним летом составила около 90%, а в ряде организаций даже превысила этот показатель, сообщили в Республиканском центре оздоровления и санаторно-куроротного лечения населения.

В Слониме установили памятник Льву Сапеге. Скульптура украсила исторический центр.

Памятник Льву Сапеге
Памятник Льву Сапеге

Следы источников ложных электронных сообщений об опасности ведут за пределы Беларуси, при этом злоумышленники используют сервисы для сохранения анонимности. Об этом сообщил замначальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Кирилл Вяткин. Следователи в ближайшее время получат дополнительные данные по уголовным делам о рассылке ложных сообщений об опасности.

Гражданка Беларуси погибла в Альпах. Тело девушки обнаружила на высоте в 3700 м в районе горы Маттерхорн Альпийская служба спасения города Червиния.

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Анонсы на 23 августа

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В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол на тему: "Военная организация государства: вопросы эффективного функционирования. Меры по повышению мотивации граждан, проходящих срочную военную службу, службу в резерве". Начало в 12.00.

Специализированная конференция по велотуризму "ПраРовар. Туризм" впервые пройдет в Минске.

Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи в преддверии нового учебного года откроют "Неделю добра".

В Зельве состоится открытие праздника "Ганненскі кірмаш".

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Знаменательные даты 24 августа

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85 лет назад родился Гринь Михаил Павлович (д.Малые Веробьевичи Новогрудского р-на Гродненской обл.), белорусский ученый в области животноводства, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. С 1957 года в Белорусском НИИ животноводства (в 1965-1968 годах ученый секретарь). Автор научных работ по вопросам теории и практики разведения и селекции крупного рогатого скота, разработке программы и методов генетического усовершенствования крупного рогатого скота по молочной и мясной производительности. Один из основателей белорусской школы селекционеров в области животноводства.

70 лет назад родился Ридигер Петр Васильевич (г.Семипалатинск, Казахстан), белорусский и российский артист оперетты, заслуженный артист Беларуси, народный артист Беларуси. Работал в Куйбышевском театре оперы и балета, в Белорусском государственном музыкальном театре. Его исполнению присущи высокий уровень мастерства, богатая вокальная культура. Среди партий: Денис ("Денис Давыдов" А.Мдивани), мистер Икс ("Принцесса цирка" И.Кальмана), Доктор ("Миллионерша" Е.Глебова) и др.

70 лет назад родился Бригадин Петр Иванович (д.Молодово Ивановского р-на Брестской обл.), белорусский историк, доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник образования Беларуси. Был на комсомольской и партийной работе. С 2000 года ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, с 2001 года министр образования Республики Беларусь, с 2003 года директор Государственного института управления и социальных технологий БГУ. Исследует историю Беларуси 19-20 веков, политическую историю, проблемы государственного управления.

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