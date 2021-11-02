Картина дня: ход уборочных работ, спрос на услуги санаториев и норма рабочего времени на 2022 год

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 2 ноября 2021
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:37 Цукерберг заявил о создании роботизированной кожи для метавселенной Технологии
09:35 Бывшего пинского предпринимателя осудили за убийство 25-летней давности Происшествия
09:28 Два человека погибли при пожарах в Могилевской области Происшествия
09:27 МЧС предупреждает о распространении тумана на большей части страны Общество
09:20 Латвийская железная дорога проведет очередной раунд сокращений В мире
09:20 Дзермант: польские силовики ни в грош не ставят человеческую жизнь Общество
09:15 В Узденском районе горело общежитие, находящееся на ремонте Происшествия
09:06 Из-за сильного тумана в московских аэропортах задержано или отменено более 100 рейсов В мире
09:02 Bank of America прогнозирует стоимость нефти Brent по $120 за баррель к середине 2022 года В мире
09:00 "Город-сад": новый конкурс ландшафтного искусства проведут в Брестской области Регионы
08:48 Российские ученые создали тест на активность антител к коронавирусу В мире
08:43 Премьеру спектакля "Маленький принц" покажут на сцене театра кукол в Могилеве Афиша
08:33 Бойцы Нацгвардии Мексики открыли огонь по мигрантам В мире
08:24 Лидер Конституционно-демократической партии Японии объявил об отставке В мире
08:17 Белорусский хоккеист Алексей Протас дебютировал в НХЛ Спорт
08:07 Полесский драмтеатр направит национальную премию на укрепление матбазы и поощрение актеров Культура
07:54 В Республике Корея выявлен очаг птичьего гриппа В мире
07:42 КГК Витебской области выявил многочисленные нарушения в крупной торговой сети Регионы
07:37 Умер бразильский пианист-виртуоз Нельсон Фрейре В мире
07:26 У берегов Новой Каледонии в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,4 В мире
07:20 В работе Instagram произошел сбой Технологии
07:15 "Зенит" сыграет в Турине, киевское "Динамо" примет "Барселону" в ЛЧ Спорт
07:04 О "Больших надеждах и маленьких радостях" Анастасии Шабалтас-Савченко расскажет выставка в Гомеле Культура
07:00 Картина дня: ход уборочных работ, спрос на услуги санаториев и норма рабочего времени на 2022 год Общество
00:59 В ВОЗ назвали сроки ревакцинации для людей с низким иммунитетом В мире
00:31 В Великобритании продают ядерный бункер с элитными квартирами В мире
01.11.21
01.11.21 23:59 NASA отложило дату отправки миссии Crew-3 на МКС как минимум до 6 ноября В мире
01.11.21 23:29 В Гватемале конфисковали более 600 кг кокаина В мире
01.11.21 22:59 Умер создатель когнитивной психотерапии Аарон Бек В мире
01.11.21 22:33 Трое россиян проведут в изоляции восемь месяцев для имитации полета на Луну В мире
Все новости
Все новости
Общество
02 ноября 2021, 07:00

Картина дня: ход уборочных работ, спрос на услуги санаториев и норма рабочего времени на 2022 год

ВЧЕРА

Картина дня. 1 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО "Доломит" с 90-летием со дня образования открытого акционерного общества. Александр Лукашенко выразил уверенность, что и нынешний коллектив, сохраняя лучшие традиции, продолжит внедрять самые передовые технологии, совершенствовать производственные процессы, расширять и поддерживать социальную инфраструктуру родного поселка.

В Беларуси убрано более 95% площадей кукурузы.

ИНФОГРАФИКА: Уборочные работы в Беларуси

Китай намерен вместе с Беларусью продолжить реализацию совместных высокоэффективных проектов в рамках инициативы "Один пояс, один путь", а также постоянно укреплять сотрудничество в области цифровой экономики. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн, выступая на церемонии открытия программы "Семена будущего 2021".

МАЗ и "Белшина" согласовали новую дорожную карту по сотрудничеству.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 20 октября 2021 года №70 установлена расчетная норма рабочего времени для пятидневной и шестидневной рабочей недели 2022 года. Минтруда напомнило о требованиях при составлении графика отпусков.

Приоритетными направлениями регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Гродно определены цифровые решения в сферах здравоохранения, образования и защиты персональных данных. Об этом сообщил первый заместитель директора РУП "Национальный центр электронных услуг" Сергей Руднев на пресс-конференции в БЕЛТА.

ИНТЕРВЬЮ: О санкциях, миграции, войне вакцин и желании видеть белорусский бизнес на форуме в Вероне

Период обмена банкнот образца 2000 года завершится 31 декабря.

Большинство пациентов, попадающих в больницы с коронавирусом, не привито, отметил член Совета Республики Дмитрий Басков при посещении больниц Бреста.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1890 пациентов с COVID-19, выписан 1561.

Минздрав подготовил информационный проект по профилактике COVID-19.

По информации посольства Беларуси в Египте, среди пострадавших от отравления в Хургаде два несовершеннолетних белоруса. Об этом сообщили в МИД Беларуси. Их состояние стабильное, оказана необходимая медицинская помощь.

Санатории в Беларуси - безопасные места пребывания и оздоровления в условиях COVID-19 благодаря соблюдению рекомендаций, разработанных специально для этой сферы. Об этом заявил на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Около 99 тыс. иностранцев оздоровились в Беларуси в январе-сентябре. В Беларуси есть намерение увеличить число мест в санаториях и здравницах, куда можно приехать отдыхать с домашними питомцами.

ИНТЕРВЬЮ: Каков спрос на услуги санаториев в ковидное время

Капсулу с землей с мест захоронения ветеранов-дорожников заложили в крипту Всехсвятского храма.

Дарья Андреева завоевала серебро на международном турнире по фехтованию в Германии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Белорусское - значит качественное и натуральное. О подготовке и проведении 27-й Международной специализированной выставки-ярмарки "ПродЭкспо-2021". Начало в 14.00.

Новогодний выставочный проект "Музей елочных игрушек" по 23 января 2022 года будет работать в Национальном историческом музее Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 ноября

90 лет назад родилась Моника Витти (наст. имя - Мария Луиза Чечарелли), одна из ведущих актрис итальянского кино. Известность получила, снимаясь в фильмах Микеланджело Антониони "Приключение", "Ночь", "Затмение". Обладательница многих наград международных кинофестивалей.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива МЧС предупреждает о распространении тумана на большей части страны
Алексей Дзермант. Фото из архива Дзермант: польские силовики ни в грош не ставят человеческую жизнь
Фото СК СК Беларуси и России обсудили сотрудничество в борьбе с преступностью
Фото Минздрава Минздрав подготовил информационный проект по профилактике COVID-19
Фото из архива Китай намерен вместе с Беларусью продолжить проекты в инициативе "Один пояс, один путь"
Фото из архива Республиканский центр экологии и краеведения проводит "Онлайн-каникулы на платформе"
Главное
Фото из архива Три поездки за неделю. Чем занимался Лукашенко в Лиде и почему поехал в Добруш и Устье
Китай намерен вместе с Беларусью продолжить проекты в инициативе "Один пояс, один путь"
ИНТЕРВЬЮ: Каков спрос на услуги санаториев в ковидное время
Выгодная АКЦИЯ на ГОТОВЫЕ ДОМА в Minsk World! СКИДКА до 200 евро за м² ! Не упустите свой шанс!
Топ-новости
Картина дня: ход уборочных работ, спрос на услуги санаториев и норма рабочего времени на 2022 год
Дзермант: польские силовики ни в грош не ставят человеческую жизнь
Антонио Фаллико о санкциях, миграции, войне вакцин и желании видеть белорусский бизнес на форуме в Вероне
Минздрав подготовил информационный проект по профилактике COVID-19
Дарья Андреева завоевала серебро на международном турнире по фехтованию в Германии
Удмуртия заинтересована в наращивании поставок белорусских товаров
СК Беларуси и России обсудили сотрудничество в борьбе с преступностью
Щекин: Союзное государство для всего мира стало геополитическим феноменом в своей успешности
Беларусь и Египет договорились об организации недель спорта в 2022 году
Более 2,21 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Миротворческое учение ОДКБ пройдет на территории России 8-12 ноября
Нижевич: курс на развитие крупнотоварного производства в сельском хозяйстве прошел проверку временем
Сенатор: большинство попадающих в больницы с коронавирусом пациентов не привиты
Минтруда напомнило о требованиях при составлении графика отпусков
Среди пострадавших от отравления в Хургаде двое несовершеннолетних граждан Беларуси
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.