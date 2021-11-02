Картина дня: ход уборочных работ, спрос на услуги санаториев и норма рабочего времени на 2022 год

ВЧЕРА

Картина дня. 1 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО "Доломит" с 90-летием со дня образования открытого акционерного общества. Александр Лукашенко выразил уверенность, что и нынешний коллектив, сохраняя лучшие традиции, продолжит внедрять самые передовые технологии, совершенствовать производственные процессы, расширять и поддерживать социальную инфраструктуру родного поселка.

В Беларуси убрано более 95% площадей кукурузы.

ИНФОГРАФИКА: Уборочные работы в Беларуси

Китай намерен вместе с Беларусью продолжить реализацию совместных высокоэффективных проектов в рамках инициативы "Один пояс, один путь", а также постоянно укреплять сотрудничество в области цифровой экономики. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн, выступая на церемонии открытия программы "Семена будущего 2021".

МАЗ и "Белшина" согласовали новую дорожную карту по сотрудничеству.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 20 октября 2021 года №70 установлена расчетная норма рабочего времени для пятидневной и шестидневной рабочей недели 2022 года. Минтруда напомнило о требованиях при составлении графика отпусков.

Приоритетными направлениями регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Гродно определены цифровые решения в сферах здравоохранения, образования и защиты персональных данных. Об этом сообщил первый заместитель директора РУП "Национальный центр электронных услуг" Сергей Руднев на пресс-конференции в БЕЛТА.

ИНТЕРВЬЮ: О санкциях, миграции, войне вакцин и желании видеть белорусский бизнес на форуме в Вероне

Период обмена банкнот образца 2000 года завершится 31 декабря.

Большинство пациентов, попадающих в больницы с коронавирусом, не привито, отметил член Совета Республики Дмитрий Басков при посещении больниц Бреста.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1890 пациентов с COVID-19, выписан 1561.

Минздрав подготовил информационный проект по профилактике COVID-19.

По информации посольства Беларуси в Египте, среди пострадавших от отравления в Хургаде два несовершеннолетних белоруса. Об этом сообщили в МИД Беларуси. Их состояние стабильное, оказана необходимая медицинская помощь.

Санатории в Беларуси - безопасные места пребывания и оздоровления в условиях COVID-19 благодаря соблюдению рекомендаций, разработанных специально для этой сферы. Об этом заявил на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Около 99 тыс. иностранцев оздоровились в Беларуси в январе-сентябре. В Беларуси есть намерение увеличить число мест в санаториях и здравницах, куда можно приехать отдыхать с домашними питомцами.

ИНТЕРВЬЮ: Каков спрос на услуги санаториев в ковидное время

Капсулу с землей с мест захоронения ветеранов-дорожников заложили в крипту Всехсвятского храма.

Дарья Андреева завоевала серебро на международном турнире по фехтованию в Германии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 ноября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Белорусское - значит качественное и натуральное. О подготовке и проведении 27-й Международной специализированной выставки-ярмарки "ПродЭкспо-2021". Начало в 14.00.

Новогодний выставочный проект "Музей елочных игрушек" по 23 января 2022 года будет работать в Национальном историческом музее Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 ноября

90 лет назад родилась Моника Витти (наст. имя - Мария Луиза Чечарелли), одна из ведущих актрис итальянского кино. Известность получила, снимаясь в фильмах Микеланджело Антониони "Приключение", "Ночь", "Затмение". Обладательница многих наград международных кинофестивалей.

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