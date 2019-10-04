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04 октября 2019, 07:00

Картина дня: II Форум регионов Беларуси и Украины, система "умный дом" и будущее города

ВЧЕРА

Картина дня. 3 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 365, которым вносятся изменения в положение о порядке награждения государственными наградами, лишения их и восстановления в правах на эти награды. Данное положение приводится в соответствие с законом от 17 июля 2019 года, которым внесены поправки в закон "О государственных наградах Республики Беларусь".

Фото из архива
Фото из архива

II Форум регионов Беларуси и Украины проходит 3-4 октября в украинском Житомире. Беларуси и Украине удается обеспечить высокий уровень торгово-экономического сотрудничества и избежать негативного сценария в торговле, рассказал посол Беларуси в Украине Игорь Сокол. Украинский бизнес стал активнее приходить в Беларусь отметил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Фото из архива
Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового председателя Брестского областного суда и судей ряда областных судов.

Беларусь заинтересована развивать кооперационные связи с Украиной в промышленности и сельском хозяйстве, заявил вице-премьер Игорь Ляшенко. Судоходство по Днепру было хорошим проектом, и эту традицию надо возвращать, отметил вице-премьер.

Днепр. Фото из архива
Днепр. Фото из архива

Деловые круги и предприятия Беларуси и Украины подписали несколько десятков документов на сумму более $500 млн, сообщил председатель БелТПП Владимир Улахович. Нефтехимические компании подписали на Форуме регионов в Житомире контракты более чем на $400 млн. "Амкодор" в октябре поставит в Украину 14 единиц техники. БелАЗ договорился о поставке новой партии техники в Украину. Минский мотовелозавод планирует организовать сборку велосипедов "Аист" в Украине.

Фото из архива
Фото из архива

ИНФОГРАФИКА: II Форум регионов Беларуси и Украины.

РЕПОРТАЖ: За час продали 700 банок сгущенки - какие белорусские товары пользуются спросом на ярмарке в Житомире.

Белорусское правительство предоставит Банку развития Китая гарантию в погашении внешнего займа, выдаваемого ОАО "АСБ Беларусбанк" на сумму 100 млн евро. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 октября 2019 года №674.

Государство делает серьезные шаги по либерализации бизнеса, заявил председатель Совета по развитию предпринимательства, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.

Рост зарплат, новые школы и методики - Петришенко рассказал о выполнении задач в образовании.

Встреча молодых дипломатов Беларуси и России проходит в Минске 2-4 октября. В общих интересах Беларуси и России - наращивать взаимовыгодные и недискриминационные отношения на торгово-экономическом треке, заявил заместитель начальника управления России белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Захарчук.

"Беллегпром" рассказал, как будет увеличивать продажи белорусской одежды.

Фото из архива
Фото из архива

Литва рассматривает возможность организовать экспресс-поезд в сообщении с Беларусью для перевозок грузов.

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 129 компаний.

Разработки Института жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси будут направлены на снижение себестоимости ЖКУ, заявил заместитель министра ЖКХ Виталий Смирнов. Белорусские ученые работают над технологиями для системы "умный дом", сообщил первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик. Единую централизованную систему учета ресурсов ЖКХ разрабатывают в Беларуси. Белорусские ученые разрабатывают новую систему раннего оповещения о пожарах на основе газовых сенсоров.

Фото из архива
Фото из архива

Minsk City, "город городов", периферия как система парков - главный архитектор проектно-исследовательского коммунального унитарного предприятия "Минскградо" Александр Акентьев рассказал о градостроительной политике столицы на открытии I Минского форума "Триалог: общество-власть-бизнес, будущее города".

Отслужившие в армии смогут воспользоваться новыми преференциями с начала 2020 года.

Люди с инвалидностью в Беларуси смогут получать ситуационную помощь во всех общественных учреждениях, сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.

Белорусская железная дорога назначила 50 дополнительных поездов, которые будут курсировать с 1 по 10 ноября.

Интерактивная карта "Мая Радзіма - Беларусь" презентована в доме книги "Светоч" в Минске.

Температура воздуха в Беларуси в сентябре была на 0,7 градуса выше нормы.

Фото из архива
Фото из архива

Хоккеисты минского "Динамо" выиграли у челябинского "Трактора" в домашнем матче КХЛ.

Белорусская юношеская хоккейная сборная обыграла латвийских сверстников на турнире в Пекине.

При нападении на префектуру полиции в Париже погибли четыре человека. Нападавший ликвидирован, он 20 лет работал в префектуре.

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Анонсы на 4 октября

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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Украину. Он примет участие в II Форуме регионов Беларуси и Украины, который проводится в Житомире.

Пресс-конференция, посвященная мероприятиям XXIV Белорусского энергетического и экологического форума, на тему "Реализация стратегии устойчивого развития в Республике Беларусь" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в межсезонный период". Начало в 12.00.

Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" приглашает на Ночь сов в Минске. Праздник пройдет в дворике IBB (г.Минск, пр-т Газеты Правда, 11). Начало в 19.00.

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Всемирный день учителя.

115 лет назад родился Сокол Моисей Борисович (Украина), актер, заслуженный артист Беларуси. Работал в Харьковском, в Государственном еврейском театре Беларуси, в Государственном русском драматическом театре Беларуси. Исполнял драматические и характерные роли. Среди них: Том ("Хижина дяди Тома" Г.Бичер-Стоу), Силан, Робинзон ("Горячее сердце", "Бесприданница" А.Островского), Яков Трошин ("Дети солнца" М.Горького) и др. Умер в 1975 году.

100 лет назад родился Крохолев Петр Серапионович (Курганская обл., Россия), белорусский живописец и педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси, профессор. Среди жанровых картин: "Партизанские походы", "Защитники Бреста", "Наши пришли" и др. Значительное место в творчестве занимают портреты: "Колхозница", "Дочь", "Пастух". Один из авторов диорамы "Минский котел" для Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Умер в 1997 году.

75 лет назад родился Михайлов Александр Яковлевич, российский актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Мужики", "Любовь и голуби", "Змеелов" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии РСФСР.

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