Картина дня: инаугурация Президента, индекс человеческого капитала и температурные рекорды

ВЧЕРА

Картина дня. 23 сентября

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Инаугурация состоялась в зале торжественных церемоний Дворца Независимости. Всего на мероприятие пригласили около 700 человек - высших должностных лиц, парламентариев, руководителей государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятелей науки, культуры и спорта. Во время церемонии Александр Лукашенко заявил, что вступает в должность Президента с чувством гордости за белорусов. Также глава государства подчеркнул, что белорусское государство намерено сохранить свою миротворческую миссию. После церемонии инаугурации главы государства Александра Лукашенко белорусские военнослужащие принесли клятву на верность народу и Президенту.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда, наследного принца, заместителя премьер-министра, министра обороны Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда и народ этой страны с Национальным днем.

Фото shutterstock.com

Мы возрождаем наши святыни, чтобы оставить их потомкам, заявил журналистам Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин во время пресс-конференции "Сохранение культурно-исторического наследия белорусского народа: воссоздание напрестольного креста Туровской епархии XII-XIII веков".

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. Фото из архива

Новый резидент "Великого камня" построит ж/д терминал.

Фото из архива

Беларусь и Молдова реализуют совместный проект в области виноделия. Об этом сообщил президент торгово-промышленной палаты Молдовы Сергей Харя во время онлайн-встречи "Беларусь - Молдова: новые этапы экономического сотрудничества".

По государственным научно-техническим программам (ГНТП) на 2021-2025 годы планируется создать более 2 тыс. новшеств, в том числе более 140 наименований машин и оборудования, 150 технологических процессов и около 50 новых материалов и веществ. Об этом рассказал на заседании коллегии Государственного комитета по науке и технологиям председатель ГКНТ Александр Шумилин.

Главная задача власти - создать условия для комфортного проживания людей, заявил председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Он принял участие в торжественной церемонии открытия нового здания Червенского районного краеведческого музея.

МВД: за 8 месяцев число преступлений в сфере высоких технологий увеличилось на 42%.

Фото из архива

Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Беларуси 25 сентября под девизом "Время стать заметным!".

В Беларуси на 23 сентября выздоровели и выписаны 73 564 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу и Ларнаку.

В Минске пока решили повременить с установкой подземных контейнеров для мусора, сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь. Минчанам предлагают посадить деревья в своих дворах, рассказал Владимир Лебедь.

Во время пресс-конференции

Температурные рекорды побиты в некоторых городах Беларуси 22 сентября.

Электронная библиотека БГУ сохранила статус первой в Европе и стабильно входит в тройку мировых лидеров среди университетских цифровых хранилищ.

ИНФОГРАФИКА: Позиция Беларуси по индексу человеческого капитала.

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Страсбурге.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 сентября

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В Дзержинском райисполкоме личный прием граждан проведет министр иностранных дел Владимир Макей.

Белорусская торгово-промышленная палата открывает бизнес-курс "Академия экспорта", который соберет более 70 участников.

Министерство связи и информатизации Беларуси выпустит почтовую марку "Всемирное наследие ЮНЕСКО в живописи Беларуси и Китая". Проект подготовлен по материалам Национального художественного музея Беларуси и Национального художественного музея Китая.

Электронная ярмарка вакансий пройдет на сайте e-vacancy.by с 11.00 до 13.00 для жителей Борисовского района Минской области. Будет организовано онлайн-консультирование с участием отдельных организаций.

В Витебске на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 12.00 пройдет электронная ярмарка вакансий. Работу предложат несколько местных нанимателей.

Электронная ярмарка вакансий пройдет для жителей Гомеля на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 12.00. Специалистов разного профиля набирают ООО "Делком40", ОАО "Гомсельмаш", "Гомельский литейный завод "Центролит", "Гомельский завод станочных узлов", "СтанкоГомель", а также Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер.

Премьера оперетты на музыку Иоганна Штрауса "Король вальса" состоится в Белорусском государственном академическом музыкальном театре.

Большой театр Беларуси покажет балет "Кармен-сюита", над которым работал художник Евгений Лысик.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 сентября

255 лет назад родился Огинский Михал Клеофас, государственный деятель Речи Посполитой и Российской империи, композитор. С 1789 года чрезвычайный посланник в Голландии. Посол на Четырехлетний сейм 1788-1792 годов и Гродненский сейм 1793 года. Поддерживал Конституцию 3 мая 1791 года. После победы Тарговицкой конфедерации эмигрировал в Пруссию. Вернулся на родину в 1793 году. В 1793-1794 годах подскарбий ВКЛ. Во время восстания 1794 года входил в состав повстанческих органов власти в Литве и Беларуси, сформировал на свои средства батальон конных егерей, командовал им в нескольких битвах. После подавления восстания эмигрировал. В 1802 году вернулся на родину по амнистии и жил в поместье Залесье возле Сморгони. С 1810 года сенатор. В 1811 году представил императору Александру I проект возрождения ВКЛ на правах автономии во главе с наместником императора и со столицей в Вильно. С 1823 года жил во Флоренции. Известен и как композитор. Автор полонезов для фортепиано, особенно популярен полонез "Прощание с Родиной". Писал марши, вальсы, мазурки, менуэты, романсы, автор одноактной оперы "Зелида и Валькур, или Бонапарт в Каире". В 1826-1827 годах в Париже изданы его "Мемуары о Польше и поляках с 1788 по 1825 г.". Его "Письма о музыке", написанные в 1828 году, изданы в 1956 году. Умер в 1833 году. В Молодечно поставлен памятник Огинскому.

100 лет назад родился Бондарчук Сергей Федорович, российский кинорежиссер, актер, педагог. Народный артист СССР (1952). Поставил фильмы "Судьба человека", "Они сражались за Родину", "Война и мир" (премия "Оскар", 1968). Лауреат Ленинской премии (1960), Государственной премии СССР (1952,1984). Умер в 1994 году.

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