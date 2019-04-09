Картина дня: интервью Лукашенко агентству "Анадолу", открытие "ТИБО" и мониторинг цен на продукты

ВЧЕРА
Картина дня. 8 апреля
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью крупнейшему информационному агентству Турции "Анадолу". Беларусь проводит сбалансированную внешнюю политику и выступает категорическим противником возникновения и эскалации локальных конфликтов в мире, заявил Александр Лукашенко. Во время интервью обсуждалась позиция Беларуси касательно конфликта в Украине. Президент дал свою оценку длящимся уже несколько лет переговорам и рассказал о перспективах дальнейшего участия Беларуси в урегулировании конфликта.
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXVI Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2019". Беларусь сделала ставку на цифровизацию своей экономики, что позволило ей стать цифровым мостом между странами ЕС, Евразийского экономического союза и Азиатско-Тихоокеанского региона, обратил внимание Президент.
Администрация Президента Беларуси продолжает на плановой основе проводить выездные приемы граждан в регионах. Очередные встречи запланированы на 9-16 апреля. Представители Администрации Президента проверят, как местные власти рассматривают и решают вопросы, которые жители районов направили в БЕЛТА во время акции "Ваш вопрос Президенту" при подготовке и проведении "Большого разговора с Президентом".
Беларусь готова участвовать в реализации программ и приоритетных проектов развития Хакасии, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко в Абакане на встрече с главой республики - председателем правительства Хакасии Валентином Коноваловым.
Выпущенные в Беларуси автомобили Geely вызвали повышенные интерес на "Петербургском международном автомобильном салоне - 2019".
ИНТЕРВЬЮ: Беларусь достигла высоких показателей в торговле с Украиной, но это далеко не предел
Концерн "Белнефтехим" намерен максимально сократить сроки ввода новых установок на НПЗ с учетом проведения налогового маневра в нефтяной сфере России, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. "Белнефтехим" ожидает в 2019 году сохранения объемов переработки нефти на НПЗ в районе 18 млн т. Стоимость нефти для белорусских НПЗ с начала года выросла практически на 18%, при этом повышение розничных цен на топливо было в районе 4%.
Беларусь в январе-феврале этого года нарастила экспорт в Индонезию почти на 16%, в Сингапур - более чем на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в посольстве Беларуси в Индонезии.
S&P подтвердило суверенные кредитные рейтинги Беларуси на уровне "В" со стабильным прогнозом.
Евразийский банк развития прогнозирует инфляцию в Беларуси в 2020-2021 годах вблизи целевых ориентиров Национального банка.
ФПБ о мониторинге цен на продукты: существенного роста нет, подорожали единичные позиции.
Совокупный товарооборот БУТБ в первом квартале 2019 года достиг Br1,2 млрд, что на 31% больше, чем за январь-март 2018-го.
От возрождения к устойчивому развитию - как в Брестской области модернизируют АПК.
В Беларуси планируется урегулировать законодательство, касающееся вопросов обращения с животными. Об этом проинформировали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, отвечая на вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом".
В Государственном таможенном комитете пояснили причины возникновения очередей фур на границе.
Опубликован график перекрытия движения на время шоссейных велогонок в Минске на II Европейских играх.
Четыре иностранные телепрограммы получили разрешение на вещание в Беларуси.
Белорусские спортсменки отметились тремя наградами на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 9 апреля
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Онлайн-конференция на тему "Возмещение расходов при командировках: изменения" пройдет на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты Беларуси с 11.00 до 12.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Вопросы благоустройства дворовых территорий и озеленения города Минска". Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке и проведении Дней культуры Беларуси в Японии". Начало в 12.30.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 10 апреля
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
125 лет назад родился Фридман Михаил Израилевич (г.Варшава, Польша), режиссер, заслуженный деятель культуры Беларуси. Среди лучших постановок: "Сын" К.Турова, "Любовь Яровая" К.Тренева, "В добрый час!" В.Розова, "Женитьба Белугина" А.Островского и др. Умер в 1975 году.
100 лет назад родился Силантьев Юрий Васильевич, российский дирижер и композитор, народный артист СССР. С 1958 г. художественный руководитель и главный дирижер эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Автор ряда музыкальных произведений. Умер в 1983 году.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4024 BYN
|2.4 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1397 BYN
|2.133 BYN
|2.137 BYN
|RUB
|3.2727 BYN
|3.275 BYN
|3.28 BYN