Картина дня: интервью Лукашенко агентству "Анадолу", открытие "ТИБО" и мониторинг цен на продукты

ВЧЕРА

Картина дня. 8 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью крупнейшему информационному агентству Турции "Анадолу". Беларусь проводит сбалансированную внешнюю политику и выступает категорическим противником возникновения и эскалации локальных конфликтов в мире, заявил Александр Лукашенко. Во время интервью обсуждалась позиция Беларуси касательно конфликта в Украине. Президент дал свою оценку длящимся уже несколько лет переговорам и рассказал о перспективах дальнейшего участия Беларуси в урегулировании конфликта.

Во время интервью

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXVI Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2019". Беларусь сделала ставку на цифровизацию своей экономики, что позволило ей стать цифровым мостом между странами ЕС, Евразийского экономического союза и Азиатско-Тихоокеанского региона, обратил внимание Президент.

Администрация Президента Беларуси продолжает на плановой основе проводить выездные приемы граждан в регионах. Очередные встречи запланированы на 9-16 апреля. Представители Администрации Президента проверят, как местные власти рассматривают и решают вопросы, которые жители районов направили в БЕЛТА во время акции "Ваш вопрос Президенту" при подготовке и проведении "Большого разговора с Президентом".

Беларусь готова участвовать в реализации программ и приоритетных проектов развития Хакасии, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко в Абакане на встрече с главой республики - председателем правительства Хакасии Валентином Коноваловым.

Выпущенные в Беларуси автомобили Geely вызвали повышенные интерес на "Петербургском международном автомобильном салоне - 2019".

Фото посольства Беларуси в России

ИНТЕРВЬЮ: Беларусь достигла высоких показателей в торговле с Украиной, но это далеко не предел

Концерн "Белнефтехим" намерен максимально сократить сроки ввода новых установок на НПЗ с учетом проведения налогового маневра в нефтяной сфере России, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. "Белнефтехим" ожидает в 2019 году сохранения объемов переработки нефти на НПЗ в районе 18 млн т. Стоимость нефти для белорусских НПЗ с начала года выросла практически на 18%, при этом повышение розничных цен на топливо было в районе 4%.

Беларусь в январе-феврале этого года нарастила экспорт в Индонезию почти на 16%, в Сингапур - более чем на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в посольстве Беларуси в Индонезии.

S&P подтвердило суверенные кредитные рейтинги Беларуси на уровне "В" со стабильным прогнозом.

Евразийский банк развития прогнозирует инфляцию в Беларуси в 2020-2021 годах вблизи целевых ориентиров Национального банка.

ФПБ о мониторинге цен на продукты: существенного роста нет, подорожали единичные позиции.

Совокупный товарооборот БУТБ в первом квартале 2019 года достиг Br1,2 млрд, что на 31% больше, чем за январь-март 2018-го.

От возрождения к устойчивому развитию - как в Брестской области модернизируют АПК.

В Беларуси планируется урегулировать законодательство, касающееся вопросов обращения с животными. Об этом проинформировали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, отвечая на вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом".

В Государственном таможенном комитете пояснили причины возникновения очередей фур на границе.

Опубликован график перекрытия движения на время шоссейных велогонок в Минске на II Европейских играх.

Четыре иностранные телепрограммы получили разрешение на вещание в Беларуси.

Белорусские спортсменки отметились тремя наградами на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 апреля

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Онлайн-конференция на тему "Возмещение расходов при командировках: изменения" пройдет на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты Беларуси с 11.00 до 12.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Вопросы благоустройства дворовых территорий и озеленения города Минска". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке и проведении Дней культуры Беларуси в Японии". Начало в 12.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 апреля

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125 лет назад родился Фридман Михаил Израилевич (г.Варшава, Польша), режиссер, заслуженный деятель культуры Беларуси. Среди лучших постановок: "Сын" К.Турова, "Любовь Яровая" К.Тренева, "В добрый час!" В.Розова, "Женитьба Белугина" А.Островского и др. Умер в 1975 году.

100 лет назад родился Силантьев Юрий Васильевич, российский дирижер и композитор, народный артист СССР. С 1958 г. художественный руководитель и главный дирижер эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Автор ряда музыкальных произведений. Умер в 1983 году.

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