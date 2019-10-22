Картина дня: интервью Лукашенко агентству "Хабар", проект бюджета на 2020 год и триумф белорусских граций

ВЧЕРА

Картина дня. 21 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24-25 октября посетит с официальным визитом Казахстан. В преддверии визита глава государства дал интервью Национальному телевизионному информационному агентству "Хабар". Евразийский экономический союз состоялся как организация, но есть еще много проблем, которые необходимо решать, отметил в интервью Президент Беларуси. Александр Лукашенко уверен в позитивном развитии белорусско-казахстанского сотрудничества. Он отметил, что при новом Президенте Казахстана сохранится преемственность в отношениях двух стран.

Александр Лукашенко и председатель правления агентства "Хабар" Ерлан Бекхожин

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава государства предложил расширить производственную кооперацию в машиностроительной отрасли. Беларусь и Свердловская область хотят вместе разрабатывать решения для цифровых экономик, заявил Евгений Куйвашев.

Александр Лукашенко и Евгений Куйвашев

Беларусь предлагает Свердловской области России восстановить товарооборот в $580 млн, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области. Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга накануне Всемирной летней универсиады 2023 года.

Евгений Куйвашев и Игорь Ляшенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Мозамбика Филипе Ньюси с уверенной победой партии "Фронт освобождения Мозамбика" на всеобщих выборах и переизбранием на высокую политическую должность главы государства.

Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес посетит Беларусь с официальным визитом. Беларусь и Куба намерены определить новые векторы экономического взаимодействия, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси Хуан Вальдес Фигероа накануне визита в Минск кубинского лидера.

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес. Фото из архива

Беларусь и Германия рассмотрят возможность создания специального консультационного формата для выработки дорожной карты двустороннего взаимодействия. Такой договоренности достигли на встрече министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и федеральный министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Хайко Маас и Владимир Макей. Фото МИД

Минский тракторный завод расширяет учебную базу в России. В Саратовском аграрном университете открылся учебно-научно-демонстрационный центр "Инновационное тракторостроение".

В проекте бюджета на 2020 год закладывается цена нефти марки Urals $60 за баррель, курс доллара - в среднем Br2,2447, среднегодовая инфляция - 5%. Об этом говорится в статье "Основные подходы к формированию проекта бюджета на 2020 год" начальника главного управления бюджетной политики Минфина Елены Печень. Около Br1,8 млрд планируется дополнительно направить в 2020 году на зарплаты бюджетникам.

Выступления кандидатов в депутаты по ТВ и радио начались в Беларуси.

ЦИК аккредитовал более 330 наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов в парламент.

В Беларуси 38,1% общего объема введенного в январе - сентябре жилья предназначено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Фото из архива

Команда Национального собрания Беларуси стала серебряным призером X Международных парламентских игр, которые прошли в Москве 17-21 октября.

Более 4,6 тыс. кубометров мусора и захламленности убрали во время республиканской добровольной акции "Чистый лес".

КОММЕНТАРИЙ: Александр Корбут: Как в Беларуси развивается возобновляемая энергетика.

ИНФОГРАФИКА: Заготовка ягод, грибов и плодоовощной продукции у населения

ИНТЕРВЬЮ: Сергей Евмененко: Белорусская система мониторинга наркоситуации заинтересовала американцев

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Студенческая осень ВГМУ-2019" открылся в Витебске

Экспериментальный центр для реабилитации наркозависимых в Минске сможет принимать до 30 пациентов, сообщил заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько. Центр начал функционировать в РНПЦ психического здоровья с сентября.

Белорусские грации выиграли 11 золотых медалей турнира на призы Марины Лобач.

Дарья Ткачева. Фото Белорусской ассоциации гимнастики

Михаил Захаров назвал состав сборной Беларуси по хоккею на "Турнир четырех наций".

Футболистки "Минска" досрочно стали чемпионками Беларуси.

Белоруска Анна Карасева выиграла этап Кубка мира по выездке в Ратомке.

Фото Белорусской федерации конного спорта

Температурные рекорды побиты 20 октября в Минске и областных центрах.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 октября

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Онлайн-конференция "Профессиональная подготовка и переподготовка безработных граждан в Республике Беларусь" пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Развитие индивидуального жилищного строительства в Республике Беларусь". Начало в 11.00.

Церемония официального открытия 26-й Международной специализированной выставки оборудования и технологий для лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности "Деревообработка-2019" состоится в 12.00 в Минске в Футбольном манеже.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 октября

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90 лет назад родился Рабиль Георгий Борисович (Россия), белорусский спортсмен, тренер, режиссер-постановщик спортивно-массовых мероприятий, заслуженный деятель физической культуры Беларуси (1987), заслуженный тренер Беларуси (1972), мастер спорта СССР по спортивной гимнастике (1955). В 1955 году окончил Белорусский институт физической культуры. Чемпион Беларуси (1955). В 1953-1967 годах тренер сборной команды Беларуси по гимнастике. Подготовил 15 мастеров спорта. Главный режиссер-постановщик праздников в честь 60-летия БССР и 15-летия Демократической Республики Вьетнам (1960), церемоний открытия XXII Олимпийских игр (1980) и др. Умер в 2012 году.

115 лет назад родился Святослав Николаевич Рерих, российский художник. С 1928 года жил в Индии. Писал портреты, пейзажи, символические композиции. По его инициативе в 1989 году в СССР был создан Советский Фонд Рерихов. Умер в 1993 году.

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