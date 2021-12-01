Картина дня: интервью Лукашенко МИА "Россия сегодня", профицит бюджета и слет пионеров Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 30 ноября

Александр Лукашенко дал интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Президент заявил, что не исключает возможности размещения в Беларуси российского ядерного оружия.

Александр Лукашенко и Дмитрий Киселев

Внешний госдолг Беларуси в январе-октябре уменьшился на 1,6% до $18,3 млрд.

Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-октябре составил Br0,3 млрд.

В Беларуси утверждены два новых национальных эталона.

В Беларуси сокращается количество малообеспеченных семей.

Фото из архива

Минэнерго Беларуси и России согласовали планы мероприятий по реализации союзных программ, предусматривающих создание общих рынков газа и электроэнергии.

Страны ОДКБ впервые провели консультации информационных подразделений внешнеполитических ведомств.

Страны СНГ скоординируют подходы на международной арене для противодействия фальсификации истории.

Страны ЕАЭС ведут исследования по разработке вакцин и тест-систем в отношении COVID-19.

Фото из архива

Беларусь готова активно участвовать в переговорах по разработке нового международного документа по пандемиям, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, выступая в видеоформате на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ).

МАРТ и Минздрав пояснили новый порядок формирования цен на лекарства и медизделия.

Концепция развития на 2021-2025 годы утверждена на XXII Республиканском отчетно-выборном слете Белорусской республиканской пионерской организации "БРПО - платформа возможностей" в Минске.

ГАИ призывает быть предельно внимательными в сложных погодных условиях.

В пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на границе открыли стационарный медицинский пункт.

РЕПОРТАЖ: Как педагог и школьники из Витебска рассказывают о героях войны в TikTok

ФОТОФАКТ: Столичные ТЦ украшают к Новому году

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1395 пациентов с COVID-19, выписаны 1438.

Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 1 декабря.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 декабря

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Интеграция людей с ограниченными возможностями в полноценную жизнь общества", приуроченная к Международному дню инвалида. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Готовность дорожных служб Беларуси к работе в зимний период". Начало в 11.00.

Региональные отборы к XXXІ Международному фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске" пройдут в Беларуси по 13 декабря.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 декабря

Международный день борьбы за отмену рабства. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в день принятия 4-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН (2 декабря 1949 года) Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами.

100 лет назад родился Шитов Николай Александрович (Вологодская обл., Россия), белорусский историк, доктор исторических наук (1974), заслуженный работник высшей школы Беларуси (1977). В 1952 году окончил Ленинградский педагогический институт. С 1953 года работал в Белорусской сельскохозяйственной академии: доцент, профессор, заведующий кафедрой. Автор научных трудов по исследованию деятельности КПБ по развитию сельского хозяйства Беларуси, методике преподавания общественных дисциплин в ВУЗах, монографии "В борьбе за укрепление и развитие колхозов", очерков по истории Белорусской сельскохозяйственной академии. Умер в 1991 году.

75 лет назад родился Версаче Джанни, итальянский кутюрье, основатель международного дома моды Versace. Умер в 1997 году.

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