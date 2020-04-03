Картина дня: интервью Лукашенко МТРК "Мир", открытие сессии парламента и прогноз погоды на апрель

ВЧЕРА

Картина дня. 2 апреля

Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян по случаю празднования Дня единения народов Беларуси и России. Белорусский лидер отметил, что этот праздник, который вписан в исторический календарь двух стран более 20 лет назад, воплощает в себе неподдельное стремление белорусов и россиян продолжать славные традиции своих дедов и отцов жить в мире и согласии, строить общий прочный дом во благо нынешнего и грядущих поколений. Президент России Владимир Путин убежден, что Беларусь и Россия найдут пути решения даже самых сложных вопросов союзного строительства. Уверенность в этом он высказал в поздравительной телеграмме, направленной Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Беларусь не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства, но настаивает на равных условиях, заявил глава государства. Президент считает, что глобальные игроки могут использовать мировой кризис, вызванный вспышкой коронавируса, в своих целях. Александр Лукашенко уверен, что опыт Беларуси в борьбе с вирусными заболеваниями может для многих служить примером.

Александр Лукашенко и Владимир Перцов

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько. Президент подчеркнул, что состояние дел в белорусской экономике - это важнейший для него вопрос, поскольку "вирусы приходят и уходят, а жизнь будет продолжаться".

Александр Лукашенко и Юрий Сенько

На белорусской границе ускорят оформление товаров первой необходимости для внутреннего потребления, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

Юрий Сенько

Генерал-майор внутренней службы Геннадий Ласута освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ №115 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Беларуси на поддержку экономики из-за коронавируса планируется направить около Br110 млн, сообщил премьер-министр Сергей Румас. Комплекс мер по поддержке экономики внесен на рассмотрение главы государства.

Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн т российской нефти по цене около $4 за баррель. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас.

Сергей Румас

Российская нефть будет поставляться в Беларусь без выплат премии поставщикам, при этом белорусская сторона не откажется от альтернативных вариантов закупок сырья. Об этом сказал посол Беларуси в России Владимир Семашко. Разработанные в прошлом году белорусско-российские интеграционные карты придется актуализировать из-за упущенных сроков.

Президентские выборы станут ключевым событием в политической жизни Беларуси в 2020 году. Об этом во время открытия весенней сессии Совета Республики заявила его председатель Наталья Кочанова. Ситуация в мире требует от Беларуси мобилизации усилий и готовности оперативно реагировать на вызовы. Ответственный и добросовестный подход к работе с обращениями граждан находит положительный отклик у людей. Законы должны работать эффективно, быть понятными обществу.

Наталья Кочанова

Палате представителей на весенней сессии предстоит назначить дату выборов Президента, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на открытии второй сессии седьмого созыва. С любыми вызовами страны могут справиться, сотрудничая и уважая интересы друг друга, отметил Владимир Андрейченко. Ситуация с коронавирусом в Беларуси находится под контролем. Парламентарии рассмотрят на весенней сессии большой пакет изменений в сфере здравоохранения.

Валерий Мицкевич и Владимир Андрейченко

Совет Республики и Палата представителей Беларуси ратифицировали соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

На сессии Совета Республики

Реализация соглашения с ЕС о реадмиссии не несет особых миграционных рисков для Беларуси, заявил в парламенте заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков.

В среднесрочной перспективе встанет вопрос о безвизовом въезде белорусов в страны шенгенской зоны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

МИД Швеции поблагодарил белорусских коллег и "Белавиа" за возвращение более 70 шведов на родину.

Депутаты изучают необходимость усиления ответственности в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности населения, сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Светлана Любецкая.

Светлана Любецкая

В Беларуси с 2 апреля 2020 года вступил в силу указ №485 "О совершенствовании земельных отношений и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц", сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

На электроэнергию для квартир с газовыми плитами предоставлена скидка.

В стационарах Беларуси находятся 254 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Министерство здравоохранения. Фото из архива

Профсоюз работников здравоохранения передал 2 тыс. защитных медицинских костюмов, бесконтактные термометры, антисептические гели и растворы для рук Витебской областной клинической инфекционной больнице.

Предприятия "Белвест" и "Энергокомплект" передают витебским медикам специальную защитную одежду, сообщили в пресс-службе концерна "Беллегпром".

Министерство спорта и туризма Беларуси убедительно просит представителей СМИ воздержаться от поездок на спортивные базы.

ФОТОФАКТ: В Беларуси запустили акцию поддержки стран, наиболее пострадавших от COVID-19

На сайте МВД по серийному номеру мобильного телефона теперь можно узнать, не был ли он утерян или похищен, сообщили в МВД.

Срок приема заявлений на обучение в военные учебные заведения продлен до 8 мая.

Апрель в Беларуси ожидается теплее обычного, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Температура воздуха в Беларуси в марте превысила климатическую норму на 3,4 градуса.

Первые успешные испытания вакцины от коронавируса прошли в США.

В Лондоне объявили шорт-лист Букеровской премии.

Фото официального сайта премии

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 апреля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню геолога в Беларуси (5 апреля), на тему: "Недра Беларуси. Передовые способы поиска и разведки полезных ископаемых. Перспективы развития геологии". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Распределение и закрепление молодых кадров в Республике Беларусь: обеспечение социальных гарантий". Начало в 15.00.

Белорусский государственный университет проведет день открытых дверей онлайн.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 апреля

Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

120 лет назад родился Васнецов Юрий Алексеевич, русский график, живописец, народный художник РСФСР. Автор иллюстраций к детским книгам "Ладушки", "Радуга-дуга", эстампов. Умер в 1973 году.

110 лет назад родился Герман Юрий Павлович, русский писатель, драматург, кинодраматург, публицист. Автор романа-трилогии "Дело, которому ты служишь", "Дорогой мой человек", "Я отвечаю за все", исторического романа об эпохе Петра I "Россия молодая". Лауреат Государственной премии СССР (1948). Умер в 1967 году.

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