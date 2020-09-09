Картина дня: интервью Лукашенко российским СМИ, подготовка ЖКХ к зиме и соревнования кинологов

ВЧЕРА

Картина дня. 8 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью представителям ведущих российских СМИ. К главе белорусского государства приехали главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгений Рожков, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян. Поднимались темы общественно-политической обстановки и событий в Беларуси в поствыборный период, внешнего вмешательства в соответствующие процессы, перспектив в развитии отношений и интеграции с Россией.

Александр Лукашенко во время интервью

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко принял участие в 41-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи АСЕАН. Он подчеркнул, что Беларусь осуществляет независимую внешнюю политику ради мира и стабильного развития, Беларусь осуществляет независимую внешнюю политику ради мира и стабильного развития.

Владимир Андрейченко. Фото из архива

Протесты в Беларуси были тщательно спланированы и координировались из-за рубежа, заявил во время видеоконференции по итогам состоявшихся в Беларуси президентских выборов в рамках заседания Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

На полигоне Брестский 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет ежегодное многонациональное белорусско-российско-сербское тактическое учение "Славянское братство - 2020" под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

Во время учения. Фото из архива

По итогам квартальных торгов на Белорусской универсальной товарной бирже реализовано 1,144 млн куб.м древесины в заготовленном виде на общую сумму Br123,95 млн.

В Беларуси планируют собрать 6,1 млн т картофеля и 1,76 млн т овощей.

Производство овощей в Беларуси позволяет полностью обеспечить рынок отечественной продукцией - МАРТ.

Фото из архива

Совет директоров кондитерской отрасли создан в Беларуси.

Миноблисполком рассказал о подготовке объектов ЖКХ к зиме.

Доля электрифицированного городского пассажирского транспорта в регулярном сообщении должна быть увеличена к 2025 году до 30%. Эта задача будет заложена в госпрограмме развития транспортного комплекса на 2021-2025 годы, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

В Беларуси на 8 сентября выздоровели и выписаны 71 916 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Фото из архива

БГУ реализует проект по повышению качества медицинского образования.

Члены так называемого координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова пытались покинуть территорию Беларуси, сообщили в Госпогранкомитете.

На предстоящих выходных 12-13 сентября сельскохозяйственные ярмарки организуют во всех районах Минска.

Фото из архива

Авиакомпания AirBaltic возобновляет полеты по маршруту Минск-Рига с 14 сентября.

Детское "Евровидение-2020" пройдет в онлайн-формате.

ФОТОФАКТ: Соревнования кинологов прошли на смотре-конкурсе профмастерства Департамента охраны МВД

ФОТОФАКТ: Малые архитектурные формы и необычные цветочные клумбы появились в Витебске.

Александра Саснович вышла во второй круг теннисного турнира в Стамбуле.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 сентября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель проведет прием граждан в Совете Министров.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Подготовка к партнерскому обзору национального плана действий Беларуси по стресс-тестам БелАЭС". Начало в 11.00.

Телеканал "Беларусь 3" предлагает зрителям посмотреть документальный проект "Последний день", посвященный памяти актрисы Надежды Румянцевой.

II Республиканский форум лидеров БРПО "Пионерские инновации 3.0", посвященный 30-летию Белорусской республиканской пионерской организации, пройдет по 10 сентября в НДЦ "Зубренок".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 сентября

Всемирный день предотвращения самоубийств. Отмечается по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

135 лет назад родился Палладин Александр Владимирович (1885), биохимик, академик НАН Беларуси (1933), Всеукраинской АН (1929), АН СССР (1942), Академии медицинских наук СССР (1944), иностранный член Польской АН (1950), почетный академик Венгерской АН (1953), Болгарской АН (1956), Румынской АН (1957), Герой Социалистического Труда (1955), заслуженный деятель науки УССР (1935). В 1908 году окончил Петербургский университет. Автор более 240 научных работ по вопросам биохимии витаминов, обмена веществ, сравнительной биохимии нервной ткани и головного мозга при разных функциональных состояниях. Его работы по биохимии мышечной деятельности легли в основу современных представлений функциональной биохимии о процессах утомления, отдыха и тренировки мышц. Автор многократно переиздававшегося "Учебника биологической химии". Умер в 1972 году.

65 лет назад родилась Долина Лариса (1955), российская эстрадная певица, джазовая певица, актриса. Народная артистка России (1998).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-