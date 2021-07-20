Картина дня: интервью Лукашенко Sky News Arabia, семинар для дипломатов и старт продаж к учебному году

ВЧЕРА

Картина дня. 20 июля

Санкции, инцидент с самолетом, отношения с Западом и миграция - Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia.

Во время интервью

Беларусь продолжает развиваться, несмотря на санкции, введенные в отношении страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia. Глава государства Александр Лукашенко ответил на упреки в адрес Беларуси по поводу причастности к нелегальной миграции.

Политологи: Лукашенко - сильный государственный деятель Европы, умеющий защищать свой народ.

Несмотря на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов на экспортном направлении за прошедший период 2021 года. На это обратил внимание министр иностранных дел Владимир Макей на семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Новые для Беларуси вызовы требуют не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу.

Беларусь и Казахстан обсудили новые подходы к государственному планированию и прогнозированию. Об этом шла речь во время онлайн-встречи министра экономики Беларуси Александра Червякова с министром национальной экономики Казахстана Асетом Иргалиевым.

Фото gov.kz

Совмин одобрил проект соглашения с Норвегией о сотрудничестве в области ядерной безопасности.

Фото из архива

Объем экспорта услуг в области платы за пользование интеллектуальной собственностью (ИС) в 2020 году составил $125 млн и по сравнению с 2016 годом увеличился почти в пять раз. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин на открытии в Минске Летней школы Всемирной организации интеллектуальной собственности.

КОММЕНТАРИЙ: Как на Минском моторном заводе внедряют принципы кайдзен

Массовая уборка зерновых стартовала в Беларуси.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 658 пациентов с COVID-19, выписаны 480.

Фото из архива

Комплект к школе от Br266 до Br978 - в столичных универмагах стартовали продажи к учебному году.

Ушел из жизни народный артист Беларуси композитор Андрей Мдивани. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким композитора.

РЕПОРТАЖ: Улицы "Славянского базара в Витебске" живут в ритме нон-стоп

Историки БГУ обнаружили предметы бытовой культуры середины І - начала ІІ тысячелетия нашей эры. Артефакты найдены на территории возле деревни Речки Вилейского района во время археологической практики студентов исторического факультета.

После периода жаркой погоды в Беларусь пришло комфортное тепло.

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 июля

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Вопросы централизованного водоснабжения и водоотведения в столице". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Защита потребительского рынка от несоответствующей обязательным требованиям продукции. Принимаемые меры и пути их совершенствования". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 июля

205 лет назад родился Рейтер Пауль Юлиус, немецко-английский предприниматель, основатель информационной службы "Рейтер" (1851). Умер в 1899 году.

85 лет назад родилась Чурко Юлия Михайловна, белорусский искусствовед, педагог, балерина, заслуженный деятель искусств Беларуси (1991), доктор искусствоведения (1972), профессор (1974). В 1954 году окончила Белорусское хореографическое училище, в 1960 году БГУ. В 1954-1961 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. С 1963 года в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси, преподаватель Белорусской консерватории, заведующая кафедрой Минского пединститута, Белорусского университета культуры, Белорусской академии музыки. Автор работ по истории и теории хореографии, балетных постановок, сценариев, в том числе документальных телефильмов, ведущая телепрограмм об искусстве танца. Лауреат Государственной премии Беларуси (1998).

75 лет назад родилась Зайцева Людмила Васильевна, российская актриса кино, народная артистка РСФСР (1989). Снималась в фильмах "А зори здесь тихие...", "Здравствуй и прощай", "Дождь в чужом городе" и др.

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