Картина дня: интервью Лукашенко СМИ, слет студотрядов и можно ли в кафе без маски

ВЧЕРА

Картина дня. 13 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья. Встреча главы государства с журналистами проходила во Дворце Независимости. На интервью к Президенту приехали первый заместитель председателя правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Дмитрий Бочков, первый заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Кондрашов, политический обозреватель "Первого канала" (Россия) Наталья Поликарпова, председатель правления Национального телевизионного информационного агентства "Хабар" (Казахстан) Ерлан Бекхожин, продюсер и редактор проектов молдавского телеканала Accent TV Юлия Белянская и главный редактор телеканала "112 Украина" Павел Кужеев.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил аграриев Могилевской области с подведением итогов сельскохозяйственного года.

Фото из архива

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела рабочую встречу с членами президиума Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси.

Наталья Кочанова

Агропромышленный комплекс Беларуси в этом году работал стабильно, несмотря на пандемию. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Правительство одобрило проект кредитного соглашения между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК (программа неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения, этап I) в качестве основы для проведения переговоров.

Фото из архива

Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай по итогам года может превысить $200 млн, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

КОММЕНТАРИЙ: Мария Василевич: Корректировка закона о гражданстве повысит миграционную привлекательность страны.

МАРТ: в октябре подорожали мясо и рыба, подешевели фрукты.

Спрос на доставку продуктов и лекарств одиноким пожилым и инвалидам растет - Минтруда.

Фото из архива

В Беларуси на 13 ноября выздоровели и выписаны 93 570 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

В Бресте с 14 ноября вводится обязательный масочный режим.

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания не должны обслуживать граждан, которые пренебрегают защитными масками, рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

Масочный режим принципиален для снижения количества заболевших COVID-19, сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрий Горбич.

В Гродно усиливают меры по профилактике COVID-19.

Витебский областной роддом перепрофилируют для оказания помощи женщинам с COVID-19.

Мероприятия Всебелорусского слета студенческих отрядов "Время движения" стартовали в Минске.

Хоккеисты минского "Динамо" победили "Амур" в матче чемпионата КХЛ.

Фото из VK-аккаунта ХК "Динамо-Минск"

На фоне пандемии COVID-19 в мире растет смертность от кори.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14-15 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Прямые телефонные линии пройдут 14 ноября в облисполкомах и Мингорисполкоме. Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут первый заместитель председателя Брестского облисполкома Ребковец Валерий Васильевич (80162213121), заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222), председатель Гомельского облисполкома Соловей Геннадий Михайлович (80232331237), председатель Гродненского облсовета депутатов Жук Игорь Георгиевич (80152735644), заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович (80175004160), заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович (80222501869), заместитель председателя Минского горисполкома Дорохович Александр Викентьевич (80172224444).

Патриотический автопробег "За единую Беларусь" пройдет 14 ноября в Витебской области.

Театр эстрады покажет 14 ноября шоу-программу "Музыкальный калейдоскоп" в агрогородке Жиличи во время акции "Мастера искусств - детям".

Сезонные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции пройдут 14 и 15 ноября во всех районах Минска.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 ноября

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

В Республике Беларусь - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

95 лет назад в Минске в эфир вышла первая передача белорусского радио. Ныне в составе Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь (Белтелерадиокомпания).

95 лет назад родился Толстик Аркадий Афанасьевич (д.Чикили Глусского р-на Могилевской обл.), белорусский журналист, заслуженный работник культуры Беларуси (1979). В 1957 г. окончил Минский педагогический институт. Был на комсомольской и партийной работе. Работал в газете "Чырвоная змена", был редактором газеты "Звязда". В 1973-1987 гг. председатель правления Союза журналистов Беларуси. В 1987-2000 гг. работал в Белорусском фонде культуры. Автор книг "Мое и наше", "Пятьдесят незабываемых лет", "Я люблю тебя, жизнь". Умер в 2009 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-