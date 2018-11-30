Картина дня: интервью Лукашенко телеканалу "Россия 24", талисман II Европейских игр и зимний сезон "Силичах"

ВЧЕРА
Картина дня. 29 ноября
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российскому федеральному государственному информационному телеканалу "Россия 24". В интервью поднимались вопросы экономического развития Беларуси и основных драйверов роста, тематика развития Евразийского экономического союза, глобальной повестки дня и международной политики, цифровизации на евразийском пространстве.
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана Насирджаном Юсуповым подтвердил приверженность страны полной реализации дорожной карты двустороннего сотрудничества. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в 2019 году может посетить Беларусь с официальным визитом.
Правительство работает над повышением рейтинговых оценок белорусской экономики, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на первом международном деловом форуме Банка развития для иностранных партнеров "Перекресток Беларусь".
Министерство иностранных дел Беларуси после получения всей подробной информации выработает рекомендации для белорусских граждан в связи с введением в Украине военного положения, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Глава МИД также высказал позицию Беларуси по поводу ситуации, сложившейся вокруг событий в Керченском проливе.
Посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина подтвердила готовность страны оказать содействие, которое позволило бы избежать эскалации ситуации в Керченском проливе. Об этом она заявила на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
Беларусь задает тон в формировании повестки дня политики информационной безопасности, заявила на конференции по информбезопасности председатель научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ Марианна Кочубей.
Четыре партнерских соглашения между регионами Беларуси и Латвии подписаны в Витебске на белорусско-латвийском бизнес-форуме. В числе наиболее перспективных сфер для сотрудничества с Беларусью, кроме уже существующих (деревообработка, машиностроение, транспорт и логистика), Латвия видит туризм и IT-сферу, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии в Беларуси Мартиньш Вирсис.
Национальный банк Беларуси в 2019 году планирует снять ограничения на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. Министерство финансов намерено облегчить доступ иностранных инвесторов к ценным бумагам белорусских эмитентов.
Министерство труда и социальной защиты Беларуси договорилось с общественными объединениями инвалидов разрабатывать ежегодный план конкретных совместных действий по реализации Конвенции о правах инвалидов. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на полях международного форума "Универсальная среда" в Минске.
В Беларуси кардинально улучшилась диагностика ВИЧ-инфицированных, отметил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Пройти тестирование, в том числе анонимное, сегодня можно в любом лечебном учреждении Беларуси, где есть процедурный кабинет.
К концу 2018 года жители всех областей Беларуси смогут обращаться в единую диспетчерскую службу ЖКХ по короткому номеру 115.
Лисенок Лесик станет талисманом II Европейских игр в Минске.
РЕПОРТАЖ: "Силичи" открывают новый зимний сезон
Авиакомпания "Белавиа" определила новые направления, на которые распространяются экспериментальные тарифы.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о приостановке работы средней школы №4 в Осиповичах из-за неудовлетворительного состояния перекрытия плит третьего этажа, сообщили в МЧС. Приостановка работы школы не повлияет на учебный процесс.
Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии.
Польша планирует построить несколько атомных электростанций к 2033 году.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 30 ноября
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Пресс-конференция "О завершении 1-го этапа подготовки к переписи населения Республики Беларусь в 2019 году" состоится в Национальном пресс-центре.
Пресс-конференция, посвященная открытию IX Минского международного Рождественского оперного форума, состоится в камерном зале Большого театра Беларуси.
Международная научно-практическая конференция "Опыт китайской политики реформ и открытости и его актуальность для белорусской модели устойчивого социально-экономического развития" пройдет в Белорусском государственном университете.
ХІ Областной фестиваль народных театров "Березинская рампа" откроется в районном центре культуры в Березино.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 1 декабря
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В Республике Беларусь - День страховых работников.
Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения. Отмечается с 1988 года.
115 лет назад родился Царев Михаил Иванович, российский актер, театральный и общественный деятель, народный артист СССР, Герой Социалистического Лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии России. Умер в 1987 году.
105 лет назад родился Майборода Георгий Илларионович, украинский композитор, народный артист СССР. Автор опер "Милана", "Арсенал", "Тарас Шевченко", симфоний, романсов, музыки к драматическим спектаклям. Умер в 1992 году.
100 лет назад родился Майборода Платон Илларионович (1918-1989), украинский композитор, народный артист СССР. Автор многочисленных песен (в том числе "Рушничок", "Киевский вальс"), произведений для хора и симфонического оркестра, музыки к фильмам. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1989 году.
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