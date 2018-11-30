Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
30 ноября 2018, Пт
-8°C
Ясно EUR 2.4286
USD 2.1384
RUB 3.2047
Главное
Во время встречи Лукашенко: Беларусь привержена полной реализации дорожной карты развития сотрудничества с Узбекистаном
Президент
От цифровизации до глобальной политики - Лукашенко дал интервью телеканалу "Россия 24"
Президент
МИД Беларуси прокомментировал ситуацию вокруг событий в Керченском проливе
Политика
"Наконец-то у сына будет собственное жилье!" Контролер на заводе выиграла квартиру в Минске от "Евроопт"
Общество
Футболисты БАТЭ победили "Види" в матче Лиги Европы
Спорт
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Научно-техническое предприятие "ИНКОС" Белгосуниверситета ликвидируют
08:18 Общество
Около 20 работ представлено на конкурс Pinsk Invest Weekend-11
08:09 Регионы
Выставка в Гомеле расскажет о зимних праздниках обрядового календаря
07:57 Культура
Белорусская церковь в Лондоне признана лучшим в мире религиозным зданием
07:53 Общество
Останки 96 красноармейцев перезахоронят в Бресте
07:31 Регионы
Лукашенко поздравил коллектив МГЛУ с 70-летием со дня основания вуза
07:18 Президент
Картина дня: интервью Лукашенко телеканалу "Россия 24", талисман II Европейских игр и зимний сезон "Силичах"
07:00 Общество
В США через неделю задержали подозреваемого в стрельбе в торговом центре в Алабаме
01:10 В мире
В Чехии разбился военный вертолет
00:59 В мире
Онлайн-гипермаркет "Е-доставка" второй год подряд признан "Народной маркой"
00:20 Общество
"Евроопт" получил Гран-при премии "Народная марка", став лучшим сразу в шести номинациях
23:46 Общество
В Новой Зеландии нашли необычный скелет
23:28 Калейдоскоп
Белорусские баскетболисты уступили шведам в квалификации ЧЕ-2021
22:57 Спорт
Футболисты БАТЭ победили "Види" в матче Лиги Европы
22:48 Спорт
Для Франции привлекательно сотрудничество с Беларусью в IT-сфере - посол
22:29 Экономика
Instagram презентовал функцию для слабовидящих людей
22:28 Технологии
Выставка живописи Владимира Климушко откроется 30 ноября в Минске
22:02 Культура
Футболисты БАТЭ выигрывают у "Види" после первого тайма матча Лиги Европы
21:44 Спорт
Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20
21:18 В мире
Максим Мирный объявил о завершении карьеры игрока
21:05 Спорт
Все новости
Темы
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Отопительный сезон Отопительный сезон
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: интервью Лукашенко телеканалу "Россия 24", талисман II Европейских игр и зимний сезон "Силичах"

Общество 30.11.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 29 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российскому федеральному государственному информационному телеканалу "Россия 24". В интервью поднимались вопросы экономического развития Беларуси и основных драйверов роста, тематика развития Евразийского экономического союза, глобальной повестки дня и международной политики, цифровизации на евразийском пространстве.

Во время интервью
Во время интервью

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана Насирджаном Юсуповым подтвердил приверженность страны полной реализации дорожной карты двустороннего сотрудничества. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в 2019 году может посетить Беларусь с официальным визитом.

Во время встречи
Во время встречи

Правительство работает над повышением рейтинговых оценок белорусской экономики, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на первом международном деловом форуме Банка развития для иностранных партнеров "Перекресток Беларусь".

Сергей Румас
Сергей Румас

Министерство иностранных дел Беларуси после получения всей подробной информации выработает рекомендации для белорусских граждан в связи с введением в Украине военного положения, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Глава МИД также высказал позицию Беларуси по поводу ситуации, сложившейся вокруг событий в Керченском проливе.

Посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина подтвердила готовность страны оказать содействие, которое позволило бы избежать эскалации ситуации в Керченском проливе. Об этом она заявила на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Беларусь задает тон в формировании повестки дня политики информационной безопасности, заявила на конференции по информбезопасности председатель научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ Марианна Кочубей.

Участники конференции
Участники конференции

Четыре партнерских соглашения между регионами Беларуси и Латвии подписаны в Витебске на белорусско-латвийском бизнес-форуме. В числе наиболее перспективных сфер для сотрудничества с Беларусью, кроме уже существующих (деревообработка, машиностроение, транспорт и логистика), Латвия видит туризм и IT-сферу, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии в Беларуси Мартиньш Вирсис.

Мартиньш Вирсис
Мартиньш Вирсис

Национальный банк Беларуси в 2019 году планирует снять ограничения на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. Министерство финансов намерено облегчить доступ иностранных инвесторов к ценным бумагам белорусских эмитентов.

Министерство труда и социальной защиты Беларуси договорилось с общественными объединениями инвалидов разрабатывать ежегодный план конкретных совместных действий по реализации Конвенции о правах инвалидов. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на полях международного форума "Универсальная среда" в Минске.

Во время форума
Во время форума

В Беларуси кардинально улучшилась диагностика ВИЧ-инфицированных, отметил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Пройти тестирование, в том числе анонимное, сегодня можно в любом лечебном учреждении Беларуси, где есть процедурный кабинет.

К концу 2018 года жители всех областей Беларуси смогут обращаться в единую диспетчерскую службу ЖКХ по короткому номеру 115.

Лисенок Лесик станет талисманом II Европейских игр в Минске.

РЕПОРТАЖ: "Силичи" открывают новый зимний сезон

Авиакомпания "Белавиа" определила новые направления, на которые распространяются экспериментальные тарифы.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о приостановке работы средней школы №4 в Осиповичах из-за неудовлетворительного состояния перекрытия плит третьего этажа, сообщили в МЧС. Приостановка работы школы не повлияет на учебный процесс.

Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии.

Польша планирует построить несколько атомных электростанций к 2033 году.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Пресс-конференция "О завершении 1-го этапа подготовки к переписи населения Республики Беларусь в 2019 году" состоится в Национальном пресс-центре.

Пресс-конференция, посвященная открытию IX Минского международного Рождественского оперного форума, состоится в камерном зале Большого театра Беларуси.

Международная научно-практическая конференция "Опыт китайской политики реформ и открытости и его актуальность для белорусской модели устойчивого социально-экономического развития" пройдет в Белорусском государственном университете.

ХІ Областной фестиваль народных театров "Березинская рампа" откроется в районном центре культуры в Березино.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 декабря

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День страховых работников.

Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения. Отмечается с 1988 года.

115 лет назад родился Царев Михаил Иванович, российский актер, театральный и общественный деятель, народный артист СССР, Герой Социалистического Лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии России. Умер в 1987 году.

105 лет назад родился Майборода Георгий Илларионович, украинский композитор, народный артист СССР. Автор опер "Милана", "Арсенал", "Тарас Шевченко", симфоний, романсов, музыки к драматическим спектаклям. Умер в 1992 году.

100 лет назад родился Майборода Платон Илларионович (1918-1989), украинский композитор, народный артист СССР. Автор многочисленных песен (в том числе "Рушничок", "Киевский вальс"), произведений для хора и симфонического оркестра, музыки к фильмам. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1989 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4286 BYN 2.423 BYN 2.43 BYN
USD
2.1384 BYN 2.13 BYN 2.136 BYN
RUB
3.2047 BYN 3.2 BYN 3.215 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

От цифровизации до глобальной политики - Лукашенко дал интервью телеканалу "Россия 24"
Все видео

Фотоновости

Хоккеисты солигорского "Шахтера" по буллитам обыграли гродненский "Неман"
Все фото

Инфографика

Государственные финансы Республиканский бюджет в январе-августе 2018 года был исполнен с профицитом 3,4% ВВП*. Его доходы составили Br15,4 млрд (19,9% ВВП).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: необходимо придать импульс борьбе с препятствиями на рынке ЕАЭС
Лукашенко поздравил коллектив МГЛУ с 70-летием со дня основания вуза
Лукашенко поздравил Саломе Зурабишвили с избранием на пост Президента Грузии
Политика
Владимир Макей. Фото из архива МИД Беларуси прокомментировал ситуацию вокруг событий в Керченском проливе
Парламентарии СНГ поддерживают Беларусь в разработке перспектив экономического развития Содружества
Посол Беларуси вручил верительные грамоты королю Норвегии
Экономика
Сергей Румас Правительство работает над повышением рейтинговых оценок белорусской экономики
Для Франции привлекательно сотрудничество с Беларусью в IT-сфере - посол
Беларусь и Костромская область реализуют проекты в строительной и лесоперерабатывающей сферах
Происшествия
Фото из Telegram-аккаунта ГАИ ГУВД Мингорисполкома В Минске столкнулись две легковушки, одна перевернулась
В Минске пешеход попал под трамвай
Прекращено административное дело в отношении парня, ударившего скульптуру городового
Регионы
РЕПОРТАЖ: "Силичи" открывают новый зимний сезон
Около 20 работ представлено на конкурс Pinsk Invest Weekend-11
Останки 96 красноармейцев перезахоронят в Бресте
Спорт
Фото ФК "БАТЭ" Футболисты БАТЭ победили "Види" в матче Лиги Европы
Белорусские баскетболисты уступили шведам в квалификации ЧЕ-2021
Футболисты БАТЭ выигрывают у "Види" после первого тайма матча Лиги Европы
Технологии
ТОП-12 угроз облачной безопасности
В Беларуси запустили мобильное телевидение TV+ с 80 телеканалами и безлимитным трафиком
Instagram презентовал функцию для слабовидящих людей
Культура
Бригадир Игорь Амбалов крепит обрешетку В Кревском замке завершается восстановление северо-западной стены
Выставка в Гомеле расскажет о зимних праздниках обрядового календаря
Выставка живописи Владимира Климушко откроется 30 ноября в Минске
В мире
Дональд Трамп. Фото ТАСС - Reuters Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20
В США через неделю задержали подозреваемого в стрельбе в торговом центре в Алабаме
В Чехии разбился военный вертолет
Калейдоскоп
Скриншот из видео Daily Mail Голливудский режиссер Квентин Тарантино впервые женился
В Новой Зеландии нашли необычный скелет
В Канаде горбатый кит, чтобы поесть, притворился бассейном
Газета 7 дней
Клон уходит за кордон
Путь Генерала
От «Зари» до «Луча»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Вся Беларусь
Спецпроекты
Клиентам
Агентство
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия