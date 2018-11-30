Картина дня: интервью Лукашенко телеканалу "Россия 24", талисман II Европейских игр и зимний сезон "Силичах"

ВЧЕРА

Картина дня. 29 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российскому федеральному государственному информационному телеканалу "Россия 24". В интервью поднимались вопросы экономического развития Беларуси и основных драйверов роста, тематика развития Евразийского экономического союза, глобальной повестки дня и международной политики, цифровизации на евразийском пространстве.

Во время интервью

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана Насирджаном Юсуповым подтвердил приверженность страны полной реализации дорожной карты двустороннего сотрудничества. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в 2019 году может посетить Беларусь с официальным визитом.

Во время встречи

Правительство работает над повышением рейтинговых оценок белорусской экономики, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на первом международном деловом форуме Банка развития для иностранных партнеров "Перекресток Беларусь".

Сергей Румас

Министерство иностранных дел Беларуси после получения всей подробной информации выработает рекомендации для белорусских граждан в связи с введением в Украине военного положения, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Глава МИД также высказал позицию Беларуси по поводу ситуации, сложившейся вокруг событий в Керченском проливе.

Посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина подтвердила готовность страны оказать содействие, которое позволило бы избежать эскалации ситуации в Керченском проливе. Об этом она заявила на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Беларусь задает тон в формировании повестки дня политики информационной безопасности, заявила на конференции по информбезопасности председатель научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ Марианна Кочубей.

Участники конференции

Четыре партнерских соглашения между регионами Беларуси и Латвии подписаны в Витебске на белорусско-латвийском бизнес-форуме. В числе наиболее перспективных сфер для сотрудничества с Беларусью, кроме уже существующих (деревообработка, машиностроение, транспорт и логистика), Латвия видит туризм и IT-сферу, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии в Беларуси Мартиньш Вирсис.

Мартиньш Вирсис

Национальный банк Беларуси в 2019 году планирует снять ограничения на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. Министерство финансов намерено облегчить доступ иностранных инвесторов к ценным бумагам белорусских эмитентов.

Министерство труда и социальной защиты Беларуси договорилось с общественными объединениями инвалидов разрабатывать ежегодный план конкретных совместных действий по реализации Конвенции о правах инвалидов. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на полях международного форума "Универсальная среда" в Минске.

Во время форума

В Беларуси кардинально улучшилась диагностика ВИЧ-инфицированных, отметил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Пройти тестирование, в том числе анонимное, сегодня можно в любом лечебном учреждении Беларуси, где есть процедурный кабинет.

К концу 2018 года жители всех областей Беларуси смогут обращаться в единую диспетчерскую службу ЖКХ по короткому номеру 115.

Лисенок Лесик станет талисманом II Европейских игр в Минске.

РЕПОРТАЖ: "Силичи" открывают новый зимний сезон

Авиакомпания "Белавиа" определила новые направления, на которые распространяются экспериментальные тарифы.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о приостановке работы средней школы №4 в Осиповичах из-за неудовлетворительного состояния перекрытия плит третьего этажа, сообщили в МЧС. Приостановка работы школы не повлияет на учебный процесс.

Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии.

Польша планирует построить несколько атомных электростанций к 2033 году.

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Пресс-конференция "О завершении 1-го этапа подготовки к переписи населения Республики Беларусь в 2019 году" состоится в Национальном пресс-центре.

Пресс-конференция, посвященная открытию IX Минского международного Рождественского оперного форума, состоится в камерном зале Большого театра Беларуси.

Международная научно-практическая конференция "Опыт китайской политики реформ и открытости и его актуальность для белорусской модели устойчивого социально-экономического развития" пройдет в Белорусском государственном университете.

ХІ Областной фестиваль народных театров "Березинская рампа" откроется в районном центре культуры в Березино.

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В Республике Беларусь - День страховых работников.

Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения. Отмечается с 1988 года.

115 лет назад родился Царев Михаил Иванович, российский актер, театральный и общественный деятель, народный артист СССР, Герой Социалистического Лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии России. Умер в 1987 году.

105 лет назад родился Майборода Георгий Илларионович, украинский композитор, народный артист СССР. Автор опер "Милана", "Арсенал", "Тарас Шевченко", симфоний, романсов, музыки к драматическим спектаклям. Умер в 1992 году.

100 лет назад родился Майборода Платон Илларионович (1918-1989), украинский композитор, народный артист СССР. Автор многочисленных песен (в том числе "Рушничок", "Киевский вальс"), произведений для хора и симфонического оркестра, музыки к фильмам. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1989 году.

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