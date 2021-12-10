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07:00 Картина дня: интервью Лукашенко телерадиокомпании TRT, цифровизация АПК и когда отступят морозы Общество
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Общество
10 декабря 2021, 07:00

Картина дня: интервью Лукашенко телерадиокомпании TRT, цифровизация АПК и когда отступят морозы

ВЧЕРА

Картина дня. 9 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью турецкой телерадиокомпании TRT. В качестве интервьюера выступила журналист и ведущая телеканала TRT Haber Ниса Эфендиоглу. Как информирует Telegram-канал "Пул Первого", в числе вопросов, которые затрагивались в интервью, поднималась тема миграционного кризиса - был дан ответ на обвинения и расхожие фейки. Глава государства рассказал, почему на Беларусь оказывают давление, и считает ли он именно США ответственными за кризис на границе.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко обсудил с послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым сотрудничество двух стран в области строительства, городского планирования, промкооперации и сельского хозяйства.

Механизм государственно-частного партнерства необходимо активнее использовать для решения вопросов по благоустройству населенных пунктов. Такое мнение по итогам расширенного заседания Президиума Совета Республики в Гродно высказала его председатель Наталья Кочанова.

Только Беларусь делает все возможное для помощи беженцам, те же страны, которые устроили это, предпочитают молчать. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время посещения пункта временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре "Брузги".

Беларусь и Международный комитет Красного Креста намерены продолжить конструктивное сотрудничество.

ИНТЕРВЬЮ: Индонезия и Беларусь: от хлористого калия и БЕЛАЗов до оживления туристического рынка

Развитие точного земледелия будет способствовать получению более качественного и большего объема урожая. Таким мнением с журналистами поделился заместитель премьер-министра Александр Субботин во время совещания, посвященного точным технологиям в сельском хозяйстве.

Цифровизация АПК является перспективным направлением для Беларуси. Об этом заявил на совещании в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Атом специального назначения: ядерные технологии помогают сделать прорыв в науке, медицине и образовании.

Кластеры, инвестиции, местное сырье, цифра: каковы акценты экономического развития регионов.

Около 24,7 тыс. многодетных семей открыли депозиты по новой программе "Семейный капитал".

Зарплата работников здравоохранения за год выросла на 15,9%, сообщил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ) Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета отраслевого профсоюза.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1738 пациентов с COVID-19, выписаны 2115.

ГАИ дала рекомендации, как не попасть в аварию на зимней дороге.

Оранжевый уровень опасности объявлен 10 декабря из-за гололеда.

В Беларуси к концу недели потеплеет, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

ФОТОФАКТ: Выставка новогодних открыток "Какого цвета Новый год?" во дворце Румянцевых и Паскевичей

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 декабря

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Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в видеоформате. Планируется рассмотреть актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза и принять ряд важных документов, направленных на дальнейшее углубление интеграции и формирование единых рынков товаров и услуг.

Пресс-конференция "Проведение регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Могилеве" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам: (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию: "Республиканская конференция, посвященная обсуждению вопросов социальной помощи детям и проведению благотворительных программ РОО "Белорусский Детский фонд" в 2016-2021 гг.". Начало в 10.30.

Презентация книги "Наш третий трудовой" с воспоминаниями ветеранов студотрядовского движения пройдет в Минске во время финальных мероприятий республиканского марафона студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство".

В БГУ в онлайн-режиме пройдет карьерный форум для студентов. Акция направлена на поддержку обучающихся в поиске первого рабочего места, обеспечение эффективного взаимодействия с заказчиками кадров. Среди потенциальных работодателей будут представлены около 10 юридических, транспортно-логистических, аудиторско-консалтинговых, IT-компаний и предприятий.

Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры государств - участников СНГ пройдут по 10 декабря в дистанционном формате. Соревнования организованы по 10 номинациям: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, народный и современный танец, цирковое искусство, народные и духовые инструменты.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 декабря

Международный день гор.

145 лет назад родился Карлович Мечислав (д.Вишнево Сморгонского р-на Гродненской обл.), польский композитор и дирижер. Организатор (1902) и дирижер (в 1905-1906 гг. главный дирижер) симфонического оркестра при Варшавском музыкальном обществе. Участник прогрессивной группы композиторов "Молодая Польша". В "Литовской рапсодии" для симфонического оркестра и симфоническом триптихе "Извечные песни" использовал белорусские фольклорные темы. Умер в 1909 году.

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