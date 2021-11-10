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10 ноября 2021, 07:00

Картина дня: интервью Лукашенко журналу "Национальная оборона", урожай зерна и ситуация на границе

ВЧЕРА

Картина дня. 9 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко. Беседа продолжалась почти два с половиной часа. Обсуждали итоги состоявшегося недавно заседания Высшего государственного совета Союзного государства, основное содержание и направления развития интеграции Беларуси и России. Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Евросоюзом. Президент рассказал о действующей в Евросоюзе мафиозной структуре по организации транзита мигрантов. Александр Лукашенко отреагировал на обвинения стран Запада в отношении Беларуси на фоне разрастающегося миграционного кризиса.

Главный редактор российского журнала "Национальная оборона" военный эксперт Игорь Коротченко поделился с журналистами впечатлениями от состоявшегося интервью с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Особое место в разговоре заняло обсуждение ситуации на белорусско-польской границе, а также жестких действий польской стороны по отношению к мирным людям.

В Совете Республики обсудили ситуацию с мигрантами на границе. Отношение польских властей к мигрантам и молчание Евросоюза бесчеловечно, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Красный Крест и члены Совета Республики передали гуманитарную помощь на белорусско-польскую границу.

"Ночью не спали от холода, заканчиваются вода и еда": второй день в лагере беженцев на границе.

Приоритетом на ближайшую перспективу остается подготовка к конституционному референдуму, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва.

Палата представителей ратифицировала соглашение о ценах на поставку природного газа. Депутаты приняли во втором чтении законопроект о дорожном движении. Палата представителей поддержала изменения в Уголовный кодекс. Полномочия главы государства по изменению границ СЭЗ передадут правительству.

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и министр энергетики России Николай Шульгинов подписали протокол о внесении изменения в соглашение между правительствами двух стран о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке. Беларусь и Россия продолжают плотную работу по созданию общих энергетических рынков.

Товарооборот Беларуси и России по итогам 2021 года достигнет рекордных показателей. Такой прогноз сделал посол Беларуси в России Владимир Семашко во время экспертной сессии "Российско-белорусские отношения в 2021 году: союзные программы, новые вызовы и направления интеграции". Конечной целью утвержденных 4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства 28 союзных программ является создание равных условий, ликвидация барьеров, формирование общих рынков.

Урожай зерна в Беларуси в этом году составит более 9 млн т. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко на полях международной специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо-2021".

Перечень профессий, доступных для людей с нарушениями зрения, необходимо расширять. В том числе через борьбу со стереотипами в обществе. Таким мнением поделился председатель Центрального правления ОО "БелТИЗ" Олег Шепель на пресс-конференции по теме "Создание доступной среды для людей с инвалидностью по зрению" в БЕЛТА. В Беларуси создадут банк данных объектов универсальной среды, доступных для людей с инвалидностью. Предприятия с 50% инвалидов в коллективе могут освободить от уплаты налога на землю.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1905 пациентов с COVID-19, выписаны 1916.

КОММЕНТАРИЙ: Голодные игры, или Какие диеты популярны у минчан и как они влияют на организм

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко рассказал о планах по проведению новогодней благотворительной акции "Наши дети" перед заседанием оргкомитета.

Роман Когодовский стал частью дружной семьи специализированного лицея МВД, сообщили в пресс-службе ведомства. В торжественной обстановке министр внутренних дел Иван Кубраков вручил Роману парадную форму лицеиста и наручные часы. Приказом начальника специализированного лицея МВД он зачислен учащимся 7 класса.

ФОТОФАКТ: Литературно-краеведческий музей Достоевского в агрогородке Достоево

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 ноября

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "О мерах, предпринимаемых по профилактике и противодействию преступлениям против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол, приуроченный к Всемирному дню молодежи, на тему "Развитие детской и молодежной прессы в условиях цифровизации". Начало в 11.00.

В Белорусском государственном академическом музыкальном театре пройдет пресс-конференция, посвященная премьере музыкального ревю "Рождение звезд". В разговоре с журналистами примут участие художественное руководство театра, постановочная группа, а также исполнители главных ролей. Начало в 14.15.

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Знаменательные даты 11 ноября

Международный день девочек.

80 лет назад родился Гладков Евгений Петрович (Пермская обл., Россия), белорусский цимбалист, педагог, народный артист Беларуси (1999). В репертуаре произведения классической и современной белорусской и зарубежной музыки. Первый исполнитель многих произведений белорусских композиторов. Автор "Школы игры на цимбалах", методических пособий, составитель и редактор сборников цимбальных произведений белорусских композиторов.

105 лет назад родился Савченко Игорь Андреевич, советский режиссер, сценарист и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1944). Среди фильмов: "Гармонь", "Богдан Хмельницкий", "Третий удар", "Тарас Шевченко". Лауреат Государственной премии СССР (1942, 1949, 1952 - посмертно). Умер в 1950 году.

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