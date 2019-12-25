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Общество
25 декабря 2019, 09:00

Картина дня: интервью Президента для "Эха Москвы", бюджет столицы - 2020 и лучшая песня Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 24 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову. В нем он рассказал, что развитие союзных отношений не влечет за собой утрату суверенитета, а в вопросе развития белорусско-российской интеграции очень важно работать в спокойном ключе. Президент также поделился подробностями переговоров с Россией по поставкам нефти и газа и рассказал, чем Беларусь ценна для России. Александр Лукашенко подчеркнул, что все достигнутые с Россией договоренности будут реализованы и объяснил, на каких условиях возможно углубление интеграции с Россией и почему этот процесс такой сложный. Кроме того, Александр Лукашенко не исключает совместное участие белорусских и российских атлетов в Олимпийских играх в Токио.

Александр Лукашенко и Алексей Венедиктов
Александр Лукашенко и Алексей Венедиктов

В российских СМИ не хватает информации о позиции Беларуси в переговорном процессе по вопросам углубления интеграции. Такое мнение высказал журналистам главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов после интервью с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение по кадровым перестановкам в МВД.

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко принял участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети" и поздравил воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка с наступающими праздниками.

Новогодней благотворительной акцией "Наши дети" в Беларуси каждый год подводят итоги кропотливой работы по поддержке маленьких граждан. Такое мнение журналистам высказал председатель Следственного комитета Иван Носкевич, посетивший 3-ю городскую детскую клиническую больницу в Минске.

Для Минска приоритетными задачами на 2020 год должны стать завершение долгостроев и возведение жилья для многодетных семей. Одним из приоритетов в работе депутатов всех уровней остается и диалог с гражданами по проблемным вопросам, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова на сессии Минского городского Совета депутатов.

Депутаты Минского городского Совета на сессии утвердили бюджет столицы на 2020 год.

В Минске установлены новые коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и землю.

С 1 января обменять денежные знаки образца 2000 года можно будет только в Национальном банке.

Авиакомпания "Белавиа" чествовала четырехмиллионного пассажира за год.

В Минске во время зимних каникул с 26 декабря по 11 января изменится движение некоторых маршрутов городского общественного транспорта.

Могилевчанам и гостям города предлагают пообщаться с Дедом Морозом при помощи видеосвязи.

РЕПОРТАЖ: Как могилевчанам прививают экологическую культуру.

ФОТОФАКТ: Новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой курсирует по улицам Витебска.

Почти миллион человек проголосовали за лучшую песню Беларуси на сайте телеканала ОНТ.

"Столица" и БЧ победили в первых полуфиналах Кубка Беларуси по мини-футболу.

Температурные рекорды побиты 23 декабря в Гомеле и Брагине.

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Католики всего мира празднуют Рождество Христово.

Забег Дедов Морозов и лазерное шоу пройдут в Могилеве.

Резиденция Деда Мороза начнет работу на центральной площади в Гомеле.

Телеканал "Беларусь 3" покажет гала-концерт в двух частях лауреатов Минского международного рождественского конкурса вокалистов. Время показа в эфире - 21.05.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 декабря

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70 лет назад родился Боярский Михаил Сергеевич (1949), российский артист театра и кино, народный артист России (1990). Снимался в фильмах "Душа", "Лишний билет", "Мама", "Собака на сене", "Д'Артаньян и три мушкетера" и др.

55 лет назад родилась Добровольская Евгения Владимировна (1964), российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации (2005). Снималась в фильмах "Королева Марго", "Белая гвардия", "Артистка" и др.

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