Картина дня: интервью Президента Гордону, эксперты о Послании и репортаж с досрочного голосования

ВЧЕРА

Картина дня. 5 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Белорусский лидер заявил, что во всех своих действиях он старается следовать принципу справедливости.

Александр Лукашенко и Дмитрий Гордон

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, эпидемиологическую ситуацию в странах. Речь также шла об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе и активизации взаимодействия между пограничными ведомствами.

Готовится официальный визит Президента Украины в Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ливана Мишелю Наиму Ауну в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва в Бейруте.

ФОТОФАКТ: Последствия взрыва в Бейруте

На фоне серьезного геополитического противостояния Беларуси как никогда нужна консолидация власти и общества. Тот, кто делит белорусов на своих и чужих, разрывает страну. Такое мнение во время очередного заседания проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "Послание Президента Беларуси. Взгляд в будущее" высказал депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий. Говоря о переменах, нужно видеть и другие важные темы, мыслить масштабнее, отметил аналитик Белорусского института стратегических исследований Валентин Стариченок. Создание новых технологий, новые знания - безальтернативный вариант развития для Беларуси, заявил аналитик БИСИ Алексей Авдонин. В постковидную эпоху доминирует тема сильного, устойчивого государства, считает директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров. Эксперты также отметили, что во время нынешней избирательной кампании в Беларуси развернулась мощная борьба политтехнологий. В медийное поле Беларуси агрессивно вторглись извне. Общественный консенсус по поводу национальных интересов помогает государству спокойно пережить время глобальных трансформаций. Вороватой приватизации в Беларуси не будет, государство продолжит защищать интересы простых рабочих и тружеников села.

Во время заседания

Современная законодательная база учитывает все особенности развития бизнеса. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Основным направлением корректировки законодательства об уголовной ответственности должно стать обеспечение справедливости, сбалансированности уголовно-правовых норм, единообразия их применения на практике. Об этом заявила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс во время рабочей встречи по вопросу системного совершенствования кодексов об уголовной ответственности.

Ольга Чуприс

Уполномоченный Президента по Минску Наталья Кочанова посетила школу-новостройку №52 по ул.Каменногорской в Минске, которая примет в сентябре первых учеников.

ФОТОФАКТ: Досрочное голосование продолжается в Беларуси

Репортаж с досрочного голосования в райцентре, где жители уже давно определились с выбором.

Уличные акции в Беларуси проходят только с одной целью - свергнуть власть. Такое мнение высказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1".

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств, главой миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь Сергеем Лебедевым. Рассмотрен ход избирательной кампании в Республике Беларусь и вопросы, связанные с осуществлением международного наблюдения за президентскими выборами.

Сергей Лебедев и Владимир Макей. Фото МИД

Торгово-промышленные палаты Беларуси и Польши будут прилагать максимум усилий для развития деловых отношений двух стран. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на онлайн-семинаре "Беларусь - Польша: сотрудничество во время глобальных вызовов". Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Польши восстанавливается достаточно быстро.

Бюджет Беларуси может недополучить в 2020 году до Br4 млрд из-за ситуации с нефтью и замедления экономического роста на фоне пандемии, сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.

Беларусь и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подтвердили нацеленность на интенсификацию сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Фото из архива

Беларусь направит 180 млн евро от МБРР и ЕИБ на строительство котельных и тепловую модернизацию жилья.

ОАО "Беларуськалий" в июле обновило рекорды по добыче руды и выпуску удобрений.

Предприятия "Беллесбумпрома" в I полугодии увеличили экспорт в Китай более чем на 40%.

Правительство выделило Минсвязи допсредства на научные исследования.

КОММЕНТАРИЙ: Новые технологии и обновление производства - как развивается мясо-молочная отрасль в Беларуси

Директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Андрей Гончаров рассказал в пресс-центре БЕЛТА о разработках в области клеточных технологий и применении стволовых клеток в белорусской медицине. Биотехнологии в Беларуси успешно развиваются благодаря поддержке государства, заявил заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Александр Кильчевский.

Во время пресс-конференции

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич встретилась с работниками социальной службы Минска и волонтерами, чтобы поблагодарить их за добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в работу по социальной защите граждан в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации.

В Беларуси выздоровели и выписаны 63 425 пациентов с COVID-19.

ИНТЕРВЬЮ: Один литр стоит более $400 и хранится три года - особенности заготовки антиковидной плазмы

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Суперэлитный картофель, свои "лимузины" и "прысмакі": репортаж из предприимчивого Мотоля

Обновленный памятный знак на месте расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны открыт в Дубровно.

Во время открытия памятного знака

Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Палермо.

Клуб "Минск" завоевал золото чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 августа

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Школьные базары - 2020: товарный ассортимент, актуальные коллекции школьной формы и новые точки продаж". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Общая врачебная практика в Республике Беларусь: состояние и перспективы. Подготовка молодых специалистов". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 августа

110 лет назад родился Цитович Геннадий Иванович (д.Новый Погост Миорского р-на Витебской обл.), белорусский этномузыковед, деятель хорового искусства, дирижер, народный артист Беларуси (1955), народный артист СССР (1968). В 1939 году окончил Виленскую консерваторию, организовал и возглавил любительский Подлесский народный хор в Ляховичском районе. С 1952 года организатор и художественный руководитель Государственного академического народного хора (с 1988 года носит его имя). Собирал и изучал белорусский музыкальный фольклор. В различных районах Беларуси записал около 3 тыс. народных песен и танцев. В научных трудах исследовал музыкальное творчество славянских народов, белорусское народное многоголосие, народное исполнительство, стили современной народной песни. Автор песен на собственные слова и стихи белорусских писателей, более 60 обработок белорусских народных мелодий ("Реченька", "Жавороночки, прилетите", "Ой, рано на Ивана" и др.). Музыкальный редактор томов "Родинная поэзия", "Шуточные песни", многотомного издания "Белорусское народное творчество", автор теле- и радиопередач. Лауреат Государственной премии Беларуси (1978), премии Ленинского комсомола Беларуси (1968). Умер в 1986 году.

110 лет назад родился Ермолович Якуб (Яков Сидорович) (д.Вешевка Березинского р-на Минской обл.), белорусский писатель. Автор сборников рассказов и повестей "Над Березой", "Душа человека", "Родная земля", "След на земле", "Синяя птица" и др. В произведениях рассказывал о военном времени, о поведении человека в обстановке военных перипетий, показывал деревенский быт, жизнь сельской интеллигенции. Умер в 1987 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-