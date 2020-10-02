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02 октября 2020, 07:00

Картина дня: инвестиции Emaar Properties, вакцинирование от COVID-19 и погода в октябре

ВЧЕРА

Картина дня. 1 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко приветствует работу в стране и инвестиции компании Emaar Properties. Об этом он заявил на встрече с председателем совета директоров компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром. Александр Лукашенко сказал, что помнит обещание Мухаммеда Али аль-Аббара, что в Беларуси построят самые красивые здания и сооружения, которые будут визитной карточкой ОАЭ в центре Европы.

Александр Лукашенко и Мухаммед Али аль-Аббар
Александр Лукашенко и Мухаммед Али аль-Аббар

Масштабный проект умного города на 4 млрд евро реализует в Минске компания Emaar Properties. О том, какие технологии будут использоваться и какие объекты появятся в белорусской столице, журналистам рассказал председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммед Али аль-Аббар.

Мухаммед Али аль-Аббар
Мухаммед Али аль-Аббар

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Главной темой обоих телефонных разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе.

Президенты России, Франции и США призвали Азербайджан и Армению без предварительных условий возобновить переговоры по Нагорному Карабаху. Более ста человек погибли, десятки получили ранения с начала эскалации напряженности в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Фото из архива
Фото из архива

ФОТОФАКТ: Нагорный Карабах - последствия военного конфликта

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил граждан старшего поколения, ветеранов войны и труда с праздником, который отмечается 1 октября. Глава государства обратил внимание, что пожилые люди и сегодня продолжают вносить посильный вклад в развитие общества, остаются активными гражданами, готовыми дать мудрый совет молодому поколению, поделиться уникальными знаниями и опытом.

Фото из архива
Фото из архива

Благодарность Президента Беларуси за плодотворную работу, высокий уровень профессионального мастерства, значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения объявлена восьми представителям сферы образования. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

Правительство Беларуси планирует в 2021 году рост ВВП на 1,8%. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждаются проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 год. На погашение госдолга в 2021 году будет направлено Br4,9 млрд, Беларусь выполнит все обязательства.

Во время заседания
Во время заседания

Проект целевого плана развития экономики Беларуси на 2021 год предусматривает рост зарплат, ВВП и инвестиций, сообщил министр экономики Александр Червяков на заседании Президиума Совета Министров.

Последние высказывания представителей официального Киева привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в ответ на просьбу журналистов прокомментировать высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Беларусь и Россия договорились о развитии сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко во время XXX Международной специализированной выставки "Белагро-2020".

Фото Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Фото Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Правительство РФ приняло постановление, создающее условия для отмены роуминга в Союзном государстве.

Стратегию борьбы с коррупцией на 2021-2030 годы планируют принять в Беларуси.

В Беларуси установлены нормативы предельной стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения многоквартирных жилых домов. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства №47 от 20 августа, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В Минске будут усилены меры соцподдержки педагогов. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич во время торжественного собрания и городского праздничного вечера, посвященного профессиональному празднику педагогов - Дню учителя.

Во время мероприятия
Во время мероприятия

В Беларуси началось вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Более 4 тыс. белорусов изъявили желание стать добровольцами получения вакцины от COVID-19.

В Беларуси выздоровели и выписаны 74 777 пациентов с COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

В Национальном аэропорту Минск предлагают новое экспресс-тестирование на COVID-19.

"Родительский месяц" стартовал в БГУ. На протяжении всего октября на университетских площадках пройдет около 30 тематических акций, направленных на повышение статуса и престижа семьи, формирование духовных ценностей среди молодежи.

Фото из архива
Фото из архива

Октябрь в этом году ожидается теплее обычного, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 октября

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Состоится открытие четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Начало в 10.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится брифинг, приуроченный к Году малой родины, "Земля - бесценный и уникальный ресурс. О мероприятиях по благоустройству и наведению порядка на земле". Начало в 12.00.

III Фестиваль школьников и студентов "Медиация будущего" проходит в Минске.

Х Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" откроется в Минске и продлится по 24 октября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 октября

125 лет назад родился Есенин Сергей Александрович, русский поэт. С первых поэтических сборников выступал как тонкий лирик. Автор драматических поэм, повестей, очерков, литературно-критических статей. Творчество Есенина оказало влияние на многих поэтов мира, в том числе и на белорусских (А.Велюгин, А.Кулешов, П.Трус и др.). Умер в 1925 году.

85 лет назад родился Джигарханян Армен Борисович, армянский и российский артист театра и кино, основатель московского Драматического театра под руководством А.Джигарханяна (1999), народный артист СССР (1985). Он стал первым из российских актеров, который вошел в книгу рекордов Гиннесса по количеству сыгранных ролей. Почти 30 лет проработал в Московском театре им.Маяковского. Среди ролей: Стенли Ковальский ("Трамвай "Желание" Т.Уильямса), Сократ ("Беседы с Сократом" Э.Радзинского), Хлудов ("Бег" М.Булгакова). Снимался в кинофильмах "Здравствуй, это я!", "Когда наступает сентябрь", "Старые стены", "Тегеран-43" и др. Лауреат Государственной премии Армении (1975, 1979).

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