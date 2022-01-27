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07:03 Сегодня отмечается Международный день памяти жертв холокоста Общество
07:00 Картина дня: инвестпрограмма на 2022 год, первая сделка в юанях на БУТБ и будущее белорусской науки Общество
00:57 Мощная зимняя буря обрушилась на Израиль В мире
00:38 Французы стали последними полуфиналистами ЧЕ по гандболу Спорт
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26.01.22 23:18 Китай запустил спутник для мониторинга стихийных бедствий Технологии
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26.01.22 21:55 Евросоюз заявил о готовности решать вопросы с Россией с помощью диалога В мире
26.01.22 21:51 Депутат: национальное единство и народовластие - главные атрибуты госполитики Беларуси Общество
26.01.22 21:45 Швейцарский ученый допустил возвращение дельта-штамма после омикрона В мире
26.01.22 21:40 Шесть организаций включены в план контрольных мероприятий по защите персональных данных Общество
26.01.22 21:33 Кочанова провела рабочее совещание с медицинскими работниками Общество
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26.01.22 21:22 В Пекине обсудили продвижение белорусской продукции с высокой добавленной стоимостью на рынок КНР Экономика
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26.01.22 20:38 Ковальчук: работа с гандболистами в СКА стала примером для подражания Спорт
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Общество
27 января 2022, 07:00

Картина дня: инвестпрограмма на 2022 год, первая сделка в юанях на БУТБ и будущее белорусской науки

ВЧЕРА

Картина дня. 26 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2022 год. Соответствующий указ №18 подписал глава государства.

Белорусы поддерживают основные стратегические направления развития государства, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Белорусам небезразлично будущее своей страны.

Беларусь и Куба имеют прочную основу для развития сотрудничества по всем направлениям, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигероа.

Первую сделку в китайских юанях совершили на БУТБ.

"Беларуськалий" потребует от Литовских железных дорог компенсацию из-за расторжения контракта.

В связи с введением продовольственного эмбарго усилен таможенный контроль по всему периметру границы. Об этом сообщили представители Государственного таможенного комитет.

Беларусь и Россия создадут совместный центр для мониторинга таможенных операций на территории Союзного государства. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

ИНТЕРВЬЮ: Спутники, электромобили, искусственный интеллект. Какой будет белорусская наука на новом этапе развития

Более 50 округов, помощь в благоустройстве и бизнесе: Молодежный совет начал работу в Минске.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич обсудил возможность получения Беларусью лицензии для производства препарата против COVID-19.

Фото Минздрава
Фото Минздрава

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1897 пациентов с COVID-19, выписаны 1807.

Онищенко о тактике борьбы с COVID-19: учитесь у Беларуси.

Ремонт жилья, гимназии и новый бассейн: как Глубокое готовится к областным "Дажынкам".

Обновленные площади Минского городского технопарка открылись после реконструкции.

Строительство Польшей забора на границе с Беларусью нанесет вред дикой природе и станет катастрофой для Беловежской пущи, сообщил Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Белтелерадиокомпания покажет XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 января

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Историческое прошлое белорусского народа: недопустимость искажения итогов Великой Отечественной войны. Сохранение народного единства, суверенитета и территориальной целостности государства". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Производство и реализация легковых автомобилей в Беларуси - итоги года. Перспективы развития рынка легковых автомобилей в Республике Беларусь". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 января

Международный день защиты данных.

115 лет назад родился Рубинштейн Артур, американский пианист, один из выдающихся исполнителей XX века. Умер в 1982 году.

125 лет назад родился Катаев Валентин Петрович, русский советский писатель, Герой Социалистического Труда (1974). Автор романа "Время, вперед!", повестей "Белеет парус одинокий", "Сын полка", мемуарных фантазий на литературные и исторические сюжеты "Святой колодец", "Трава забвения", "Алмазный мой венец". В 1955-1961 годах был главным редактором журнала "Юность". Лауреат Государственной премии СССР (1946). Его пьесы ставились на белорусской сцене. Умер в 1986 году.

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