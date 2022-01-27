Картина дня: инвестпрограмма на 2022 год, первая сделка в юанях на БУТБ и будущее белорусской науки

ВЧЕРА
Картина дня. 26 января
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2022 год. Соответствующий указ №18 подписал глава государства.
Белорусы поддерживают основные стратегические направления развития государства, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Белорусам небезразлично будущее своей страны.
Беларусь и Куба имеют прочную основу для развития сотрудничества по всем направлениям, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигероа.
Первую сделку в китайских юанях совершили на БУТБ.
"Беларуськалий" потребует от Литовских железных дорог компенсацию из-за расторжения контракта.
В связи с введением продовольственного эмбарго усилен таможенный контроль по всему периметру границы. Об этом сообщили представители Государственного таможенного комитет.
Беларусь и Россия создадут совместный центр для мониторинга таможенных операций на территории Союзного государства. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.
ИНТЕРВЬЮ: Спутники, электромобили, искусственный интеллект. Какой будет белорусская наука на новом этапе развития
Более 50 округов, помощь в благоустройстве и бизнесе: Молодежный совет начал работу в Минске.
Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич обсудил возможность получения Беларусью лицензии для производства препарата против COVID-19.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1897 пациентов с COVID-19, выписаны 1807.
Онищенко о тактике борьбы с COVID-19: учитесь у Беларуси.
Ремонт жилья, гимназии и новый бассейн: как Глубокое готовится к областным "Дажынкам".
Обновленные площади Минского городского технопарка открылись после реконструкции.
Строительство Польшей забора на границе с Беларусью нанесет вред дикой природе и станет катастрофой для Беловежской пущи, сообщил Всемирный фонд дикой природы (WWF).
Белтелерадиокомпания покажет XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 27 января
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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Историческое прошлое белорусского народа: недопустимость искажения итогов Великой Отечественной войны. Сохранение народного единства, суверенитета и территориальной целостности государства". Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Производство и реализация легковых автомобилей в Беларуси - итоги года. Перспективы развития рынка легковых автомобилей в Республике Беларусь". Начало в 15.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 28 января
Международный день защиты данных.
115 лет назад родился Рубинштейн Артур, американский пианист, один из выдающихся исполнителей XX века. Умер в 1982 году.
125 лет назад родился Катаев Валентин Петрович, русский советский писатель, Герой Социалистического Труда (1974). Автор романа "Время, вперед!", повестей "Белеет парус одинокий", "Сын полка", мемуарных фантазий на литературные и исторические сюжеты "Святой колодец", "Трава забвения", "Алмазный мой венец". В 1955-1961 годах был главным редактором журнала "Юность". Лауреат Государственной премии СССР (1946). Его пьесы ставились на белорусской сцене. Умер в 1986 году.
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